Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 100 000 рублей) в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- Версия 2.1.0.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
1920х1080Разгон Номинал
2560х1440Разгон Номинал 1% low и average FPS
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Версия 4792145.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Дистанция прорисовки - очень высокая.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество почвы - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Эффект дерна - включен.
- Размытие в движении - включено.
- Глубина поля прицелов - включена.
- Качественная глубина поля - включена.
- Свечение - включено.
- Объемные лучи - усовершенствованные.
- Рассеивание под поверхностью - включено.
- Блики линз - включены.
- Качество дальних теней - ультра высокое.
1920х1080Разгон Номинал
2560х1440Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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