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Другое

Деньги вперед: главные игры мая 2021 года

Несмотря на временное затишье, в мае нас ждет несколько громких проектов и игр меньшего калибра на любой вкус.
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Оглавление

Вступление

Майские праздники в разгаре, и горячая новинка тут как тут – Resident Evil: Village выходит 7-го. А после больших выходных нас ждут доработанная трилогия Mass Effect, долгострой Biomutant и ворох проектов помельче.

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Детали о самых примечательных играх месяца – в нашей традиционной статье.

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Resident Evil: Village

Жанр Экшен/Хоррор
Разработчик Capcom
Издатель Capcom
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 7 мая 2021 года

В Resident Evil 7 журналист Итан Уинтерс в поисках жены забирался в мрачный особняк, попадал в общество людоедов и, десять часов побегав по лачугам, кораблям и шахтам, улетал на вертолете подальше от кошмара. Но оказалось, что история только начинается: зачем-то поселившись в румынской глуши, Итан вляпывается в ничуть не менее жуткие приключения с участием вампиров, оборотней и Криса Рэдфилда.

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Крис ни много ни мало ворует у нас ребенка для проведения таинственного ритуала. Уинтерс такой поворот оценивает критически и отправляется вслед за негодяем. На его пути лежат жуткая деревня, огромный замок и другие запоминающиеся места, населенные видными персонажами. Самое яркое из новых лиц – графиня Димитреску, трехметровая обладательница пышных форм и несносного характера. Вместе с тремя дочерями она будет гонять журналиста по душным погребам и роскошным залам, мешая познавать мир и решать головоломки.

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К слову, головоломки обещают лучшие в серии – не по сложности, а по логичности и интеграции в сюжет. Серьезную работу проделали и над экшеном. Во-первых, в Village ощутимо больше боеприпасов, а благодаря улучшениям боекомплект разрешают увеличить. В то же время враги стали опаснее и хитрее (научились устраивать засады и делать спринт в подходящий момент), отчего патроны все равно на вес золота. Во-вторых, зачастую на выручку будут приходить элементы окружения: как насчет сбросить неприятеля с обрыва или сбить его с толку выстрелом в мешок с мукой? Capcom словно подстегивает импровизировать.

Еще одна область, купающаяся во внимании разработчиков, — это собирательство и создание предметов. Помимо привычных дел мы будем теперь ловить кур и охотиться на животных – благодаря мясу и яйцам Итан увеличивает уровень здоровья, учится быстрее бегать и в целом прокачивается. Рецепты нам продаст торговец Дюк, мотающийся за нами всю игру, словно мы в Resident Evil 4. Впрочем, именно на RE4 новая часть пока и похожа больше всего – и есть надежда, что она станет таким же прорывом, каким была «вдохновительница» 16 лет назад.

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Mass Effect: Legendary Edition

Жанр Экшен/RPG
Разработчик BioWare
Издатель Electronic Arts
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 14 мая 2021 года

Как правило, в рамках этой рубрики мы ограничиваемся лишь упоминанием ремастеров популярных старых проектов, но Mass Effect: Legendary Edition – это не только обновленная картинка, но и заметные перемены в механике. Более того, для многих именно обещанное приближение геймплея первой части к современным стандартам станет ключевым аргументом к покупке. Поэтому разберемся с «Легендарным изданием» поподробнее.

Прорвавшись через общий для всей трилогии клиент и попав в Mass Effect 1, мы увидим и новый редактор персонажей, и более продуманный инвентарь, где ненужные предметы разрешат переработать в уни-гель, и отсутствие потолка прокачки при дебютном прохождении, но главное – переосмысление боевой системы. Вместо автоматической атаки врукопашную – удар по нажатии кнопки, вместо единого урона всем конечностям – особо болезненные выстрелы в голову, вместо привязки пушек к классам – возможность палить из всего арсенала без штрафов. На отдельных локациях авторы расставили побольше укрытий и в целом подправили баланс сражений – стычка в шахте на Теруме уже не будет такой зубодробительной, по всей видимости.

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BioWare не обделила вниманием и «Мако» – бронетранспортер, с которым было плохо, а без него – пожалуй, еще хуже. Его щиты восстанавливаются быстрее, сам он крепче стоит на колесах и меньше скользит. Прикрутили к нему и специальный ускоритель для преодоления особо крутых склонов. Ну и самое сладкое: больше незачем постоянно выпрыгивать из машины и запрыгивать обратно – опыт начисляют в полном объеме, когда мы внутри. Впрочем, проблемы с тем, что эпизоды в «Мако» были часто утомительны и затянуты сами по себе, это все вряд ли решит.

Вторая и третья части крупных добавок, увы, не дождались, разве что систему Galaxy at War, с помощью которой мы собирали галактические армии, отвязали от мультиплеера. Улучшенное звуковое сопровождение, размазывание предметов из DLC по всей игре вместо выдачи скопом в самом начале, дополнительные достижения – вот и все, на что можно рассчитывать, проходя переизданные игры 2010 и 2012 годов. Ну и на безумное количество бликов – дело Джей Джей Абрамса живет!

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Subnautica: Below Zero

Жанр Приключение/Выживание
Разработчик Unknown Worlds Entertainment
Издатель Unknown Worlds Entertainment
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch, Mac
Дата выхода 14 мая 2021 года

Subnautica, хоть и провисела несколько лет в «Раннем доступе», все равно стала приятнейшим сюрпризом. Очаровательная атмосфера тайны и приключения на неизведанной планете, разнообразные декорации, неплохая история, умение нагрузить делами, но не столкнуть в пучину тоскливой рутины – о ней остались только теплые воспоминания. Но давно было известно, что Unknown Worlds Entertainment в ходе разработки отрезала жирные куски, сил на которые не хватало, и планировала их выпустить отдельно. Что ж, встречайте Subnautica: Below Zero – крупное самостоятельное дополнение.

По современным меркам оно легко тянет на полновесную игру. События происходят на той же печально известной планете 4546B, только спустя два года после отлета главного героя оригинала. Корпорация «Альтерра» решает запустить масштабное исследование богатого на ресурсы местечка и покрывает его научными станциями. Увы, миссия идет не по плану, и после некоего инцидента планета вновь остается безлюдной. Ну, почти – лишь наша героиня разыскивает сестру в арктическом регионе.

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Разобраться, что случилось с остальными учеными, собрать их записки среди обломков баз, обнаружить родственницу – дела важные, но для начала надо обеспечить свою безопасность. Как и прежде, мы из минимального набора ресурсов должны выжать максимум пользы, только, помимо жажды, голода и проблем с кислородом, нас будет беспокоить низкая температура. В океане еще ничего, а вот на поверхности без специального термокостюма и редких источников тепла тяжеловато. Тем более прогулок станет существенно больше – это немного тревожит, ведь в оригинале наземная часть была исполнена слабее подводной.

Вылазки стали опаснее, потому что стазис-винтовку герой первой части забрал с собой, а различных существ, не всегда дружелюбных, сильно меньше не стало. Если всякие пингвикрылы способны разве что умилять, то ледяные черви, устраивающие засады под снежным покровом, наверняка потреплют нервы. Впрочем, не будь тут хищников, бесконечная возня с ресурсами наскучивала бы быстрее. А так Subnautica: Below Zero выглядит достойным продолжением отличной игры, мимо которого проходить не стоит.

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Biomutant

Жанр Экшен/RPG
Разработчик Experiment 101
Издатель THQ Nordic
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One
Дата выхода 25 мая 2021 года

Biomutant – дебютный проект команды Experiment 101, собранной из бывших сотрудников Avalanche Studios. Само по себе желание сбежать от разработки серии Just Cause понятно (и похвально), но, похоже, свои силы шведы оценили не совсем верно. Еще на «Игромире»-2017 ее грозились выпустить «в следующем году», но в итоге дело изрядно затянулось – а все ради того, чтобы освоить дополнительные инвестиции THQ Nordic и не сидеть круглые сутки, отлавливая ошибки и рискуя попасть в очередной доклад Джейсона Шрайера.

В результате экологической катастрофы прежний мир разрушен, и на его руинах торжествуют еноты, красные панды, хомяки и другие животные – немного мутировавшие, обладающие разумом и способностью расстрелять обидчика из навороченного пулемета. Главный герой тоже из пушистой братии, причем в процессе развития он может менять внешность и навыки. Ему предстоит защитить от гигантских чудищ Древо жизни, сперва наладив контакт (или расправившись) с шестью племенами, живущими по соседству. Кланы живут в разных природных условиях, так что нас ждут и джунгли, и пустыня, и заснеженные регионы.

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И везде – множество противников. Расправляться с ними чаще всего придется в ближнем бою, размахивая полутораметровым мечом и используя контратаки да увороты. Хорошую службу тут сослужат различные спецприемы вроде создания вокруг себя мыльного шара, обездвиживающего врагов. Причем по мере прокачки вариантов будет все больше и больше. Если же фехтование вам не по душе, хватайте автомат – и в атаку! Вполне возможно, что ствол будет создан вашими же мохнатыми лапами – без системы крафтинга в проектах с открытым миром нынче никуда.

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Experiment 101 даст прокатиться на крупной технике вроде собранного на коленке робота, поскакать по платформам, поколотить «боссов», сделать несколько выборов, ведущих к разным концовкам, – в общем, чуть ли не песочница мечты на словах. Но людей, знакомых с утомительными Mad Max и Just Cause, так просто не проведешь – со шведами надо быть начеку.

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На сдачу

  • Skate City – приехавшая с «мобилок» аркада про скейтбордистов, пытающихся выполнять замысловатые трюки в условиях переменчивой погоды (6 мая 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • Hood: Outlaws & Legends – средневековая вариация Payday втягивает нас в соревнование между двумя командами, намеренными ограбить богачей (10 мая 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Retro Machina – выброшенный на свалку робот, умеющий подчинять своей воле другие железяки, пытается сквозь головоломки прорваться к ответу на вопрос, куда исчезли все люди (12 мая 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
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  • Siege Survival: Gloria Victis – наша цитадель в осаде, и если не поддерживать остатки бойцов ресурсами, не устраивать вылазки в захваченный город и не делать сложные моральные выборы, то всем крышка (18 мая 2021 года; PC).

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  • Aerial Knight’s Never Yield – стильная аркада про вечно бегущего парня с кипой секретной информации, которого ждут препятствия и преследуют злые враги (19 мая 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch).

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  • Just Die Already – авторы легендарной Goat Simulator отправляют пенсионера совершать безумные поступки ради талонов на бесплатное соцобслуживание (20 мая 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Of Bird and Cage – нелинейное приключение про наркоманку и ее похитителя, наложенное на концепцию альбома в стиле симфоник-метал, записанного участниками Within Temptation, Epica и других популярных групп (20 мая 2021 года; PC).

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  • The Wild at Heart – паренек в джинсовке бегает с толпой миньонов по лесам и пещерам, собирает ресурсы для крафтинга, сражается с монстрами и решает задачки (20 мая 2021 года; PC, Xbox One).
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  • Strategic Mind: Fight for Freedom – варгейм про действия британской и американской армий во время Второй мировой и даже после – в ходе конфликта с СССР (21 мая 2021 года; PC).

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  • Strangeland – квест классического образца о мужчине, очнувшемся посреди натурального паноптикума и пытающемся разобраться, что к чему (25 мая 2021 года; PC).

600x338 90 KB. Big one: 1920x1080 548 KB
  • Solasta: Crown of the Magister – пошаговая тактическая RPG по правилам Dungeons & Dragons 5.1 посвящена четырем героям, исследующим руины и подземелья разрушенного катаклизмом мира (27 мая 2021 года; PC).

600x338 100 KB. Big one: 1920x1080 738 KB
  • Highrisers – четверо везунчиков заперты в небоскребе, полном боящихся света зомби, и благодаря своим золотым рукам и кооперации должны доковылять до крыши с вертолетом (27 мая 2021 года; PC).

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  • Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – пошаговая тактика в мире «Эпохи Зигмара» включает как сражения с ИИ, так и сетевые бои (27 мая 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
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Александр Кошта aka Top

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Лента материалов раздела

Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
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The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
45
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
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Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
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Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 144
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 24
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
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Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
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Прошел все части, любимая вторая. Но в первую залипал в свое время очень долго. Третья треш, уберите Феттела оттуда и играть не во что.
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