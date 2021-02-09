Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад

Инженеры MSI использовали многие интересные наработки, включая систему охлаждения TRI Frozr 2.
1
RTX 2080 Super в продаже - цена супер
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Оглавление

Вступление

MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio – это элегантная видеокарта топового уровня с улучшенной системой охлаждения и заводским разгоном. Компания MSI постаралась не только воплотить лучшие наработки в конструкции модели, но и задействовать последние фирменные технологии, чтобы обеспечить новинке лидирующие позиции среди всего модельного ряда Radeon RX 6800 XT.

реклама

Технические характеристики

Полное название: MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio; код производителя: MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16G.

Модель Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio Radeon RX 6800 XT
Производитель MSI AMD
Графический процессор Navi 21 Navi 21
Частота ядра, МГц 2045 2015
Частота ядра (Turbo), МГц 2285 2250
Заводской разгон ядра, МГц 35
Частота памяти, МГц 16 000 16 000
Заводской разгон видеопамяти, МГц
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 16 16
Шина памяти, бит 256 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 2 x DP, HDMI, Type-C
Питание, разъемы Pin 8 + 8 8 + 8
Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 3 х 87
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 13 + 3 12 + 3
Power Limit (штат/макс), Ватт 300 / 328 300 / 350
Формат СО 2.7 слота 2.5 слота
Размеры видеокарты, мм 324 х 141 267 х 120

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Упаковка и комплектация

Упаковка героя обзора выполнена в лучших традициях производителя – в черном исполнении с красочными вставками и изображением самой видеокарты.

450x362 57 KB. Big one: 1500x1206 463 KB

Лицевая сторона немногословна и пуста, но позволяет оценить дизайн графического ускорителя семейства Gaming X Trio и ознакомиться с несколькими характеристиками: объем видеопамяти 16 Гбайт стандарта GDDR6, поддержка интерфейса PCIe 4.0 и расчет на полноценный гейминг в разрешении 4K.

450x344 44 KB. Big one: 1500x1145 283 KB

реклама

Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio наделена новой системой охлаждения TRI Frozr 2 c вентиляторами Torx 4.0 и технологией прямого контакта Core Pipe.

Минимальные системные требования начинаются с блока питания мощностью не менее 750 Вт.

450x347 43 KB. Big one: 1500x1155 315 KB

Черный конверт с символикой MSI содержит руководство пользователя, комикс с драконом, пару брошюр и буклет. В отдельном кармашке находится необходимый атрибут – металлический кронштейн.

450x271 33 KB. Big one: 1500x903 207 KB

Внешний вид и дизайн

Видеокарта MSI принадлежит к обновленной серии Gaming X Trio с переработанным дизайном и системой охлаждения, использующейся в старших графических ускорителях GeForce RTX 30. Производитель стирает грани между отдельными направлениями, и новые продукты выглядят свежо, симметрично и неотличимо.

450x262 30 KB. Big one: 1500x874 211 KB

В конструкции системы охлаждения применена трехвентиляторная концепция (три модели типоразмера 90 мм), улучшенный теплорассеиватель и подсветка Mystic Light, охватившая переднюю панель.

450x229 34 KB. Big one: 1500x764 251 KB

MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio поражает своими габаритами и при длине 324 мм, ширине 141 мм и 2.7-слотовом исполнении весит 1.5 кг.

Благими намерениями производитель постарался усилить систему охлаждения. Но чтобы видеокарта не была повреждена, предусмотрена пара ребер жесткости и графеновый «бэкплейт».

450x232 19 KB. Big one: 1500x772 145 KB

В сравнении с эталонной моделью версия MSI предлагает стандартный набор видеовыходов – три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.

450x270 35 KB. Big one: 1500x901 232 KB

реклама



Дополнительное питание укладывается в референсные рамки и состоит из пары коннекторов 8-pin, обеспечивая TDP до 375 Вт. Согласно штатному замеру, потребление видеокарты равно 300 Вт.

450x209 37 KB. Big one: 1500x698 266 KB

Система охлаждения

Новая СО MSI TRI Frozr 2 стала надежным хранителем графических ускорителей последнего поколения, и видеокарта Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio из их числа. Кулер оснащен многими фирменными технологиями и заметно поднабрал массу.

450x283 36 KB. Big one: 2000x1259 544 KB

реклама

За основное охлаждение отвечает массивный трехсекционный радиатор с технологией прямого контакта, который разработчики посчитали лучшим решением для новой серии.

450x198 38 KB. Big one: 1500x659 328 KB

Толщина кулера варьируется в диапазоне от 20 мм до 31 мм, установлены новые вентиляторы Torx 4.0.

450x91 16 KB. Big one: 1700x345 151 KB

Ключевой особенностью последнего поколения моделей Torx считаются спаренные лопасти, примененные для обеспечения лучшего воздушного потока и снижения уровня шума.

реклама

450x238 42 KB. Big one: 1500x793 278 KB

Широкое основание радиатора TRI Frozr 2 закрывает графический процессор и восемь микросхем видеопамяти GDDR6.

450x275 49 KB. Big one: 1500x917 384 KB

По моим личным оценкам, технология прямого контакта является не лучшим решением для эффективного теплоотведения, но маркетологи компании посчитали иначе.

Частично исправила ситуацию технология Core Pipe: тепловые трубки обжаты до квадратной формы и максимально прилегают к друг другу. Впрочем, по отпечатку видно, что эффективно работают лишь четыре трубки из шести.

реклама

450x270 41 KB. Big one: 1500x901 315 KB

Две линии подсистемы питания охлаждаются двумя низкопрофильными радиаторами. Чтобы предотвратить сильный изгиб текстолита видеокарты, от интерфейсной панели отходит усилительная пластина.

450x219 28 KB. Big one: 1500x729 197 KB

В конструкции системы охлаждения используются термопрокладки, теплопроводность которых, по заверению производителя – 7 Вт/(м·K).

450x218 15 KB. Big one: 1500x728 88 KB

реклама

Графеновый «бэкплейт» участвует в охлаждении наиболее горячих зон видеокарты.

450x205 22 KB. Big one: 1500x682 153 KB

Печатная плата

Видеокарта Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio построена на собственной печатной плате черного цвета с усиленной подсистемой питания. Плата шире, чем у референсной версии: такое решение позволяет задействовать большее количество линий.

450x241 36 KB. Big one: 2000x1072 476 KB

реклама

Обратная сторона печатной платы MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio.

450x232 34 KB. Big one: 2000x1031 434 KB

Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 21. Он произведен по 7 нм техпрoцессу на 42-й неделе 2020 года и включает 4608 шейдеров, 128 блоков растеризации и 288 текстурных блоков.

300x300 32 KB. Big one: 1500x1500 553 KB

По сравнению с эталонным вариантом AMD подсистема питания усилена и насчитывает 16 фаз: 13 фаз отведены на графический процессор, 3 – на видеопамять. Используются силовые каскады International Rectifier TDA21472 с номинальным током 70 А.

450x202 34 KB. Big one: 1500x673 244 KB

Видеокарта оснащена 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 2000 МГц (эффективная частота 16 000 МГц).

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio

Дополнительных переключателей BIOS у видеокарты MSI нет, но она снабжена небольшим заводским разгоном +30 МГц по умолчанию. Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии.

Получаем следующие показатели:

  • 35°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 36°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Вентиляторы стартуют на отметке 41°C. Если в настройках драйвера отключить Zero Frozr, то минимальный порог составляет 1300 об/мин, что очень тихо.

450x312 125 KB. Big one: 777x539 79 KB

Приведем подробные характеристики модели Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio. Эталонный показатель TDP равен 300 Вт с возможностью увеличения до 328 Вт.

450x312 63 KB. Big one: 777x539 38 KB

Небольшой опыт владения референсной моделью AMD Radeon RX 6800 XT у меня имеется, поэтому есть от чего отталкиваться.

Видеокарта MSI в среднем бустит 2311-2333 МГц при скорости вращения крыльчаток 1550 об/мин и низком уровне шума. Температура графического процессора составляет 65°C, Hot Spot – 88°C. Подсистема питания греется до 72°C. Уровень шума составляет всего 37.8 дБА, видеокарта работает тихо.

600x300 256 KB. Big one: 2536x1268 2125 KB

Полностью управление Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio можно перехватить при помощи драйвера и соответствующей вкладки Radeon Software Adrenalin.

600x391 93 KB. Big one: 1976x1288 260 KB

При максимальных оборотах крыльчаток температура компонентов модели MSI значительно опускается.

Температура графического процессора снижается до 52°C, Hot Spot – 81°C, VRM – до 59°C. Уровень шума возрастает до 53.6 дБА.

600x304 279 KB. Big one: 2536x1288 2519 KB

Попытаемся сбросить нагрузку «лишними» ваттами через даунвольтинг и понизим рабочее напряжение с 1.1 В до минимального. Для моего экземпляра Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio это 1.013 В при сохранении работоспособности, видеокарта даже стала немного лучше бустить (до 2355 МГц). Потребление снизилось на 30-40 Вт, обороты вентиляторов – до 1200 об/мин, Hot Spot – до 81°C.

Рабочее напряжение можно понижать и далее, вплоть до 981 мВ, при сохранении стабильности в тестах, но сам запуск приложений крашится, поэтому минимальным порогом для «толчка» оставляем вольтаж чуть выше.

600x302 271 KB. Big one: 2536x1280 2438 KB

Разгон MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio

Дополнительный разгон видеокарты MSI приносит свои надежды и разочарования. Hot Spot начинает быстро расти; и чтобы его удержать, приходится манипулировать оборотами. На момент тестов штатные вентиляторы неохотно слушаются команд и неверно интерпретируют процентное соотношение.

MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio удается разогнать до 2375-2480 МГц с пиковыми значениями 2661 МГц, видеопамять – до 2140 МГц (17 120 МГц).

600x306 273 KB. Big one: 2548x1300 2432 KB

Ручной разгон повышает производительность на 7-9% (в сравнении с эталонной моделью MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio).

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

Энергопотребление MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарта MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio мощнее, массивнее, крупнее и ярче своего соплеменника, хотя отдам должное компании AMD – референсная модель Radeon RX 6800 (XT) получилась очень красивой.

Инженеры MSI применили многие интересные наработки, особенно понравилась новая система охлаждения TRI Frozr 2, ставшая более эффективной и монструозной. Однако бочку меда портит ложка прямого контакта, применение которого сказывается на показателе Hot Spot и эффективности пары тепловых трубок.

В любом случае новинка очень тихая и достигает пиковой производительности по мгновению щелчка. У компании MSI в арсенале есть более мощное решение в виде TRI Frozr 2S, поэтому мне хочется взглянуть на Radeon RX 6800 XT Suprim X, если она планируется. Такая модель точно не оставит никому шансов.

Итак, на фоне версии эталонного дизайна Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio выделяется улучшенной подсистемой питания и продвинутой системой охлаждения, но в качестве компенсации потребует больше пространства внутри игрового ПК.

Александр Андерсон

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi go.d-bq gaming rdna 2 radeon rx 6800 xt navi 21 gaming x trio msi radeon rx 6800 xt gaming x trio

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
1
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
14
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 31


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

RockStar Games раздадут подарки игрокам в связи с высоким онлайном
15
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
22
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
259
Гигантские майнинговые фермы на видеокартах NVIDIA и AMD привели к перебоям напряжения в Иране
64
Google заблокирует установку GCam на все смартфоны
8
69 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
1
Майнинг Ethereum стал таким выгодным, что из продажи исчезают даже ноутбуки с мощными видеокартами
25
На этой неделе в Epic Games Store пройдёт показ игр и стартует распродажа, в которой примет участие Cyberpunk 2077
3
Процессоры Intel продолжают дешеветь – цена Core i9 10900KF в РФ за 4 месяца снизилась на 10 000 р
25
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
51
Sony Xperia Compact получит Snapdragon 775G, 5,5-дюймовый дисплей и Android 11
3
Графические решения RDNA 3 превзойдут предшественников по быстродействию в 2,5 раза
87
Какая модель AMD Ryzen 5000 лучше подходит для игр и стоит ли переплачивать — тест Hardware Unboxed
43
Обновлённая Mass Effect Legendary Edition запуститься даже на калькуляторе с 2 Гб памяти и FX-8350
17
В сеть утекли некоторые детали о GTA 6 – Майами, 70-е годы, большая карта и релиз в 2023 году
4
Google заблокировала аккаунт основателя студии-разработчика Terraria, в ответ он отказался выпускать игру в Stadia
28
Цена Ryzen 9 3900X за неделю упала более чем на 2600 рублей — 12-ядерный CPU стал дешевле i9-10900K
75
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
70
Xiaomi представила финальный список из 42 смартфонов, которые в 2021 году получат MIUI 12.5
1
Обновление Windows 10 KB4598291 исправляет ряд ошибок, но вызывает другие проблемы
9

Сейчас обсуждают

hiveliberty
12:50
Только покупка с того же CU 6900XT обойдется в те же 160к, что и в ситилинке..
Дефицит видеокарт Nvidia RTX 3000 в этом квартале может стать ещё больше
R2R
12:48
* в три раза (почти) - у 3070 рекомендованная цена 40 с чем-то
Дефицит видеокарт Nvidia RTX 3000 в этом квартале может стать ещё больше
Дмитрий Ковалев
12:48
Майнят не bitcoin а эфир. Цена эфира сейчас 1800 долларов. Самая всратая 3070 купаются около 2 месяцев. Поэтому делайте батенька вывод. Лучше взять по какой цене какая сейчас , чем потом брать при цен...
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
Дмитрий Ковалев
12:44
Цена эфира 1800 долларов. 3060 срок окупаемости около 2 месяцев..такую карту помайнить отбить те же самые 50-60 к руб её стоимости . А потом взять ещё одну уже для игр. Так что берите видеокарты 3060-...
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
smaximaa
12:42
"Очень надеюсь, что 11400F поставит раком в играх все красные поделки." пока что 5600х поставил раком все подделия интел
Какая модель AMD Ryzen 5000 лучше подходит для игр и стоит ли переплачивать — тест Hardware Unboxed
Василий Иванов
12:41
ненужна.за эти деньги можно купить 10 штук 1070 и получить 280 мегахэш мнимум
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Slamf
12:40
На бумаге запрещена, по факту - только за коммунистическую символику преследуют. Геноцид, этнические чистки, сотрудничество с немецкой армией - ну да, не фашисты, просто национальные герои. В каких ве...
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
smaximaa
12:40
11400 ещё не вышел, а уже стал непобедимым, что куришь?)
Какая модель AMD Ryzen 5000 лучше подходит для игр и стоит ли переплачивать — тест Hardware Unboxed
Вскукарек Интелбоев
12:37
Дикий латинос почекрыжит тебя не моргнув глазом
Дефицит видеокарт Nvidia RTX 3000 в этом квартале может стать ещё больше
TasmaN
12:37
И не забываем про дефицит чипов памяти)))
Для поддержки CPU Rocket Lake-S бюджетными платами 400-й серии производители пойдут на хитрость
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем