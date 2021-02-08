Оглавление

Вступление

Игровые модели ноутбуков становятся все популярнее. Они вызывают интерес не только у геймеров, но и у многих пользователей, занятых в создании мультимедийного контента. Такие модели позволяют работать с большими объемами данных и обеспечивают высокий уровень вычислительной мощности, не требуя от пользователя много места и не ограничивая его мобильность.

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Правда, многих покупателей долгое время отталкивала высокая цена игровых устройств. Тем не менее, со временем технологии становятся доступнее, так все и произошло. К примеру, линейка ASUS TUF Gaming с самого начала позиционировалась производителем как бюджетная, но технологических решений, позаимствованных у старших собратьев из бренда Republic Of Gamers, в ней становится все больше.

Хорошим примером этого стала новинка, представленная на CES 2021 – ASUS TUF Gaming Dash F15. Это первый представитель бюджетной игровой линейки, выполненный с приоритетом на мобильность.

На какие компромиссы пришлось идти производителю, чтобы предложить компактное игровое решение по разумной цене, узнаем из обзора. И в первую очередь обратим внимание на характеристики модели.

Технические характеристики

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Модель ASUS TUF Gaming Dash F15 Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-11300H,

Intel Core i7-11375H Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3060 /

NVIDIA GeForce RTX 3070 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 16 Гбайт Накопители До 1 Тбайт Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080 240 Гц Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0 Емкость аккумулятора 76 Вт*ч Размеры 360 х 252 х 19.9 мм Масса 2 кг Цена Н/Д*

Легко заметить, что используются самые современные компоненты, без выраженных скидок и попыток сэкономить. Экономию можно увидеть разве что в ограниченном выборе вариантов памяти.

Стоимость версии с процессором Intel Core i7 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 будут стартовать с отметки в 99 тысяч рублей. В этом случае ноутбук будет укомплектован дисплеем с частотой обновления 144 Гц, 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем 512 Гбайт. Аналогичная версия с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 обойдется уже в 127 990 рублей, а за версию с дисплеем на 240 Гц и основной памятью на 1 Тбайт придется доплатить еще 30 тысяч рублей.

Внешний вид и конструкция

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К нам на тестирование попал вариант в белом цвете. Также, доступна версия в темном исполнении. Корпус выполнен из матового пластика. Впрочем, это не помешало добиться весьма неплохой прочности конструкции.

Крышка украшена логотипом линейки и крупными буквами TUF. Материал крышки остался под вопросом. Либо это крашеный металл, либо его хорошая имитация. Здесь нет какой-либо текстуры или дополнительных дизайнерских решений. Крышка имеет вырез у основания, предусмотренный для свободной циркуляции воздуха.

Снизу корпус закрыт единой пластиковой крышкой серого цвета. Она закреплена винтами по периметру и в центре, а также фиксируется на защелки. Стоит отметить достаточно большое количество решеток для системы охлаждения, а также крупные резиновые ножки.

На левом торце расположился достаточно обширный ассортимент портов: питание, RJ-45, HDMI, USB-A, USB-C, AUX. Также, здесь можно увидеть решетку системы охлаждения.

Справа все проще – два порта USB-A и решетка системы охлаждения. Здесь же можно увидеть место крепления кенсингтоновского замка.

Благодаря вырезу в крышке, не перекрываются вентиляционные решетки на торце в основании. Это обеспечивает циркуляцию воздуха без лишних помех.

А вот максимальный угол открытия крышки не слишком большой. Его хватит для всех стандартных условий использования, но при работе на коленях могут возникать неудобства. Впрочем, речь скорее о единичных ситуациях.

Рабочая зона также исполнена из матового белого пластика. Это касается как рамки вокруг дисплея, так и панели топкейс.

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Светлое исполнение придает корпусу презентабельный и стильный внешний вид, но может оказаться спорным решением, с точки зрения склонности пачкаться. А вот отпечатки пальцев не собираются на поверхности абсолютно.

Посмотрим на внутреннее устройство ноутбука, оценим расположение компонентов и доступность апгрейда.

Для облегчения демонтажа крышки, даже предусмотрен специальный винт, приподнимающий крышку при откручивании. Внутри нас встречает максимально плотная компоновка элементов. Материнская плата занимает основную площадь, а батарея максимально плотно вписана в оставшееся пространство. Стоит отметить развитую систему тепловых трубок и доступность к установке второго SSD-накопителя.

Для внимательных пользователей конструкция корпуса могла показаться знакомой и это неспроста. Все дело в использовании уже знакомого шасси ROG Zephyrus. Она хорошо себя зарекомендовала, как платформа, и теперь использована в рамках более доступных моделей. Конечно, для удешевления были изменены материалы корпуса, да и оформление крышки было адаптировано к линейке TUF Gaming. Но суть осталась прежней.

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Новинка стала первым ноутбуком данной линейки, с ориентиром на мобильность и компактность. А также, переняла отличительную особенность из старшей линейки – лишилась встроенной веб-камеры.

Клавиатура и тачпад

Используется низкопрофильная клавиатура островного типа. Кнопки выполнены в белом цвете и обладают приятным откликом. Усилие нажатия хорошо подобрано как компромисс между исключением случайных нажатий и минимизированием усталости при работе.

В верхней части можно увидеть выделенную панель горячих клавиш для управления звуком и запуском утилиты Armoury Crate, а кнопки WASD выделены прозрачным исполнением. А вот пробел получился ровной формы, без расширения. Также, отметим расположение кнопки питания на удалении от общего блока клавиш и наличие вентиляционных решеток над клавиатурой.

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Сенсорная панель стандартная – без дополнительных функциональных возможностей. Левая и правая кнопки интегрированы в панель, а нажимать можно по всей площади сенсора.

Предусмотрена подсветка клавиатуры, с возможностью настройки эффектов. Цвет подсветки светло-изумрудный.

Дисплей

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Диагональ составляет стандартные 15,6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 точек. Это оптимальный показатель по соотношению энергопотребления и качества изображения. Используется матрица IPS level с широкими углами обзора. Частота обновления составляет до 240 Гц с временем отклика 3 мс. Заявлено соответствие цветового пространства 100% sRGB.

Также, предусмотрены варианты дисплеев с аналогичным разрешением, но частотой обновления до 60 или 120 Гц.

Боковые рамки выполнены узкими и одинаковыми по краям и сверху. Повторяя решение на моделях бренда ROG, здесь отсутствует встроенная веб-камера.

Под углами изображение не выцветает и не меняется по уровню контрастности.

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Белый и черный цвета также выглядят натуральными. Нет выраженных засветок или отклонений по цветовой гамме.

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С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 263 0.260 1012 50 101 0.097 1041 0 15 0.014 1071

Яркость не запредельная, но ее будет достаточно для повседневного использования. Антибликовое покрытие дисплея позволяет работать даже при ярких источниках света. На хорошем уровне оказалась контрастность.

Цветовые линии практически идеально совпали друг с другом и повторяют расположение референсного графика. Минимальные отклонения можно наблюдать только на графике синего цвета, но и это не окажет никакого влияния на общие впечатления от дисплея.

На втором графике показатели радуют стабильностью. Причем это касается всех цветов. Также они минимально удалены от референсного значения.

Цветовая температура практически совпала с референсом, хотя общая тенденция современных дисплеев заключается в завышении цветовой температуры для создания эффекта большей контрастности.

Заявленное производителем соответствие цветового диапазона стандарту sRGB ожидаемо подтвердилось нашими замерами. Это позволит использовать новинку для работы с мультимедийным контентом.

Точки серого клина сгруппированы на границе дельты. Паразитные оттенки не будут докучать пользователю и создавать неудобства.

Качеству дисплеев, компания ASUS уделяет внимание, особенно в рамках продвинутых моделей. Не стал исключением новый ASUS TUF Gaming Dash F15. Он получил дисплей с широкими углами обзора, оптимальным разрешением и очень хорошим качеством заводской калибровки. Также, отметим высокую частоту обновления и минимальное время отклика.

Программное обеспечение и прошивка

Лицензионная копия операционной системы Microsoft Windows 10 может поставляться в двух версиях – домашней или профессиональной. Каких-то модификаций самого интерфейса не предусмотрено, а вот фирменные утилиты присутствуют.

Утилита MyASUS входит в стандартный комплект всех современных ноутбуков данной компании. Здесь можно контролировать статус гарантии и получать доступ к обновлением ПО.

В отдельном разделе доступны настройки различных параметров работы ноутбука. В зависимости от модели, список может быть различным. В данном случае, здесь доступна только корректировка режима работы аккумулятора. А в случае возникновения каких-либо проблем, встроенный функционал позволит провести ряд базовых диагностических процедур.

Основное управление игровых моделей выделено в отдельную программу Armoury Crate. Здесь пользователь может контролировать режим работы ноутбука, степень загруженности системы и температурные показатели. Здесь же, предусмотрены переключения режимов производительности и доступен выбор алгоритма распределения нагрузки между интегрированной и дискретной видеокартами. Эта функция называется iGPU и ей можно управлять вручную или установить автоматический режим.

При подключении внешних аксессуаров, поддерживающих технологию AURA Sync, управление эффектами подсветки будет осуществляться из соответствующего раздела.

Если в обычных моделях управление работой дисплея осуществляется через утилиту MyASUS, то в игровых моделях этот функционал перенесен в Armoury Crate. Здесь можно выбирать из предустановленных профилей или скорректировать режимы в ручном формате, для достижения максимально подходящего и комфортного режима.

Чтобы не тратить время на настройку работу ноутбука каждый раз, пользователь может создавать специальные профили для конкретных задач и настроив все параметры один раз, в дальнейшем только переключаться между ними.

В приложении dtsX Audio пользователь сможет корректировать предустановки работы динамиков, оптимизируя звучание под конкретные задачи.

В целом, производитель старается сделать процесс взаимодействия с ноутбуком максимально простым и понятным для конечного пользователя. Интерфейс всех дополнительных утилит наглядный и логичный, а все необходимые функции обладают понятными комментариями.

Аппаратная платформа и производительность

Новая модель построена на базе компонентов последнего поколения. В частности, используются процессоры Intel последнего поколения. Доступен выбор между Intel Core i5-11300H и Intel Core i7-11370H. В нашем случае, применяется старший вариант.

Это четырехъядерный чип, работающий в восемь потоков. Он выполнен по техпроцессу 10 нм SuperFin. В данном случае, его базовая тактовая частота составляет 3,3 ГГц при значении TDP на уровне 35 Ватт. При необходимости, процессор может увеличивать тактовую частоту до отметки в 4,8 ГГц.

Объем оперативной памяти может достигать 16 Гбайт. Используется память DDR4-3200. Правда, к нам на тестирование попал вариант с объемом 32 Гбайта, но данная модификация не заявлена для российского рынка. Память частично распаяна на материнской плате и дополнена съемным модулем.

При такой конфигурации, память будет работать в двухканальном режиме, раскрывая весь свой потенциал.

Обработка видео поручена дискретным видеокартам нового поколения. В частности, предусмотрены варианты NVIDIA GeForce RTX3060 для ноутбуков с 6 Гбайтами памяти и NVIDIA GeForce RTX3070 для ноутбуков с 8 Гбайтами. Используется память стандарта GDDR6. Оба варианта получили функцию автоматического разгона ROG Boost, которая досталась им в наследство от старшей линейки игровых моделей.

Это графика нового поколения и наш герой является одним из первых ноутбуков, получивших в свой арсенал новинку. Такие решения только начинают появляться на рынке и на данный момент ассортимент не слишком велик. Тем интереснее оценить возможности нового оборудования.

Для решения базовых несложных задач используется интегрированный адаптер Intel Iris Xe Graphics. Существенно выросшая производительность интегрированной графики в последнем поколении, позволит ноутбуку существенно экономить заряд аккумулятора, используя дискретную графику только в ресурсоемких задачах.

Посмотрим на результаты тестирования производительности в различных приложениях и оценим прирост вычислительной мощности, по сравнению с компонентами прошлых поколений.

Результаты не оставляют сомнений в высоком уровне производительности и позволяют рассчитывать на стабильно высокие показатели, даже при работе с ресурсоемкими приложениями.

Сравним новинку с компонентами прошлого поколения. Для такого сравнения мы выбрали модель ROG Zephyrus M15, выполненные на том же шасси и укомплектованную процессором Intel Core i7-10750H с видеокартой NVIDIA GeForce RTX2070. Для наглядности, мы свели данные нескольких тестов в таблицу.

Тест ROG Zephyrus M15 TUF Gaming Dash F15 3DMark Time Spy Extreme 3 578 3 882 PCMark 10 Extended 6 881 7 775 Superposition Benchmark 14 781 16 617

Как видно, новая аппаратная платформа обеспечивает стабильный прирост производительности, причем достаточно ощутимый.

А как обстоят дела с охлаждением? Придется ли платить за увеличенную вычислительную мощность температурой и шумом? Производитель использовал достаточно развитую систему охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками.

Отвод тепла осуществляется от процессора, графического адаптера и силовых элементов питания. А сами вентиляторы оптимизированы для увеличения производительности. Для этого, была проработана форма лопастей, а также использован специальный композитный материал.

Воздух поступает внутрь корпуса через решетки в нижней крышке и выбрасывается наружу по бокам и у основания верхней крышки. Рассеивание тепла поручено четырем медным радиатора с увеличенным количеством ребер.

В теории, все это звучит очень многообещающе, а реальную эффективность могут показать только тесты. Для начала, мы провели тестирование в приложении 3D Mark со сценарием Time Spy Extreme Stress Test.

Результат в 98,5% это весьма приличный показатель, характеризующий высокий уровень стабильности. Теперь же обратимся к приложению OCCT и оценим возможности ноутбука при работе с максимальными нагрузками. Первый тест проводился с нагрузкой на процессор, создаваемой только средствами самой программы.

За полчаса тестирования, ноутбук стабильно поддерживал тактовую частоту процессора на уровне около 4,5 ГГц. Температурный режим проявляет некоторую нестабильность, но это не оказывает заметного влияния на работоспособность системы. Да и даже в пиковых значениях, температура даже не приближается к критических отметкам.

Второй тест проводился с добавлением нагрузки на графическую часть средствами приложения FurMark. Теперь, уровень нагрузки 100% на процессор и видеокарту одновременно.

Температура стабильно поддерживалась на уровне около 80 градусов, а тактовая частота процессора снизилась примерно до 4 ГГц. Таким образом, система охлаждения успешно справляется со своими задачами, даже в сложных ситуациях. Причем нагрузки столь высокого уровня практически недостижимы при реальном использовании, а значит и показатели тепловыделения будут ниже.

Современные процессоры активно развиваются не только с точки зрения увеличения вычислительной мощности, но и по части энергоэффективности. Результатом становится достижение меньшего тепловыделения и становится возможным создавать более компактные системы охлаждения.

На примере ASUS TUF Gaming Dash F15 мы видим, даже в линейке бюджетных игровых устройств можно получить действительно производительный ноутбук. Способный обеспечить высокую производительность даже в самых требовательных современных приложениях. Да, доступная стоимость подразумевает некоторые компромиссы, но уровня производительности они не коснулись.

Мультимедиа

Вывод звука поручен двум динамикам по 2 Вт каждый. Они расположены слева и справа от пользователя и направлены вниз. Предполагается, что звук будет распространяться, отражаясь от поверхности стола.

Это достаточно типичное решение, применяемое в большинстве современных ноутбуков. Оно позволяет создать эффект глубины звука и увеличенного количества низких частот. Да и размещение динамиков с тыльной стороны корпуса проще.

Запись звука поручена массиву микрофонов. Стереомикрофоны расположились под дисплеем.

Такое размещение логично, поскольку верхняя рамка дисплея тонкая и разместить в ней что-либо было бы сложно. Тем не менее, микрофоны направлены точно на пользователя, и запись звука будет происходить максимально корректно.

В характеристиках также заявлено наличие системы интеллектуального шумоподавления, призванного минимизировать передачу фоновых звуков и создать максимально комфортные условия для использования голосовой связи. Отдельно обращается внимание, что система обрабатывает как исходящий, так и входящий сигнал, причем используя средства центрального процессора, не создавая дополнительной нагрузки на видеокарту.

Коммуникация и безопасность

Для подключения к интернету предусмотрен современный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 гигабитного класса. Он работает в диапазоне 802.11ax и оснащен каскадом антенн с формулой 2х2. На месте и проводное подключение посредством порта RJ-45. Пользователь сможет выбрать удобный способ, не прибегая к адаптерам или переходникам.

Для синхронизации с беспроводными аксессуарами и передачи файлов предусмотрен Bluetooth v5.2. К работе беспроводных интерфейсов не возникло никаких нареканий. Wi-Fi соединение поддерживалось стабильным даже при расположении роутера за несколько стен.

Увы, дополнительных средств аутентификации пользователя не завезли. Защита данных осуществляется лишь паролем. Ясно, что для игровых моделей система разблокировки по лицу или дактилоскопический сканер не в приоритете.

Файловая система

Для хранения файлов применяются твердотельный накопитель формата M.2 NVMe с интерфейсом PCIe 3.0. Предустановленный модуль укомплектован теплорассеивающей наклейкой. А для возможного апгрейда предусмотрели еще один аналогичный слот – изначально он оставлен пустым.

Такое решение весьма удобно, так как позволит корректировать объем хранилища, в зависимости от потребностей и возможностей конкретного пользователя.

Максимальная комплектация предполагает использование одного накопителя, емкостью в 1 Тбайт. Такая версия досталась нам для тестирования. Именно его скорость мы смогли протестировать с помощью приложения Crystal Disk Mark.

Как видно из результатов тестирования – скорость работы файловой системы не будет являться фактором ограничения уровня производительности. Ноутбук быстро запускается и оперативно загружает даже объемные программы.

Время автономной работы

Пусть современные комплектующие и продвинулись в вопросе энергоэффективности, расходуя заметно меньше энергии, показатели низковольтажных моделей для них недостижимы. Высокий уровень производительности подразумевает необходимость достаточного питания, и в целом игровые ноутбуки редко оцениваются по работе от батареи.

Однако расширение сферы применения таких моделей сделало вопрос автономности актуальнее. В данном случае используется литий-ионный аккумулятор с емкостью 76 Вт*ч.

Демонтаж аккумулятора и его замена не вызовет каких-либо сложностей, но потребует снятия крышки корпуса. Сам аккумулятор зафиксирован винтами.

Посмотрим, сколько времени сможет проработать без подзарядки ASUS TUF Gaming Dash F15 в различных задачах.

Для начала оценим время работы в режиме чтения. Ноутбук работает в режиме Silent, с минимальным уровнем яркости подсветки и активным Wi-Fi соединением. Имитируется работа с офисными программами.

Такой сценарий создает минимум нагрузки на процессор и позволяет вообще не задействовать дискретную графику. Результат составил 18 часов и 23 минуты – неплохо.

Усложним задачу. Теперь яркость подсветки установлена на уровне 50%, а в качестве нагрузки выступает воспроизведение видеороликов на YouTube (1080p) в браузере Microsoft Edge. Остальные параметры остались прежними.

Конечно, нагрузка возросла, и это не могло не сказаться на результатах. Тем не менее, 9.5 часов это весьма неплохо и позволяет рассчитывать на полный рабочий день при активной эксплуатации.

Наконец, проведем тестирование с нагрузкой около 70% на центральный процессор и около 40% на видеокарту. Режим работы ноутбука Performance, яркость дисплея на максимальном уровне.

Под такой нагрузкой запаса энергии хватило лишь на полтора часа непрерывной работы. Сегодня это стандартный показатель для современных ноутбуков. Тем более, работа под столь серьезной нагрузкой крайне редко осуществляется от аккумулятора.

Отметим стабильность интенсивности разряда аккумулятора на протяжении всех тестов. Это говорит о корректной работе АКБ и хорошей настройке системы управления, а также о том, что ноутбук сохраняет свои возможности вплоть до момента отключения.

Комплектное зарядное устройство обладает выходной мощностью 200 Вт. Полный цикл заряда занял чуть менее двух часов.

Ноутбук поддерживает возможность подзарядки через порт USB-C по стандарту Power Delivery. Для этого можно использовать сетевое зарядное устройство или внешний аккумулятор. Такое решение не позволит новинке реализовать весь потенциал, но обеспечит возможность восполнить энергию в поездках.

Заключение

Успешная концепция мобильного ноутбука с игровыми возможностями уже доказана на примере линейки ROG Zephyrus, запрос на доступные модели такого плана был очевиден. Применив уже имеющееся шасси, удалось снизить стоимость, хотя и пришлось пойти на компромиссы в части материалов корпуса.

Ноутбук сохранил приятный и современный дизайн. А преемственность модели старшей линейки выгодно выделяет новинку, ведь она похожа на более дорогие версии.

Не обошли вниманием и аппаратную платформу, применив самые современные процессоры и видеокарты. Новое поколение компонентов обеспечивает высокую производительность при оптимальном расходе энергии. Да и на оперативной памяти экономить не стали. Приятна и возможность установки дополнительных модулей. Здесь удалось «усидеть на двух стульях», снизив стоимость и оставив пользователям возможность расширения в дальнейшем. Система охлаждения хорошо справляется со своими обязанностями, оставляя запас по температуре.

Производитель предусмотрел скоростной дисплей с высокой частотой обновления и минимальным временем отклика. Но с тонкими рамками он унаследовал и отсутствие встроенной веб-камеры. При этом о внешней веб-камере в комплекте ничего не сообщается. Возможно, ее потребуется приобретать отдельно.

Однако выпуск доступной модели неизменно требует экономии, да и про иерархию устройств в модельной линейки забывать нельзя. Новинка лишена RGB-подсветки, варианта дисплея с разрешением более чем Full HD и специально оптимизированной игровой клавиатуры. Впрочем, далеко не всем пользователям это необходимо.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: