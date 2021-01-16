Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Обзор EKWB EK-AIO 240 D-RGB
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В одном из прошлых материалов мы говорили о новой линейке жидкостных систем охлаждения EK Water Blocks, ориентированных на сегмент необслуживаемых СЖО «3 в 1», и рассмотрели топовую модель EKWB EK-AIO 360 D-RGB.
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Настала очередь более распространенного и популярного формата с радиатором типоразмера 240 мм, который будет интересен энтузиастам и любителям моддинга, желающим сочетать высокую эффективность и эстетичный дизайн.
Обзор EKWB EK-AIO 240 D-RGB
Упаковка и комплектация
EKWB EK-AIO 240 D-RGB поставляется в белоснежной упаковке с фирменным оформлением новой линейки EK-AIO. Переливающееся и красующееся изображение новинки подчеркивается на белом фоне.
С обратной стороны представлено детальное описание ключевых особенностей модели и технические характеристики с демонстрацией размеров продукта.
Набор аксессуаров многообразен и рассчитан на современные платформы AMD и Intel, и предлагает руководство пользователя, крепежные рамки и бэкплейт, Y-разветвитель на два вентилятора, винты для различного варианта крепления, тюбик термопасты.
Внешний вид и особенности конструкции
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Линейка жидкостных систем охлаждения EKWB EK-AIO выделяется не только именем известного бренда, но и собственным дизайном помпы-водоблока, получившим минималистичную практически кубическую форму, разделенную на бело-черные половинки с насыщенной подсветкой.
Теплосъемником EKWB EK-AIO 240 D-RGB выступает алюминиевый радиатор 275 х 120 х 27 мм с увеличенным рабочим телом с 17 мм до 20 мм. Торцы также расширены для большего вмещения хладагента и повышения общей эффективности.
Плотность расположения ребер составляет 17-18 FPI, что позволяет легче продувать радиатор на меньшей скорости вращения.
В передней части радиатора располагается пара фитингов типа «елка» и заводское заправочное отверстие.
Благодаря декоративным пластмассовым накладкам открывается доступ к фитингам, что теоретически позволяет и обслуживание EKWB EK-AIO 240 D-RGB.
Длина шлангов составляет 310 мм, у модели 360 мм напоминаем было 345 мм. Их внешний диаметр равен 10 мм, внутренний - неизвестен. Шланги обшиты нейлоновой оплеткой высокой плотности.
EKWB EK-AIO 240 D-RGB привлекает внимание оригинальным внешним видом и дизайном помпы-водоблока, уникального для линейки жидкостных систем охлаждения.
Черный и полупрозрачный матовый пластик воплощены в размерах 70 х 70 х 53 мм, конструкция использует поворотный механизм для шлангов с двойной камерой для впуска и выпуска.
Дизайнеры проработали эстетику модели и свели ее к полному минимализму, что по-моему мнению будет отлично сочетаться с корпусами NZXT.
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На основании находится тонкий слой термопасты, который был израсходован прошлым обзорщиком. Медная подложка выполнена из толстого 2 мм слоя.
Основание отполировано на хорошем уровне, без зеркального эффекта. Сама подошва практически ровная, с небольшим горбиком по центру.
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Вентиляторы
Модель EKWB EK-AIO 240 D-RGB с радиатором типоразмера 240 мм укомплектована двумя фирменными вентиляторами EK-Vardar S 120ER D-RGB с дизайном помпы-водоблока: простота, стиль полупрозрачное оформление.
Вентиляторы отличаются скоростью вращения 550 – 2200 об/мин и ШИМ-регулировкой. Это специальная модель, принадлежащая серии EK-AIO.
Вентиляторы построены на двойном шарикоподшипнике качения с наработкой до 50 тысяч часов и обладают максимальной производительностью до 112 м3/ч.
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Подсветка RGB
EKWB EK-AIO 240 D-RGB оснащена адресуемой подсветкой корпуса водоблока и двух вентиляторов, управление можно организовать синхронно при последовательном подключении или параллельное – при независимом.
На примере младшей модели можно оценить ARGB-подсветку.
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Краткие технические характеристики
|Модель
|EKWB EK-AIO 240 D-RGB
|Тип радиатора
|Двухсекционный
|Материал рассеивающей части радиатора
|Алюминий
|Внешние габариты радиатора, мм
|275 х 120 х 27
|Площадь рассеивания, мм2(приблизительная оценка)
|~8 000
|Максимальное количество / типоразмер вентиляторов
|4 х 120
|Вентиляторов в комплекте, шт.
|2
|Маркировка вентиляторов
|EK-Vardar S 120ER D-RGB
|Диапазон скоростей вращения, об/мин
|~550-2200 ±200 RPM
|Масса системы с вентиляторами, г
|~2400
|Материал основания водоблока
|Медь
|Тип водоблока
|Микроканальный
|Скорость вращения ротора помпы, об/мин
|~450-2600 ±200 RPM
|Высота подъема жидкости, мм H2O
|н/д
|Максимальная производительность, л/ч
|н/д
|Максимальное энергопотребление помпы, Вт
|н/д
|Совместимость с процессорными разъемами
| Intel LGA 20XX, LGA 115X, LGA 1200;
AMD AM4
Тестовый стенд
В очередной раз тестовая система была перестроена в связи с постоянным обновлением модельного ряда и тем оборудованием, которое было под рукой.
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Тестирование системы жидкостного охлаждения EKWB EK-AIO 240 D-RGB проводилось со следующими компонентами:
- Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;
- Процессор: Intel Core i5-10600K;
- Системы охлаждения процессора:
- EKWB EK-AIO 240 D-RGB;
- Deepcool Castle 240 RGB V2;
- EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
- Noctua NH-D15;
- Noctua NH-U12A;
- Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
- Видеокарта: GeForce GTX 1650;
- Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64.
Инструментарий и методика тестирования
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры ИК-термометром Fluke 59 Max.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.
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Результаты тестирования
Начнем тестирование с процессора Intel Core i5-10600K. Вначале результаты снимались с него в штатном состоянии с уровнем потребления ~118 Вт. В таком режиме он демонстрировал в стресс-тесте LinX версии 0.9.5 стабильную частоту по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1.15 В.
Для конкурентной борьбы были добавлены два из топовых воздушных кулеров – Noctua NH-U12A и NH-D15, честь бюджетных необслуживаемых СЖО защищает Deepcool Castle 240 RGB V2, и, конечно же, кастомный контур компании EKWB – модель EK-KIT Classic RGB P240.
EKWB EK-AIO 240 D-RGB демонстрирует хорошую эффективность, немного обгоняя среднестатистическую СЖО на примере Deepcool Castle, и обходит воздушные системы охлаждения с небольшим отрывом.
Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5
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Проведем разгон процессора Intel Core i5-10600K до отметки 5000 МГц при напряжении 1.35 В. При этом его уровень потребления возрастет до 190 Вт.
Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5
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EKWB EK-AIO 240 D-RGB использует вентиляторы EK-Vardar S 120ER D-RGB с двойным подшипником качения. Их можно назвать условно бесшумными до 1000 об/мин, тихими – до 1400 об/мин, комфортными – до 1650 об/мн.
Звуковое давление, дБА
Меньше – лучше
С расстояния 0.3 м
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Используемая в серии EK-AIO D-RGB помпа отличается низким уровнем шума и возможностью изменения скорости вращения. Благодаря оптимальной работе и акустическому комфорту ручная регулировка не требуется.
Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5
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Помпа встроена в радиатор и работает тихо, заметен электрический гул, который теряется за работой вентиляторов уже при малой мощности, поэтому ее работа не беспокоит.
Звуковое давление, дБА
Меньше – лучше
С расстояния 0.1 м
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Заключение
Необслуживаемая жидкостная система охлаждения EKWB EK-AIO 240 D-RGB в первую очередь интересна оригинальным дизайном, конструктивными особенностями и хорошей эффективностью. Такая модель понравится как энтузиастам, так и любителям моддинга, и универсальна для большого числа пользователей.
По своим характеристикам модель EKWB соответствует широкому классу СЖО, и для покупателей будет важен критерий «стоимость», который у словенского бренда всегда нескромный. Это связано с отдельным направлением разработки, уникальными компонентами и прочим. Однако радует, что ценник рассматриваемой версии даже меньше, чем у NZXT Kraken X53 из того же сегмента и с минималистичным оформлением. Последний построен на унифицированной платформе Asetek: вот где переплата так переплата…
Что остается добавить о системе охлаждения EKWB EK-AIO 240 D-RGB? Она мне понравилась внешним видом, исполнением и производительностью. Конечно же, не стоит забывать про рациональность покупки и поставленные задачи, ведь на пятки наступают топовые воздушные кулера. Но не будем упускать из виду дизайн, эстетику и оформление. Все важно, у каждого свои предпочтения.
Выражаем благодарность:
- Компании EKWB за предоставленную на тест систему жидкостного охлаждения EKWB EK-AIO 240 D-RGB.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
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