Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне от 70 000 до 80 000 рублей.
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Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Crysis Remastered
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11
- Сглаживание - ТАА.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество объектов - максимально высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество физики - максимально высокое.
- Качество шейдеров - максимально высокое.
- Трассировка лучей - выключена.
- Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
- Качество спецэффектов - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - максимально высокое.
- Качество частиц - максимально высокое.
- Качество воды - максимально высокое.
- Качество растительности - максимально высокое.
- Размытие в движении - выключено.
1920х10801% low и average FPS
Far Cry Primal
- Версия 1.3.3.
- DirectX 11
- Полноэкранное сглаживание - FXAA.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество пост-эффектов - высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество земли - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество окружающей среды - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Размытие движения - включено.
1920х10801% low и average FPS
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Horizon Zero Dawn
- Версия 1.06.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Масштаб кадра - 100%.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Качество анизотропной фильтрации - среднее.
- Качество теней - максимальное.
- Качество отражений - высокое.
- Качество облаков - максимальное.
- Сглаживание - TAA.
- Эффект скорости - включен.
- Затенение фонового света - максимальное.
1920х10801% low и average FPS
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Iron Harvest
- Версия 1.0.0.1632.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество рельефа - высокое.
- Качество физики - высокое.
- Плотность объектов - высокая.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Физика разрушений - высокая.
- Плотность эффектов - высокая.
- Плотность снарядов - высокая.
- Сглаживание - ТАА.
1920х10801% low и average FPS
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Mafia Remastered
- Версия 1.01.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 65.
- Глубина резкости - выключена.
- Размытие в движении - выключено.
- Качество геометрической детализации - высокое.
- Качество растительности - высокое.
- Качество декалей - высокое.
- Качество прямого освещения - высокое.
- Качество непрямого освещения - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество объемных эффектов - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
1920х10801% low и average FPS
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Project CARS 3
- Версия 1.0.0.0591u2.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Карта окружающего мира - ультра высокая.
- Детализация машин - ультра высокая.
- Детализация трассы - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Размытие в движении - ультра высокое.
- Детализация травы - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Упреждающий рендеринг - 1.
1920х10801% low и average FPS
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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
1920х10801% low и average FPS
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Total War Saga: Troy
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Качество тумана - высокое.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество солнечных лучей - высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Качество ландшафта - максимальное.
- Качество построек - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Качество травы - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество интерактивной воды - высокое.
- Виньетирование - включено.
- Резкость - включена.
- Зона резкости - включена.
- Свечение - включено.
- Марево - включено.
- Тени от облаков - включены.
- Интерактивная трава - включена.
1920х10801% low и average FPS
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировали системы Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super и Core i3-10100F + GeForce RTX 2070 Super. Вторую строчку заняли связки Core i3-10100F + Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060 Super. На третьей позиции расположились сразу три конфигурации: Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2070.
После разгона расстановка сил незначительно изменилась. На первом месте расположились связки Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super, Core i3-10100F + GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060 Super. Вторую позицию разделили конфигурации Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060, Core i3-10100F + Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2070. Третью строчку "оккупировали" системы Core i5-10400F + Radeon RX 5600 ХТ, Ryzen 5 3500X + Radeon RX 5600 ХТ и Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5700.
"Подопытные" обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.
Соотношение стоимости и производительности систем
1920х1080Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировала связка Core i3-10100F + GeForce RTX 2070 Super.
Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что оптимальными вариантами для приобретения будут конфигурации Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super, Core i3-10100F + GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060 Super. Не стоит недооценивать младшие процессор Core i3-10100F, так как он обладают поддержкой 4/8 процессорных потоков. Чего вполне достаточно для современных игр. В свою очередь относительно мощные карты из среднего ценового сегмента позволили лидерам продемонстрировать высокую производительность во всех играх.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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