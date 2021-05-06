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Вступление

Не только геймеры и обычные школьники перебираются на платформу AMD из-за мощной волны хайпа. Следом за ними идут профессионалы, проходя мимо магазинов и сметая с прилавков последние Ryzen 9 5950X. Да, 5000 серия получилась неплохая, но в итоге все вышло не так, как хотелось, и процессоры внезапно стали дороже. Поэтому Ryzen 5 3600 остается хорошим вариантом за свои деньги. Да, его уделывают всякие Ryzen 5 5600X и Intel Core i5-11600, но разница не выглядит критичной. Для большинства современных приложений его способностей достаточно, и даже в игры можно поиграть, если еще осталась видеокарта.

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Еще больше споров ходит вокруг чипсетов. Что же взять? AMD B450, X570 или B550? Казалось бы, тут все очевидно. Есть деньги – берешь самое дорогое и наслаждаешься. Однако, это не всегда работает. Дело в том, что чипсеты X570 нуждаются в активном охлаждении. Не страшно, но и приятного в этом мало. Вентилятор забился, перегрев, отвал чипа, помойка. Это мы уже проходили и как-то больше не хочется. Тем более такой вариант точно не подходит профессионалам, которые нуждаются в надежном железе.

Некоторые до сих пор используют и даже покупают новые платы на B450 и это тоже оправдано потому, что не всем так нужны эти новые интерфейсы PCI-e 4.0. Цены на платы приятные, но вот функционал у современных новых моделей не всегда на уровне. Как быть с тем, когда хочется два современных сетевых адаптера и несколько портов Thunderbolt 4. Все это можно обеспечить отдельными картами, но такой функционал может предоставить и сама материнская плата, а карты можно поставить какие-нибудь другие. Также для профессионалов может быть полезен сервис с развитой информационной и технической поддержкой, чтобы получить опыт в дальнейшем при работе с такими службами. Сейчас компании уже активно предлагают различные варианты такого саппорта и клиенты очень быстро к этому привыкают потому, что это удобно, ведь часть вопросов можно решить, не обращаясь к продавцу или в гарантийный сервис. Понятно, что это нужно не всем, но спрос на это растет не потому, что люди глупеют, а потому, что экономят свое время.

В этой сфере набирают обороты устройства, которые ориентированы на творческих людей, реализовывающих свои возможности на домашней рабочей станции. Дле этого в компании ASUS придумали целую линейку, которая называется ProArt. Я уже рассматривал одну такую плату на чипсете Intel Z490, но производитель решил расширить модельный ряд и выпустил плату на популярном чипе AMD B550. Все же платформа AMD становится популярной среди домашних пользователей, а для работы с мультимедиа контентом ее процессоры отлично подходят, что показывают различные тесты. Поэтому выпуск такой модели – это очень разумная идея. Сама модель называется просто – ASUS ProArt B550-Creator.

Это устройство проще, чем было на платформе Intel, но может так даже лучше потому, что нацелено на более широкую аудиторию. Как следствие оно должно быть более доступным, а вот функционал сейчас проверим.

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Упаковка и комплектация

У каждой линейки продукции в огромном модельном ряду компании, есть своя упаковка и свой неповторимый стиль оформления, особенно учитывая такое название как ProArt. Сразу на ум приходят полотна великих художников, но производитель решил, что надо как-то проще, видимо, чтобы никого не обидеть, ведь вкус у всех разный.

Упаковка изготовлена из плотного картона. Коробка средних размеров и не очень тяжелая, а значит ручки для переноски не предусмотрено. Внешний вид ничем не напоминает продукцию фирмы ASUS и если убрать логотипы компании, то может показаться, что это какой-то новый бренд премиальной продукции. Очень аскетичный дизайн, но благодаря черному фону и золотистым элементам, в виде символов и узоров, получается интересный внешний вид.

На черном фоне передней крышки огромными золотистыми буквами обозначено название линейки. Сразу это понять сложно потому, что буквы переплетаются друг с другом, но поскольку название продублировано неоднократно, то можно понять, что это надпись PROART. Прямо сверху находится прямоугольная вставка. Большую часть на ней занимает наименование модели, которое обозначено золотистыми символами. В самом верху есть полоса такого же цвета, но уже черными буквами там указано ASUS ProArt.

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Ниже названия материнской платы ProArt B550-Creator проходит полоса, под которой расположено несколько значков. Обычно их размещают в самом низу, а здесь они получаются практически посередине. Как ни странно, но почему-то есть поддержка только CrossFireX.

С обратной стороны тоже все просто и лаконично. Основную часть здесь занимает схематичное изображение материнской платы. По бокам от него есть сноски. Которые составляют подробную спецификацию устройства. Сверху указано наименование модели. А снизу находятся четыре вставки с описанием ключевых технических решений. Среди них: наличие портов Thunderbolt 4, два сетевых адаптера 2,5G, специальный софт и поддержка шины PCI-e 4.0.

Откроем коробку и заглянем внутрь.

Сверху в белом картонном лотке лежит сама материнская плата, которая по традиции дополнительно упакована в антистатический пакет.

Вынув его, мы обнаруживаем, что комплект поставки находится на дне упаковки. Информационная составляющая представлена следующим набором:

User Guide (руководство пользователя);

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Карточка с QR-кодами.

Не густо. Можно было положить наклейку или диск заменить на USB накопитель потому, что в современном компьютере этот диск уже не актуален.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Кабель Display Port;

Самоклеящаяся площадка для SSD M.2 накопителей.

Комплект скромный, но все необходимое присутствует. Кабель DP-DP нужен для передачи сигнала на Thunderbolt 4. Из видеокарты он вставляется в специальный разъем на задней панели. То же самое уже было на предыдущей плате. Заглушка задней панели уже присутствует на самой плате, и поэтому ее нет в комплекте поставки.

Дизайн и особенности платы

Смотрится устройство строго и лаконично, без всяких спецэффектов в виде RGB подсветки, что даже странно для такой современной платы. Форм-фактор и габариты классические. Это обыкновенный ATX формат с размером 305 х 244 мм.

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Материнская плата достаточно тяжелая потому, что на ней присутствует несколько радиаторов. Поверхность у нее черная матовая, принтов нет, есть только надписи. Плата не очень тонкая и жесткая. Она практически не гнется. Внешне устройство ничем не напоминает премиальное или дорогое и смотрится простовато.

С обратной стороны элементов практически нет. Также не видно никаких пластин для защиты или теплоотвода. Та, что используется для крепления сокета, не учитывается. Принтов никаких нет, также отсутствуют светодиоды подсветки.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить практически невозможно. Еще они ограничены рамками кожуха и частью радиатора, поэтому оперировать коннектором не очень удобно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки в слоты через один. Рядом есть надпись, которая обозначает очередность установки.

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Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимально допустимый объем составляет 128 Гбайт и достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

В подсистеме питания процессора мы видим 12+2 фазы, а точнее канала. Они находятся сверху и сбоку от сокета.

Драйверов и удвоителей нет. На каждый канал приходится по одной ферритовой катушке и одной транзисторной сборке Vishay SiC639. Они способны работать с продолжительной нагрузкой 50А. Драйвера интегрированы в сборку.

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Питание обеспечивает ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106JGQW, который распаян с обратной стороны.

Конденсаторы капсульные, твердотельные распаяны недалеко от процессорного разъема. Другая часть находится за транзисторными сборками. Последние закрываются двумя массивными радиаторами.

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Да них можно добраться и так, но лучше сначала снять пластиковый кожух слева, который закрывает разъемы задней панели сверху. Это обычный полупрозрачный темный ABS пластик. Крепится двумя саморезами с обратной стороны.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Ребра очень маленькие и напоминают больше выступы. Верхний и боковой торцуются друг с другом под углом 90°. Это значит, что у каждого радиатора торцующийся угол 45°.

Издалека это смотрится как монолитная деталь и на самом деле трудно понять почему нельзя было ее сделать такой. Видимо, производитель решил разграничить отвод тепла от бокового и верхнего радиатора, но в итоге не совсем понятно зачем, ведь боковой греется сильнее и ему не помешала бы помощь. Ладно, все это превратности стиля, а он не всегда вяжется со здравым смыслом.

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Крепление каждого радиатора осуществляется с обратной стороны при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки разной толщины. Все дело в том, что частично радиаторы еще опираются на катушки индуктивности и принимают тепло от них.

В нижней половине платы находятся еще три радиатора. Два из них предназначены для отвода тепла от SSD накопителей M.2.

Они крепятся двумя винтами каждый к стальным втулкам на плате. Радиаторы также изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет.

Для контакта с накопителем используются терморезинки, которые заклеены защитной пленкой.

Еще один радиатор находится на чипсете. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Сверху есть декоративная пластина. Она представляет из себя прозрачный квадратик из оргстекла с надписью ProArt, а под ней находится обычный радиатор с канавками и бугорками.

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 2 мм. Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко.

Под радиатором находится чипсет AMD B550. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

Он обеспечивает поддержку четырех портов SATA3. Здесь они представлены в полном объеме и выведены вбок.

Выше находится одна колодка USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2. Обе они обеспечиваются чипсетом, а не дополнительными контроллерами.

В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Далее идут перемычка ClrCMOS для сброса BIOS и две колодки USB 2.0 для обеспечения работы четырех устройств.

Следом по нижнему краю идет разъем для подключения обычных RGB лент, два 4-pin разъема вентиляторов, контакты подключения выносного термистора, колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

Левую боковину платы занимает звуковой кодек. Он отделен от основной части платы полосой без слоев металлизации. Раньше производители материнских плат любили подсвечивать ее с обратной стороны, но теперь они отошли от этой практики.

В данном случае микросхема звукового кодека закрыта металлической декоративной крышкой с надписью Crystal Sound. На самом деле там скрывается чип Realtek ALC S1220A. Выше распаяна микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

Выше распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I255-V.

За разъемами задней панели можно обнаружить чип Intel JHL8540, который обеспечивает поддержку стандарта Thunderbolt 4.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16 и два PCI-e x1.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Они получают свои линии непосредственно от процессора, а точнее от встроенного в него контроллера PCI-e. Есть шанс, что в следующем поколении наконец сменится версия шины PCI-e, но пока это Gen3. Казалось бы, первый и второй слоты PCI-e делят линии от процессора поровну и могут работать в сочетании x8 + x8. Однако, при этом есть только поддержка CrossFire, а SLI поддерживается только теоретически потому, что сама плата не сертифицирована. Все остальные слоты получают линии от чипсета. Нижний PCI-e x16 ограничен аппаратно до x4.

Для установки накопителей типа M.2 предусмотрено два слота. Оба закрываются радиаторами для лучшего отвода тепла.

Максимальный формат накопителей одинаков в обоих слотах и соответствует стандарту M.2 22110. Здесь используется упрощенная система крепления Q-Latch.

Что еще интересного есть на плате? Например, тут распаяна микросхема управления напряжением и частотами TPU. Это отдельный контроллер для автоматического разгона. Поэтому на плате присутствует функция автоматического разгона.

Над основным разъемом питания ATX распаяны светодиоды – индикаторы этапов инициализации компонент. Поскольку нет индикатора POST кодов, это может оказаться палочкой-выручалочкой.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем HDMI;

Два разъема USB Type-C Thunderbolt 3;

Один разъема Display Port IN для Thunderbolt;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Кнопка BIOS Flashback.

Беспроводного модуля тут не предусмотрено.

Технические характеристики

Модель ASUS ProArt B550-Creator Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000 и 5000 серии без встроенной графики, APU AMD Ryzen 4000 серии. APU AMD Ryzen 3000 серии не поддерживаются (официально) Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3 Системная логика AMD B550 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 - 4800 (разгон) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3;

(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 2 x Intel I225-V Аудио Realtek ALC1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550) USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD B550) Thunderbolt 4 2 x USB Type-C (Intel JHL8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen2;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 х Display Port In;

1 x HDMI 1.4b;

1 x Optical out;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Графическая оболочка длительное время не претерпевает каких-либо изменений. И это хорошо. Один раз сделав красиво и удобно, больше нет необходимости что-то переделывать и улучшать.

Визуальный стиль полностью соответствует линейке Prime, но меню переполнено обилием различных настроек. Есть даже пункт Tweaker’s Paradise, который обычно встречается только на материнских платах, заточенных на разгон. Как на любой обычной модели, здесь сначала попадаешь на страницу EZ Mode. Можно настроить стартовую страницу, а также есть вкладка избранных настроек, которые используются чаще всего.

Как я уже отмечал, есть функция автоматического разгона. Смысл заключается в том, что плата сама подбирает оптимальные значения частот и напряжения, ориентируясь на данные процессора.

Конечно же, никуда не делась удобная функция, сообщающая о внесенных изменениях прямо перед выходом из BIOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ProArt B550-Creator, версия BIOS 2201;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);

Кулер: EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GeForce RTX 3090;

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Тестирование

Сборка и запуск системы не вызвали трудностей. В моем случае пришлось лишь обновить BIOS до последней версии, поскольку штатная оболочка на момент тестирования была уже не самой свежей. Процедура проходит просто, главное не волноваться и не суетиться потому, что перезагрузка происходит несколько раз. Помимо BIOS за компанию обновилось и ПО контроллера Thunderbolt.

При работе смотреть особо не на что. Подсветки нет, вентиляторы не воют.

Все отлично, хотя на скриншоте можно увидеть забавный баг. Работает как бы одно ядро, но на самом деле это не так.

Результатов работы приводить нет смысла, они все уже известны наизусть.

Разгон тоже не вызывает каких-то проблем. Я хотел всего лишь зафиксировать частоту всех ядер на 4.7 ГГц и выставить память в режим DDR4-4000, чтобы было синхронно. Все работает как часы.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

Теперь прогоним традиционный тест Crystal Disk Mark 8.0.1.

Осталось рассказать о температурном режиме. Самая горячая точка справа достигает 76°C под Prime95 приблизительно за 5 минут. Думаю, это приемлемый результат.

В простое она же греется всего до 32°C. Радиатор чипсета разогревается до 45°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания серьезных нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ProArt B550-Creator в первую очередь рассчитана на профессионалов, которые занимаются созданием контента. На тех, у кого компьютер является рабочей станцией, но со своей спецификой.

Видно, что материнская плата спроектирована для работы с топовыми процессорами в интенсивном режиме, поэтому особое внимание было уделено подсистеме питания CPU и ее охлаждению. Большие массивные радиаторы инертные. Они долго нагреваются, но благодаря развитому оребрению интенсивно отдают тепло. Меньше внимания уделяется накопителям. Видимо, подразумевается работа с внешними массивами. Сетевые адаптеры тоже не самые производительные, но современные и обеспечивают приемлемую скорость.

В целом новинка ASUS не такое бескомпромиссное решение как ASUS ProArt Z490-Creator 10G, это модель уровнем ниже и базируется не на топовом чипсете, хотя в данном случае так даже лучше в плане надежности. Основной упор тут сделан на внедрение Thunderbolt 4 в массы и передачу видеосигнала по этому интерфейсу, для чего предусмотрен специальный порт DP-in и кабель-адаптер в комплекте.

Еще мы сталкиваемся с развитым программным обеспечением и информационной поддержкой. Предполагается обеспечение мощной поддержки клиента. Это приятно и понятно, для чего такая забота. Плата ведь не корпоративного уровня, а обычная домашняя, но для творческих людей, которые воплощают свои идеи на экране. Они не всегда хорошо знакомы с технической частью, и поэтому поддержка для них не будет лишней. Понятно, что такой сервис закладывается в стоимость устройства. Я же вижу это как просто надежную рабочую платформу.

Успех ASUS ProArt B550-Creator во многом зависит от цены и наличия аналогичных решений конкурирующих фирм. Несмотря на то, что плата не для разгона и возможности для него предусмотрены, я бы остановился на автоматическом режиме. Для ручного здесь нет ни индикатора POST-кодов, ни специальных режимов типа Slow Mode или Retry. Нет кнопок включения устройства и сброса BIOS на самой плате, и это осложняет разгон.

Если коротко подвести итог, то данная материнская плата предназначена для профессионалов, которые легко могут получить максимальный уровень производительности от системы путем автоматического разгона. А поставляемый софт помимо прочего позволяет регулировать шум, температуру и оптимизировать сетевой трафик.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: