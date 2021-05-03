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Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III

По сравнению с предыдущей моделью ROG Gladius III получила заметные улучшения, которые затронули не только конструкцию, но и начинку.
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Оглавление

Вступление

Игровых мышек появляется очень много, и конкуренция постоянно усиливается. Она связана не только борьбой между разными компаниями, но и внутренней конкуренцией среди моделей одного производителя. Понятно, что надо чем-то привлекать покупателя и придумывать постоянно что-то новое, но это бывает трудно сделать потому, что принципиально уже ничего не изменить. И в принципе такие эксперименты очень опасны.

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Если где-то перегнуть, например, сделать какую-то особенную форму или перемудрить с оформлением, такое устройство аудитория может не принять, а это путь к убыткам. Воплощение совершенно новых, революционных идей часто связано с риском пролететь мимо популярности. Производители стараются действовать осторожно. Они следуют за трендами и эволюционно развивают свою продукцию, добавляя постепенно какие-то новые функции или технические решения, направленные на комфорт и удобство использования. Как бы там компания ASUS не находилась в поисках невероятного, но против реалий рынка инженеры не идут, а действуют предельно осторожно.

Сейчас уже геймер пресыщен и избалован всякими красивыми и удобными аксессуарами и его сложно чем-то заинтересовать. Может только сработать мотивация, что что-то лучше, чем у конкурентов. Так в компании ASUS решили сделать сменными переключатели, чтобы их можно было легко заменить. Это удачный ход, которым реально будут пользоваться не многие, то сама возможность есть. Еще важную роль играет программное обеспечение и здесь также компании ASUS удалось наладить единую оболочку, которая позволяет управлять всей инфраструктурой.

Дальше основное развитие заключается в установке самых передовых сенсоров в свои устройства. В этом иногда заключается основной виток эволюции и выпуск обновленной модели с очередным порядковым номером. Совсем недавно компания ASUS выпустила обновленную версию популярной модели Gladius с индексом III.

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Модель существует в проводном и беспроводном варианте, и на тестирование попал первый вариант. Посмотрим, что изменилось, добавилось, а может и убавилось в новинке. И как сейчас выглядит современное игровое устройство по версии компании ASUS. Оно не претендует на лавры самого-самого, но может прекрасно подойти для большого числа пользователей благодаря своей универсальности и привлекательной цене. Сама компания записала промо-ролик о данном продукте.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надежная и сложная упаковка. Она выполнена в стилистике многих продуктов серии ASUS ROG. В оформлении используется красно-черная палитра.

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В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом ASUS AURA. По центру находится изображение самого устройства. Внизу указано полное наименование модели ROG Gladius III, а также сообщается, что это игровая мышь. С обратной стороны сверху мы видим такую же надпись и логотип ROG.

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Ниже находится крупное изображение устройства. От его компонентов расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации.

В самом низу находится таблица со спецификацией устройства. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS ROG Gladius III
Подключение Проводное USB 2.0
Максимальное ускорение 50 g
Максимальная скорость 400 дюйм/с
Чувствительность (разрешение) 19 000 точек/дюйм (настроен на 26 000 точек/дюйм)
Тип сенсора Оптический
Частота опроса 1000 Гц
Масса без кабеля 79 г
Программируемые кнопки 6 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 режима (можно настроить)
Размеры 126 х 67 х 45 мм

Одна из интересных особенностей, которая здесь указана – наличие сменных блоков переключателей нажатий. Причем в этом поколении можно использовать модули двух типов 3-pin и 5-pin. Сама по себе это очень удобная функция потому, что в случае выхода их из строя их можно легко заменить, не прибегая к помощи паяльника.

Посмотрим, что находится внутри.

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Здесь мы видим каркас из картона с прозрачной пластиковой капсулой. С обратной стороны предусмотрена небольшая ниша, для комплекта поставки.

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Он достаточно интересный. Есть инструкция, гарантийная карта, комплект наклеек, комплект запасных ножек, два запасных переключателя и небольшой пинцет для удобства извлечения переключателя из сокета.

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Конструкция и особенности устройства

Мышка изготовлена из пластика. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип ASUS ROG.

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Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было разрыва и люфта.

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Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант.

Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нем одето резиновое полупрозрачное кольцо с маленькими диагональными канавками. Они не очень глубокие и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри находится белое пластиковое колесо. Это значит, что именно здесь осуществляется подсветка. Чтобы добраться до внутренностей, нужно снять две заглушки и открутить два винта.

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Внутри мы видим всю конструкцию и то, как она устроена. К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. Спереди мы видим два слота для смены переключателей. Это отличная функция, которая позволяет просто заменить их, если они выйдут из строя. Изначально на двух основных кнопках используются переключатели ROG Micro Switch на 70 миллионов нажатий.

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Это больше даже чем у OMRON D2FC-F-K(50M). На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они используются гораздо реже. Спереди устройства заходит кабель. Он очень мягкий, а на входе установлен специальный фиксатор. Кабель держится очень надежно.

Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии ASUS AURA Sync. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение. Нижние боковины корпуса изготовлены с небольшими канавками. Кроме этого, сама поверхность пластика шероховатая и получается уверенный хват и ничего не скользит.

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Сбоку на корпусе находятся две кнопки. На некоторых моделях они меняются, но здесь они несменные.

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Мышь удобно держится за боковины обеими руками. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск. На одной из боковин находятся мелкие надписи. Их очень много, и они подсвечиваются изнутри. Когда производитель заявляет о трех независимых зонах подсветки – это одна из них.

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Кабель. Начнем с того, что я привык к беспроводным устройствам, а здесь кабель очень мягкий, но толстый. Он гнется и мнется как толстая шерстяная нить.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши посередине находится сенсор. Здесь он оптический с разрешением 19000 точек на дюйм, но в компании его каким-то чудом разогнали до 26000.

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Также здесь находятся пять тефлоновых ножек, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Еще здесь можно заметить одну кнопку. Она осуществляет динамическое переключение режима чувствительности.

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Две резиновые вставки закрывают монтажные отверстия с винтами. Мы знаем, что мышка обслуживаемая и можно менять даже переключатели основных кнопок. Также теперь становится очевидно, что ее легко чистить.

Кроме всего прочего на брюшке находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой, и для этого не нужно устанавливать драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Все отлично, пока вы не планируете заниматься ее настройками. Для этого понадобится программное обеспечение – Armoury Crate.

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Это целый комплекс для настроек разного оборудования компании ASUS. Это могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия. В основном в нем можно обновлять драйверы и приложения, а на мышках можно обновлять прошивку. Еще можно настраивать подсветку.

Само приложение большое и громоздкое, устанавливается долго. Однако при этом у него большая функциональность. Есть своя новостная лента, есть свой магазин игр, есть игровая библиотека, где можно осуществлять настройки под каждую игру. Предусмотрены профили настроек. Их можно сохранять, редактировать, настраивать сценарии работы и кучу всего другого. И, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы изучим настройки ASUS ROG Gladius III. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут все понятно и в пояснениях не нуждается, благо все на русском языке. Следующая страница посвящена настройке чувствительности и производительности.

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Обратите внимание, что это четыре предустановки для четырех быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. На мой взгляд, это удобно: можно сразу выбрать четыре самых нужных режима и назначить их под профили.

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Справа настраивается частота опроса и время отклика кнопки. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше привычен эффект радуги. Цвета плавно сменяют друг друга и это успокаивает.

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В пункте калибровки можно выбрать один из фирменных ковриков ASUS, чтобы алгоритм подобрал оптимальные настройки для оптимальной работы. Можно сделать ручную калибровку на любой другой поверхности. Сенсор определяет фактуру поверхности и подбирает наиболее оптимальные параметры работы.

Еще в самом низу можно откорректировать расстояние работы сенсора до отрыва. Я попробовал два разных режима, и они действительно работают.

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Далее находится страница обновления прошивки. Никаких сложностей эта процедура не вызывает.

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Единственное, что для этого нужно – подключение устройства к компьютеру и Интернет Вся процедура заняла около 5 минут.

После того, как мы рассказали про софт, можно посмотреть на работу подсветки мышки. Синхронизация с другими компонентами работает хорошо.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно, кроме переключения режимов в реальном времени кнопкой на брюшке. Для этого надо прерваться и оторвать устройство от стола. Это минус, но зато это не получится сделать случайно.

В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая, и лично я никаких лагов не заметил. С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал. Во всех приложениях очень комфортно, да и чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках мышь не скользит, рука во время использования немного потеет.

Заключение

ASUS ROG Gladius III – хорошее сбалансированное устройство, но пока непонятно, какая цена на него будет в рознице. Если она окажется на уровне предыдущей модели, то это будет отлично, поскольку есть заметные улучшения.

Начнем с того, что применен сенсор последнего поколения (судя по его характеристикам). Эргономика и без того была хорошей, и она не ухудшилась. Мышь так и осталась для правшей, но произошли небольшие изменения. Заметно улучшился кабель. Это самый удобный «хвост», который я видел у мышек. Реально он супер-мягкий и гибкий настолько, что его как будто нет. Я уже давно привык к беспроводным устройствам и шнур мне абсолютно не мешал. Еще в этом поколении провод не отсоединяется и ничего случайно не отключится.

Также изменились ножки. Они стали крупнее и отлично скользят по любой поверхности. Мышка действительно легко разбирается, позволяя очень просто заменить переключатели. Для этого нужно старые вытащить со своих гнезд и вставить новые. Контакт очень хороший, ничего не отходит и не болтается. Чтобы добраться до печатной платы нужно вынуть две заглушки и открутить два винта. С этим может справиться кто угодно, если у него есть обычная крестовая отвертка.

Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности сверху. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились ребристые боковины. Они надежно фиксируются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка четкая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными бороздками и поэтому очень удобно. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но их всегда можно без особого труда заменить. Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твердой поверхности, оторвать или перевернуть ее сложно. На мягком коврике все отлично благодаря крупным ножкам. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности.

Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется. За все время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор, и, похоже, его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить это время. Софт удобный, настраиваются все основные параметры. Также можно синхронизировать эффекты со всей системой и для этого достаточно одного приложения Armoury Crate, где осуществляются все настройки и в том числе обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

В итоге это отличное универсальное устройство, которое подходит для большинства задач.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование мышь ASUS ROG Gladius III.

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