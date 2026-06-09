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Обладатели пылесосов производства Roborock смогут без лишних затрат избавиться от пыли и грязи
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Известный в России своими устройствами для уборки дома бренд Roborock до 10 июня проводит в своём официальном магазине на AliExpress распродажу. В эти дни некоторые пылесосы компании можно будет приобрести как никогда прежде выгодно, обеспечив недостижимый ранее уровень чистоты своего дома.
Одним из подешевевших во время распродажи пылесосов является вертикальный беспроводной пылесос Roborock F25 ALT. Это устройство с мощностью всасывания 20 000 Па, способное работать на протяжении часа и поддерживающее влажную уборку. Конструкция пылесоса избавляет от необходимости устранять спутавшиеся волосы. Толщина корпуса составляет всего 12,5 мм, возможность раскладываться на 180° повышает эффективность уборки. Автоматическая дозировка моющего средства позволяет использовать пылесос 30 дней после одной заправки. Пылесос поддерживает самоочистку при температуре 90° и сушку горячим воздухом.
Датчики позволяют в реальном времени менять направление движения и обеспечивают плавный ход. Наличие безщёточного мотора означает минимальный уровень шума. При полной зарядке можно пропылесосить площадь около 410 м².
Приобрести Roborock F25 ALT со скидкой можно до 10 июня, воспользовавшись промокодом 618607.
Другой подешевевшей моделью является моющий пылесос F25 Combo. Он также обладает мощностью всасывания 20 000 Па и относится к категории вертикальных пылесосов. Различные насадки позволяют использовать пылесос для мытья полов, удаления клещей, пыли из щелей и очистки других поверхностей. Устройство раскладывается на 180° и позволяет убираться под кроватями и шкафами. Аккумулятор обеспечивает работу на протяжении часа. На выбор доступно четыре режима работы.
F25 Combo сейчас можно приобрести на AliExpress с промокодом 618606.
Ещё одним предложением Roborock является робот-пылесос Q8 Max Pro+. Его мощность всасывания равна 10 000 Па, что позволяет с первой попытки убрать мусор с пола. Используется двойная система предотвращения наматывания волос и автоматический подъём швабры. Доступна технология обхода препятствий и навигация посредством лидара. Мусор автоматически выгружается на док-станции, избавляя пользователя от лишней работы. Управлять пылесосом можно через мобильное приложение.
Вместимость мешка позволяет опустошать его лишь раз в семь недель. Это особенно важно для домов с животными и при наличии аллергиков. Пылесос умеет сканировать окружающее пространство и создаёт подробную карту помещения для выбора наиболее оптимального маршрута. При наличии нескольких этажей устройство запоминает несколько карт для каждого из них.
Q8 Max Pro+ сейчас продаётся в магазине AliExpress с промокодом 736691.
Не менее интересным вариантом выглядит робот-пылесос S8 Pro. Он также обладает мощностью всасывания 10 000 Па и способен проводить глубокую очистку ковров и щелей. Конструкция обладает двойной защитой от наматывания волос, поэтому частое техническое обслуживание не потребуется. Ёмкость аккумулятора равна 5 200 мАч, доступно несколько настраиваемых режимов уборки.
Roborock S8 Pro до 10 июня доступен в магазине AliExpress со скидкой и промокодом 736692.
Завершает наш перечень подешевевших пылесосов модель S8 Pro+. Это робот-пылесос с поддержкой мощности всасывания 10 000 Па. Технология вибрации с частотой 3 000 раз/мин способна устранить даже стойкие загрязнения. Как и остальные роботы-пылесосы этого производителя, данная модель обладает системой двойной защиты от наматывания, технологией обхода препятствий, лидаром и автоматической выгрузкой мусора на док-станции.
S8 Pro+ можно приобрести в магазине AliExpress с промокодом 736693.
Предпочитаете ли вы принимать активное участие в уборке при помощи вертикального беспроводного пылесоса или делаете выбор в пользу полностью автоматической уборки благодаря роботам-пылесосам, предложения Roborock сделают ваш дом чистым.