В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне от 70 000 до 80 000 рублей.

реклама

Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200;

: ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200; Материнская плата №2 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;

Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666-3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666-3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт, SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт, SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит Вдвое упала цена на 4Tb IBM Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3080 - успей купить перед тем как геймеры перейдут на 1030) Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b> Успей купить RTX 3070 до подорожания Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде Процессоры Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5100 МГц;

Core i3-10100F - 3600-4300 МГц;

Core i3-10100F - 3600-4300 МГц;



Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 3 3100 - 3600-3900 @ 4400 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire);

Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 1650/14000 @ 1850/15000 МГц (Gigabyte). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 461.09 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.12.1.

NVIDIA GeForce 461.09 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.12.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080. реклама В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Crysis Remastered.

Far Cry Primal.

Horizon Zero Dawn.

Iron Harvest.

Mafia Remastered.

Project CARS 3.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Total War Saga: Troy.

Режимы работы игровых компьютеров

Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).

Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Crysis Remastered

Версия 1.2.0.

DirectX 11

Сглаживание - ТАА.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество объектов - максимально высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество физики - максимально высокое.



Качество шейдеров - максимально высокое.



Трассировка лучей - выключена.



Качество объемногоо освещения - максимально высокое.



Качество спецэффектов - максимально высокое.



Качество пост-обработки - максимально высокое.



Качество частиц - максимально высокое.



Качество воды - максимально высокое.



Качество растительности - максимально высокое.



Размытие в движении - выключено.

1920х1080 1% low и average FPS

Far Cry Primal

Версия 1.3.3.

DirectX 11

Полноэкранное сглаживание - FXAA.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество пост-эффектов - высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество земли - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество окружающей среды - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Размытие движения - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

реклама





Horizon Zero Dawn

Версия 1.06.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Масштаб кадра - 100%.



Качество текстур - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Качество анизотропной фильтрации - среднее.



Качество теней - максимальное.



Качество отражений - высокое.



Качество облаков - максимальное.



Сглаживание - TAA.



Эффект скорости - включен.



Затенение фонового света - максимальное.

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

Iron Harvest

Версия 1.0.0.1632.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество сглаживания - высокое.



Качество эффектов - высокое.



Качество рельефа - высокое.



Качество физики - высокое.



Плотность объектов - высокая.



Качество размытия в движении - высокое.



Физика разрушений - высокая.



Плотность эффектов - высокая.



Плотность снарядов - высокая.



Сглаживание - ТАА.

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

Mafia Remastered

Версия 1.01.

DirectX 11.

Угол обзора - 65.



Глубина резкости - выключена.



Размытие в движении - выключено.



Качество геометрической детализации - высокое.



Качество растительности - высокое.



Качество декалей - высокое.



Качество прямого освещения - высокое.



Качество непрямого освещения - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество объемных эффектов - высокое.



Качество сглаживания - высокое.

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

Project CARS 3

Версия 1.0.0.0591u2.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество отражений - ультра высокое.



Карта окружающего мира - ультра высокая.



Детализация машин - ультра высокая.



Детализация трассы - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Размытие в движении - ультра высокое.



Детализация травы - высокая.



Качество частиц - высокое.



Упреждающий рендеринг - 1.

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Версия 1.09.

Vulkan.

Сглаживание - включено.



Резкость - выключена.



Качество обтекающего затенения - ультра высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Скринспейсовые тени - включены.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.



Качество теней от солнца - ультра высокое.



Качество ткани - высокое.



Размытие в движении - включено.



Свечение - включено.



Качество рассеивания света объектами - очень высокое.



Качество дальних теней - наилучшее.



Объемный туман - ультра высокий.



Фоновое размытие тумана - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

Total War Saga: Troy

Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Качество тумана - высокое.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество солнечных лучей - высокое.



Глубина резкости - включена.



Качество ландшафта - максимальное.



Качество построек - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Качество травы - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество интерактивной воды - высокое.



Виньетирование - включено.



Резкость - включена.



Зона резкости - включена.



Свечение - включено.



Марево - включено.



Тени от облаков - включены.



Интерактивная трава - включена.

1920х1080 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировали системы Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super и Core i3-10100F + GeForce RTX 2070 Super. Вторую строчку заняли связки Core i3-10100F + Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060 Super. На третьей позиции расположились сразу три конфигурации: Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2070.

После разгона расстановка сил незначительно изменилась. На первом месте расположились связки Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super, Core i3-10100F + GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060 Super. Вторую позицию разделили конфигурации Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060, Core i3-10100F + Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2070. Третью строчку "оккупировали" системы Core i5-10400F + Radeon RX 5600 ХТ, Ryzen 5 3500X + Radeon RX 5600 ХТ и Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5700.

"Подопытные" обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Соотношение стоимости и производительности систем 1920х1080 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировала связка Core i3-10100F + GeForce RTX 2070 Super.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что оптимальными вариантами для приобретения будут конфигурации Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super, Core i3-10100F + GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060 Super. Не стоит недооценивать младшие процессор Core i3-10100F, так как он обладают поддержкой 4/8 процессорных потоков. Чего вполне достаточно для современных игр. В свою очередь относительно мощные карты из среднего ценового сегмента позволили лидерам продемонстрировать высокую производительность во всех играх.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

