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Вступление

MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio – это элегантная видеокарта топового уровня с улучшенной системой охлаждения и заводским разгоном. Компания MSI постаралась не только воплотить лучшие наработки в конструкции модели, но и задействовать последние фирменные технологии, чтобы обеспечить новинке лидирующие позиции среди всего модельного ряда Radeon RX 6800 XT.

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Технические характеристики

Полное название: MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio; код производителя: MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16G.

Модель Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio Radeon RX 6800 XT Производитель MSI AMD Графический процессор Navi 21 Navi 21 Частота ядра, МГц 2045 2015 Частота ядра (Turbo), МГц 2285 2250 Заводской разгон ядра, МГц 35 – Частота памяти, МГц 16 000 16 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 16 16 Шина памяти, бит 256 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 2 x DP, HDMI, Type-C Питание, разъемы Pin 8 + 8 8 + 8 Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 3 х 87 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 13 + 3 12 + 3 Power Limit (штат/макс), Ватт 300 / 328 300 / 350 Формат СО 2.7 слота 2.5 слота Размеры видеокарты, мм 324 х 141 267 х 120

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Упаковка и комплектация

Упаковка героя обзора выполнена в лучших традициях производителя – в черном исполнении с красочными вставками и изображением самой видеокарты.

Лицевая сторона немногословна и пуста, но позволяет оценить дизайн графического ускорителя семейства Gaming X Trio и ознакомиться с несколькими характеристиками: объем видеопамяти 16 Гбайт стандарта GDDR6, поддержка интерфейса PCIe 4.0 и расчет на полноценный гейминг в разрешении 4K.

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Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio наделена новой системой охлаждения TRI Frozr 2 c вентиляторами Torx 4.0 и технологией прямого контакта Core Pipe.

Минимальные системные требования начинаются с блока питания мощностью не менее 750 Вт.

Черный конверт с символикой MSI содержит руководство пользователя, комикс с драконом, пару брошюр и буклет. В отдельном кармашке находится необходимый атрибут – металлический кронштейн.

Внешний вид и дизайн

Видеокарта MSI принадлежит к обновленной серии Gaming X Trio с переработанным дизайном и системой охлаждения, использующейся в старших графических ускорителях GeForce RTX 30. Производитель стирает грани между отдельными направлениями, и новые продукты выглядят свежо, симметрично и неотличимо.

В конструкции системы охлаждения применена трехвентиляторная концепция (три модели типоразмера 90 мм), улучшенный теплорассеиватель и подсветка Mystic Light, охватившая переднюю панель.

MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio поражает своими габаритами и при длине 324 мм, ширине 141 мм и 2.7-слотовом исполнении весит 1.5 кг.

Благими намерениями производитель постарался усилить систему охлаждения. Но чтобы видеокарта не была повреждена, предусмотрена пара ребер жесткости и графеновый «бэкплейт».

В сравнении с эталонной моделью версия MSI предлагает стандартный набор видеовыходов – три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.

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Дополнительное питание укладывается в референсные рамки и состоит из пары коннекторов 8-pin, обеспечивая TDP до 375 Вт. Согласно штатному замеру, потребление видеокарты равно 300 Вт.

Система охлаждения

Новая СО MSI TRI Frozr 2 стала надежным хранителем графических ускорителей последнего поколения, и видеокарта Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio из их числа. Кулер оснащен многими фирменными технологиями и заметно поднабрал массу.

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За основное охлаждение отвечает массивный трехсекционный радиатор с технологией прямого контакта, который разработчики посчитали лучшим решением для новой серии.

Толщина кулера варьируется в диапазоне от 20 мм до 31 мм, установлены новые вентиляторы Torx 4.0.

Ключевой особенностью последнего поколения моделей Torx считаются спаренные лопасти, примененные для обеспечения лучшего воздушного потока и снижения уровня шума.

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Широкое основание радиатора TRI Frozr 2 закрывает графический процессор и восемь микросхем видеопамяти GDDR6.

По моим личным оценкам, технология прямого контакта является не лучшим решением для эффективного теплоотведения, но маркетологи компании посчитали иначе.

Частично исправила ситуацию технология Core Pipe: тепловые трубки обжаты до квадратной формы и максимально прилегают к друг другу. Впрочем, по отпечатку видно, что эффективно работают лишь четыре трубки из шести.

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Две линии подсистемы питания охлаждаются двумя низкопрофильными радиаторами. Чтобы предотвратить сильный изгиб текстолита видеокарты, от интерфейсной панели отходит усилительная пластина.

В конструкции системы охлаждения используются термопрокладки, теплопроводность которых, по заверению производителя – 7 Вт/(м·K).

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Графеновый «бэкплейт» участвует в охлаждении наиболее горячих зон видеокарты.

Печатная плата

Видеокарта Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio построена на собственной печатной плате черного цвета с усиленной подсистемой питания. Плата шире, чем у референсной версии: такое решение позволяет задействовать большее количество линий.

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Обратная сторона печатной платы MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio.

Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 21. Он произведен по 7 нм техпрoцессу на 42-й неделе 2020 года и включает 4608 шейдеров, 128 блоков растеризации и 288 текстурных блоков.

По сравнению с эталонным вариантом AMD подсистема питания усилена и насчитывает 16 фаз: 13 фаз отведены на графический процессор, 3 – на видеопамять. Используются силовые каскады International Rectifier TDA21472 с номинальным током 70 А.

Видеокарта оснащена 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 2000 МГц (эффективная частота 16 000 МГц).

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio

Дополнительных переключателей BIOS у видеокарты MSI нет, но она снабжена небольшим заводским разгоном +30 МГц по умолчанию. Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии.

Получаем следующие показатели:

35°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

36°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Вентиляторы стартуют на отметке 41°C. Если в настройках драйвера отключить Zero Frozr, то минимальный порог составляет 1300 об/мин, что очень тихо.

Приведем подробные характеристики модели Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio. Эталонный показатель TDP равен 300 Вт с возможностью увеличения до 328 Вт.

Небольшой опыт владения референсной моделью AMD Radeon RX 6800 XT у меня имеется, поэтому есть от чего отталкиваться.

Видеокарта MSI в среднем бустит 2311-2333 МГц при скорости вращения крыльчаток 1550 об/мин и низком уровне шума. Температура графического процессора составляет 65°C, Hot Spot – 88°C. Подсистема питания греется до 72°C. Уровень шума составляет всего 37.8 дБА, видеокарта работает тихо.

Полностью управление Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio можно перехватить при помощи драйвера и соответствующей вкладки Radeon Software Adrenalin.

При максимальных оборотах крыльчаток температура компонентов модели MSI значительно опускается.

Температура графического процессора снижается до 52°C, Hot Spot – 81°C, VRM – до 59°C. Уровень шума возрастает до 53.6 дБА.

Попытаемся сбросить нагрузку «лишними» ваттами через даунвольтинг и понизим рабочее напряжение с 1.1 В до минимального. Для моего экземпляра Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio это 1.013 В при сохранении работоспособности, видеокарта даже стала немного лучше бустить (до 2355 МГц). Потребление снизилось на 30-40 Вт, обороты вентиляторов – до 1200 об/мин, Hot Spot – до 81°C.

Рабочее напряжение можно понижать и далее, вплоть до 981 мВ, при сохранении стабильности в тестах, но сам запуск приложений крашится, поэтому минимальным порогом для «толчка» оставляем вольтаж чуть выше.

Разгон MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio

Дополнительный разгон видеокарты MSI приносит свои надежды и разочарования. Hot Spot начинает быстро расти; и чтобы его удержать, приходится манипулировать оборотами. На момент тестов штатные вентиляторы неохотно слушаются команд и неверно интерпретируют процентное соотношение.

MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio удается разогнать до 2375-2480 МГц с пиковыми значениями 2661 МГц, видеопамять – до 2140 МГц (17 120 МГц).

Ручной разгон повышает производительность на 7-9% (в сравнении с эталонной моделью MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio).

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



Энергопотребление MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарта MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio мощнее, массивнее, крупнее и ярче своего соплеменника, хотя отдам должное компании AMD – референсная модель Radeon RX 6800 (XT) получилась очень красивой.

Инженеры MSI применили многие интересные наработки, особенно понравилась новая система охлаждения TRI Frozr 2, ставшая более эффективной и монструозной. Однако бочку меда портит ложка прямого контакта, применение которого сказывается на показателе Hot Spot и эффективности пары тепловых трубок.

В любом случае новинка очень тихая и достигает пиковой производительности по мгновению щелчка. У компании MSI в арсенале есть более мощное решение в виде TRI Frozr 2S, поэтому мне хочется взглянуть на Radeon RX 6800 XT Suprim X, если она планируется. Такая модель точно не оставит никому шансов.

Итак, на фоне версии эталонного дизайна Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio выделяется улучшенной подсистемой питания и продвинутой системой охлаждения, но в качестве компенсации потребует больше пространства внутри игрового ПК.

Александр Андерсон

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