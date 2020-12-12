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Вступление

Как правило, мы рассматриваем различные материнские платы для потребительского сектора и нечасто уделяем внимание профессиональным. Основное отличие заключается в специфике. Профессиональные модели предназначены для тяжелых условий работы и отвечают самым высоким требованиям по надежности и отказоустойчивости.

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Конечно, с такими системами про разгон никто не думает, но это не значит, что его нет совсем и он невозможен. Например, можно применить безобидный XMP профиль и улучшить характеристики оперативной памяти. С обычным разгоном процессора (особенно на платформе Intel) ловить нечего, да и не нужен он в случае профессионального использования, ведь стабильность работы важнее.

Сейчас еще наметилось обновление платформы Intel, и иногда эти процессы протекают болезненно. Бывает, выходит из строя материнская плата или нужно ее заменить на новую модель с поддержкой производительного процессора последнего поколения. И вот такая, на первый взгляд, безобидная процедура может обернуться катастрофой.

Все дело в том, что зачастую положение разъемов и коннекторов на системных платах разных поколений отличается и нет никакой гарантии, что именно в том месте, где надо, будет нужный порт. В домашних компьютерах с этим проблем нет, поскольку периферийные устройства гибко подстраиваются под новую компоновку. Не всегда, но чаще с совместимостью все хорошо.

Другое дело – профессиональные варианты. Терминалы, станки, станции, модули и другие устройства, где может быть установлен компьютер, очень жестко бывают привязаны к определенному набору интерфейсов и даже месту их расположения. Да, в корпоративном сегменте никто не будет менять отдельно материнскую плату, а заменят весь системный блок целиком. Однако проблема есть, и этот вопрос болезненный, особенно когда возникает необходимость в модернизации или замене одного компонента.

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Не следует думать, что все производители вставляют палки в колеса пользователям. Есть фирмы, которые готовы обеспечить преемственность и максимальную совместимость. Как это работает, мы разберем на примере перехода от ASUS Prime H310T/CSM к ASUS Pro H410T/CSM. Будет ли такой переход безболезненным?

Упаковка и комплектация

Коробка компактная, ведь сама плата небольшая, стандарта thin mini-ITX. Основное отличие от обычного mini-ITX – это «одноярусная» задняя панель. И в целом все элементы на плате невысокие.

Оформление необычное и это объясняется тем, что для профессионалов внешний вид не особо играет роли. Поэтому можно не мудрить с дизайном и оформлением, а обойтись белым фоном и изображением устройства. Никого не удивляет, что какое-то профессиональное оборудование часто упаковано вообще в невзрачную упаковку из обычного картона.

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Тут чуть иначе. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже фотография материнской платы. В правой части указано, что это оборудование для бизнеса, модель платы – Pro H410T CSM. Между прочим, предыдущее поколение устройства для сокета Intel LGA 1151-v2 именовалось ASUS Prime H310T/CSM. В данном случае произошла замена не только наименования чипсета, но и линейки модели. Теперь окончательно сделан уклон в сторону профессионалов. Об этом свидетельствует круглый значок ниже, который сообщает о 36 месяцах стабильной поддержки.

В самом низу находится несколько значков с описанием технических решений, и часть из них более подробно описана с обратной стороны.

Здесь мы видим изображение устройства со сносками к портам и разъемам. Соответственно слева и справа есть два столбика с ключевыми характеристиками устройства.

Первое, что вызывает интерес – питание. Здесь оно может быть реализовано как от внутреннего блока, так и от внешнего. Напряжение 12/19 В. Разъемы – стандартные ноутбучные. Кстати, в некоторых моделях портативных устройств я уже неоднократно встречал блоки питания, работающие по интерфейсу USB Type-C, которые обеспечивают 20 В и 3.25 А, а это значит, что они выдают 65 Вт. Как раз столько должен потреблять процессор последнего поколения, который можно установить на эту плату. Поэтому не исключено, что скоро питание будет идти через USB Type-C, как сейчас на некоторых ноутбуках.

Далее подробно описана технология BIOS Recovering.

За всю историю пользования материнскими платами у меня было несколько случаев, когда BIOS по разным причинам оказывалась в неработоспособном состоянии. Было время, производители даже распаивали сразу по две микросхемы и все равно это не всегда спасало. Здесь, я так понимаю, ПЗУ одна, но с областью только для чтения, чтобы можно было в случае чего восстановить основной раздел. Действительно, это очень нужная функция для корпоративного сегмента.

Кроме того, на плате присутствует влагоотталкивающее покрытие, которое позволяет использовать устройство при значительном уровне влажности. Речь не идет о водонепроницаемости, а о специальном покрытии, которое защищает материнскую плату во влажных средах, таких как фабрики, библиотеки, центры обработки данных и интернет-кафе. Он минимизирует внутреннюю коррозию, предотвращая прилипание и миграцию влаги и продлевая срок службы материнской платы.

То, что материнские платы проходят тестирование перед тем, как поступить в продажу – это давно не секрет. На заводах еще выборочно изучают образцы из каждой небольшой партии, чтобы проверить наличие брака.

Тестирование – обычная процедура, но в данном случае производитель сообщает о проведении тестов в тяжелых условиях.

Еще одна важная деталь – ведение логов. Проблему всегда проще предотвратить, чем потом долго разбираться с ее последствиями.

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Поэтому в BIOS ведется лог событий, которые произошли за последнее время. Их можно просматривать и понимать, что происходит с системой. Все важные события задокументированы и могут помочь в разрешении проблем (например, связанных с питанием).

Пора заглянуть внутрь.

Здесь используется картонный лоток, который загибается и образует короб с крышкой. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Под этой белой картонной коробкой есть скрытый нижний отсек с комплектом поставки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

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Руководство пользователя;

Руководство по монтажу;

Информация о безопасности;

Карта с QR-кодами по ASUS Control Center Express;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Посмотрим на аксессуары.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Кабель для питания двух накопителей SATA;

Два комплекта креплений для устройств M.2;

Две заглушки задней панели.

Две заглушки здесь потому, что одна для стандартного проема ATX, а другая для thin mini-ITX. Питающий кабель для SATA устройств необходим для подключения его к специальному разъему на материнской плате и обеспечения не только передачи данных, но и питания. Дело в том, что у блока питания всего два контакта и он выдает 12 или 19 В, а преобразователи 5 В и 3.3 В размещены непосредственно на плате.

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Дизайн и особенности платы

Можно было бы рассмотреть только новую плату ASUS Pro H410T CSM и не обращать внимание на ASUS Prime H310T/CSM. Однако это показательная практика и на самом деле больше любопытно посмотреть, что изменилось в новом поколении и изменилось ли вообще?

Вдобавок мне хотелось сравнить два устройства, чтобы оценить смысл этого перевоплощения, иначе он будет не совсем очевиден. Прежде всего, давайте сначала взглянем на ASUS Prime H310T/CSM, чтобы понимать, с чем предстоит работать.

ASUS Prime H310T/CSM.

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Интересный вид и компоновка. Спереди свободного места мало, отчасти потому, что используются модули памяти SODIMM DDR4, которые устанавливаются лежа и перекрывают часть. Сзади свободного места больше.

ASUS Pro H410T/CSM.

С первого взгляда ничего не поменялось, но на самом деле изменения есть, хоть и не бросаются в глаза. Места свободного спереди по-прежнему не так уж много, однако все стало более организовано и разделено на участки. С обратной стороны достаточно свободного места.

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Питание на материнскую плату подается двумя вариантами: снаружи через специальный разъем как у ноутбука, поэтому и 19 В. Еще один коннектор с двумя контактами есть внутри. Это очень удобно, поскольку можно выбрать тип блока питания. Где-то удобнее будет внешний, а где-то внутренний, поэтому получается очень гибко.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета ноутбучного типа. Они располагаются лежа и друг над другом. Все дело в экономии высоты потому, что ничего не мешало установить слоты для вертикальной фиксации планок. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки памяти.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 2933 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но особо незачем. Здесь кроется неприятный сюрприз. На сайте компании четко написано, что эти частоты актуальны только для моделей Intel Core i7/i9 10-поколения. Все остальные смотрят в спецификацию своих процессоров и радуются или расстраиваются.

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Максимально допустимый объем составляет 64 Гбайт. Он достигается путем установки двух модулей по 32 Гбайт.

В подсистеме питания процессора мы видим шесть каналов (4+1+1) для ядер, интегрированного видео и Vccio. Еще по одной фазе Vccsa и Vmem. Здесь используются транзисторные сборки ON Semiconductor NCP302045. Они способны обеспечить обычную нагрузку в 45 А и пиковую в 75 А, но это только на основные четыре фазы.

Еще на каждый из шести каналов приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю.

Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1400CTB. Кстати, он иногда использовался даже в материнских платах на базе чипсета Intel Z390, например, на ASUS TUF Gaming Z390M-PLUS.

Транзисторные сборки не накрыты радиатором. Предполагается, что они будут охлаждаться потоком воздуха от процессорного кулера или каким-то отдельным вентилятором. Кстати, они не сильно разогреваются даже в нагрузке под Prime95. Максимум – 50 градусов Цельсия. В чем секрет? Он достаточно очевиден. Поддерживаются процессоры с TDP не выше 65 Вт.

Отличается ли система питания ASUS Prime H310T/CSM? Да, и не в лучшую сторону, поэтому можно сказать, что здесь ее немного усилили, при этом даже немного упростив, заменив три транзистора одной современной производительной сборкой.

ШИМ-контроллер также совсем другой. Вместо ASP1400CTB используется Digi+ VRM EPU ASP1401CTB. По количеству контактов они совпадают, но не известно насколько они взаимозаменяемы.

Вернемся опять к ASUS Pro H410T/CSM. Здесь, как и на ASUS Prime H310T/CSM, используется всего один радиатор, который отводит тепло от чипсета. Радиатор – это громко сказано. На самом деле это простая пластинка из алюминия, окрашенная черной краской.

Крепление осуществляется двумя клипсами на пружинках, а в качестве термоинтерфейса используется розовая терможвачка.

Чипсеты можно сравнить вместе. Похоже, что это один и тот же чип, во всяком случае визуально.

То же касается характеристик обоих чипов. Они настолько близки и основное различие – разные сокеты у платформ. А еще в то время, как внедряются устройства на PCI-e Gen4, чипсет Intel H410 только переходит на версию PCI-e Gen3. Да, в Intel H310 еще был PCI-e Gen2.

Расположение компонент на плате немного отличается от обычного. Например, в правом нижнем углу находится ШИМ-контроллер, фазы питания и процессорный разъем. Поэтому, все разъемы разбросаны по поверхности в тех, местах, где доступно. Часть из них находится в левой нижней части, а остальные по верхнему краю и по половине верхнего правого края. Еще есть два слота M.2: один для накопителя, а другой для беспроводного модуля.

Разъемов очень много и они все по существу. Нет ничего лишнего, а только все самое необходимое. Среди них: две c половиной колодки USB 2.0 для пяти устройств, одна USB 3.0, два порта SATA 3, один порт обеспечения питания SATA, есть колодка COM-порта.

Разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса находится в правом верхнем углу. По правому краю находятся разъемы для подключения матрицы LVDS. В левой нижней части находятся два звуковых чипа: Realtek ALC887 и ALC122.

Точно такой же набор у платы ASUS Prime H310T/CSM. Сетевой контроллер на платах тоже одинаковый – Realtek RTL8111H. Слотов расширения нет.

Задние панели у плат одинаковы. Если хотите, можете попробовать угадать, где какая модель.

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 2.0

Один сетевой разъем RJ-45;

Два аудиоразъема типа minijack;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Один коннектор питания.

Технические характеристики

Модель ASUS Pro H410T/CSM Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении Socket LGA 1200 (TDP не более 65 Вт) Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel H410 Поддерживаемая оперативная память 2 x 260-pin DDR4 SODIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 МГц (смотреть характеристики процессора, выше не будет) Слоты расширения Нет Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H410;

2 x M.2 порта – 2 x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8111H Аудио Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 5 x USB 2.0 (Intel H410) USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H410) USB 3.2 Gen2 Нет Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы 12/19 В Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

2 x 3.5 мм Jack Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор thin mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS тоже не совсем обычная. Она адаптирована под профессионалов. Это значит, нет цветного и красочного графического интерфейса, а есть большое количеств опций и настроек. Цвета и фон классические, чтобы особо не напрягать зрение.

Меню простое и понятное. Структура близка к обычным бытовым платам компании ASUS. Особенно это заметно по верхнему бару меню. Предлагаю посмотреть на BIOS обеих плат.

ASUS Prime H310T/CSM:

ASUS Pro H410T/CSM:

Самое главное – есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. А еще есть лог важных событий.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессоры:

Intel Core i3-10100 (3600 / 4300 МГц база/турбо);

Intel Celeron G5900 (3400 МГц);

Кулер: Noctua NH-L9;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Pro H410T/CSM, версия BIOS 1401;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-2666, Kingston HyperX KHX2666C15S4/8G (Nanya);

Накопитель: SSD M.2: Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: 19 B.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Проведем тесты с двумя разными процессорами, чтобы понять уровень производительности двух различных моделей.

Intel Core i3-10100:

Intel Celeron G5900:

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU:

Теперь – традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0.

Осталось рассказать о температурном режиме. Транзисторные сборки разогреваются до 54°C под Prime95 приблизительно за 15 минут. На мой взгляд, это отличный результат.

Радиатор чипсета разогревается до 46°C.

Заключение

ASUS Pro H410T/CSM – отличный пример того, как можно не рубить сплеча, а позаботиться о преемственности и совместимости. Понятно, что это совсем другая печатная плата, и она может существенно отличаться, но при взгляде на нее мы не видим кардинальных изменений.

Например, чипсет Intel H410. Визуально он не отличается от Intel H310, да и по характеристикам тоже. Это все тот же периферийный концентратор контроллеров для бюджетных профессиональных решений. Возможно, это полный аналог, просто перемаркированный. Такие истории уже были, и удивляться тут нечему. Тем более что уже наступил момент, когда нижняя граница функциональности достаточна для большинства, и никакие принципиально новые интерфейсы не появляются.

В данной ситуации пользователям ASUS Prime H310T/CSM для модернизации достаточно будет заменить только материнскую плату и процессор. Все остальное можно оставить, и это никак не отразится на совместимости. Даже заглушку задней панели можно не трогать, поскольку все разъемы совпадают.

С одной стороны, это облегчит жизнь профессионалам и ремонтникам, с другой – это очередной символ того, что возможностей прошлого поколения компонентов хватит для многих задач. Что это, стагнация? Не факт.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: