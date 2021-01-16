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Вступление

В одном из прошлых материалов мы говорили о новой линейке жидкостных систем охлаждения EK Water Blocks, ориентированных на сегмент необслуживаемых СЖО «3 в 1», и рассмотрели топовую модель EKWB EK-AIO 360 D-RGB.

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Настала очередь более распространенного и популярного формата с радиатором типоразмера 240 мм, который будет интересен энтузиастам и любителям моддинга, желающим сочетать высокую эффективность и эстетичный дизайн.

Обзор EKWB EK-AIO 240 D-RGB

Упаковка и комплектация

EKWB EK-AIO 240 D-RGB поставляется в белоснежной упаковке с фирменным оформлением новой линейки EK-AIO. Переливающееся и красующееся изображение новинки подчеркивается на белом фоне.

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С обратной стороны представлено детальное описание ключевых особенностей модели и технические характеристики с демонстрацией размеров продукта.

Набор аксессуаров многообразен и рассчитан на современные платформы AMD и Intel, и предлагает руководство пользователя, крепежные рамки и бэкплейт, Y-разветвитель на два вентилятора, винты для различного варианта крепления, тюбик термопасты.

Внешний вид и особенности конструкции

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Линейка жидкостных систем охлаждения EKWB EK-AIO выделяется не только именем известного бренда, но и собственным дизайном помпы-водоблока, получившим минималистичную практически кубическую форму, разделенную на бело-черные половинки с насыщенной подсветкой.

Теплосъемником EKWB EK-AIO 240 D-RGB выступает алюминиевый радиатор 275 х 120 х 27 мм с увеличенным рабочим телом с 17 мм до 20 мм. Торцы также расширены для большего вмещения хладагента и повышения общей эффективности.

Плотность расположения ребер составляет 17-18 FPI, что позволяет легче продувать радиатор на меньшей скорости вращения.

В передней части радиатора располагается пара фитингов типа «елка» и заводское заправочное отверстие.

Благодаря декоративным пластмассовым накладкам открывается доступ к фитингам, что теоретически позволяет и обслуживание EKWB EK-AIO 240 D-RGB.

Длина шлангов составляет 310 мм, у модели 360 мм напоминаем было 345 мм. Их внешний диаметр равен 10 мм, внутренний - неизвестен. Шланги обшиты нейлоновой оплеткой высокой плотности.

EKWB EK-AIO 240 D-RGB привлекает внимание оригинальным внешним видом и дизайном помпы-водоблока, уникального для линейки жидкостных систем охлаждения.

Черный и полупрозрачный матовый пластик воплощены в размерах 70 х 70 х 53 мм, конструкция использует поворотный механизм для шлангов с двойной камерой для впуска и выпуска.

Дизайнеры проработали эстетику модели и свели ее к полному минимализму, что по-моему мнению будет отлично сочетаться с корпусами NZXT.

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На основании находится тонкий слой термопасты, который был израсходован прошлым обзорщиком. Медная подложка выполнена из толстого 2 мм слоя.

Основание отполировано на хорошем уровне, без зеркального эффекта. Сама подошва практически ровная, с небольшим горбиком по центру.

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Вентиляторы

Модель EKWB EK-AIO 240 D-RGB с радиатором типоразмера 240 мм укомплектована двумя фирменными вентиляторами EK-Vardar S 120ER D-RGB с дизайном помпы-водоблока: простота, стиль полупрозрачное оформление.

Вентиляторы отличаются скоростью вращения 550 – 2200 об/мин и ШИМ-регулировкой. Это специальная модель, принадлежащая серии EK-AIO.

Вентиляторы построены на двойном шарикоподшипнике качения с наработкой до 50 тысяч часов и обладают максимальной производительностью до 112 м3/ч.

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Подсветка RGB

EKWB EK-AIO 240 D-RGB оснащена адресуемой подсветкой корпуса водоблока и двух вентиляторов, управление можно организовать синхронно при последовательном подключении или параллельное – при независимом.

На примере младшей модели можно оценить ARGB-подсветку.

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Краткие технические характеристики

Модель EKWB EK-AIO 240 D-RGB Тип радиатора Двухсекционный Материал рассеивающей части радиатора Алюминий Внешние габариты радиатора, мм 275 х 120 х 27 Площадь рассеивания, мм2(приблизительная оценка) ~8 000 Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 4 х 120 Вентиляторов в комплекте, шт. 2 Маркировка вентиляторов EK-Vardar S 120ER D-RGB Диапазон скоростей вращения, об/мин ~550-2200 ±200 RPM Масса системы с вентиляторами, г ~2400 Материал основания водоблока Медь Тип водоблока Микроканальный Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~450-2600 ±200 RPM Высота подъема жидкости, мм H 2 O н/д Максимальная производительность, л/ч н/д Максимальное энергопотребление помпы, Вт н/д Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 115X, LGA 1200;

AMD AM4

Тестовый стенд

В очередной раз тестовая система была перестроена в связи с постоянным обновлением модельного ряда и тем оборудованием, которое было под рукой.

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Тестирование системы жидкостного охлаждения EKWB EK-AIO 240 D-RGB проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Системы охлаждения процессора:

EKWB EK-AIO 240 D-RGB;



Deepcool Castle 240 RGB V2;



EKWB EK-KIT Classic RGB P240;



Noctua NH-D15;



Noctua NH-U12A;

Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);

Видеокарта: GeForce GTX 1650;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры ИК-термометром Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.

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Результаты тестирования

Начнем тестирование с процессора Intel Core i5-10600K. Вначале результаты снимались с него в штатном состоянии с уровнем потребления ~118 Вт. В таком режиме он демонстрировал в стресс-тесте LinX версии 0.9.5 стабильную частоту по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1.15 В.

Для конкурентной борьбы были добавлены два из топовых воздушных кулеров – Noctua NH-U12A и NH-D15, честь бюджетных необслуживаемых СЖО защищает Deepcool Castle 240 RGB V2, и, конечно же, кастомный контур компании EKWB – модель EK-KIT Classic RGB P240.

EKWB EK-AIO 240 D-RGB демонстрирует хорошую эффективность, немного обгоняя среднестатистическую СЖО на примере Deepcool Castle, и обходит воздушные системы охлаждения с небольшим отрывом.

Штатные частоты



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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Проведем разгон процессора Intel Core i5-10600K до отметки 5000 МГц при напряжении 1.35 В. При этом его уровень потребления возрастет до 190 Вт.

Разогнанный процессор



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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EKWB EK-AIO 240 D-RGB использует вентиляторы EK-Vardar S 120ER D-RGB с двойным подшипником качения. Их можно назвать условно бесшумными до 1000 об/мин, тихими – до 1400 об/мин, комфортными – до 1650 об/мн.

Тест с комплектными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

Меньше – лучше

С расстояния 0.3 м





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Используемая в серии EK-AIO D-RGB помпа отличается низким уровнем шума и возможностью изменения скорости вращения. Благодаря оптимальной работе и акустическому комфорту ручная регулировка не требуется.

Тестирование помпы



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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Помпа встроена в радиатор и работает тихо, заметен электрический гул, который теряется за работой вентиляторов уже при малой мощности, поэтому ее работа не беспокоит.

Тестирование помпы



Звуковое давление, дБА

Меньше – лучше

С расстояния 0.1 м





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Заключение

Необслуживаемая жидкостная система охлаждения EKWB EK-AIO 240 D-RGB в первую очередь интересна оригинальным дизайном, конструктивными особенностями и хорошей эффективностью. Такая модель понравится как энтузиастам, так и любителям моддинга, и универсальна для большого числа пользователей.

По своим характеристикам модель EKWB соответствует широкому классу СЖО, и для покупателей будет важен критерий «стоимость», который у словенского бренда всегда нескромный. Это связано с отдельным направлением разработки, уникальными компонентами и прочим. Однако радует, что ценник рассматриваемой версии даже меньше, чем у NZXT Kraken X53 из того же сегмента и с минималистичным оформлением. Последний построен на унифицированной платформе Asetek: вот где переплата так переплата…

Что остается добавить о системе охлаждения EKWB EK-AIO 240 D-RGB? Она мне понравилась внешним видом, исполнением и производительностью. Конечно же, не стоит забывать про рациональность покупки и поставленные задачи, ведь на пятки наступают топовые воздушные кулера. Но не будем упускать из виду дизайн, эстетику и оформление. Все важно, у каждого свои предпочтения.

Александр Андерсон

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