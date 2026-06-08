Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Компания Ulefone анонсировала защищённый кнопочный Android-смартфон Armor Mini 5
Armor Mini 5 с продолжительностью работы 12 суток помимо кнопок обладает и привычным сенсорным управлением
реклама

Входящий в число лидеров на рынке защищённых мобильных устройств производитель Ulefone начинает мировые продажи Armor Mini 5. Это защищённый смартфон с физическими кнопками, который может использоваться в качестве вспомогательного устройства.



Новинка сочетает в себе высокий уровень надёжности и функциональности. Аппарат предназначен для тех, кому нужно не только прочное устройство, но и кто хочет отдохнуть от нагрузок современной цифровой жизни.



Создатели Armor Mini 5 устранили значительный недостаток кнопочных телефонов в виде проблем с многоязычным вводом текста и ограниченными вариантами связи. Наличие чистой версии операционной системы Android и механизма двойного управления позволяет эффективно решать каждодневные задачи и ни на что не отвлекаться, как это зачастую происходит при использовании обычных Android-смартфонов. Будет ли этот аппарат применяться в качестве основного в суровом окружении или как вспомогательный телефон, он позволит всегда оставаться на связи.



Привычно для продукта Ulefone, Armor Mini 5 обладает защищённостью военного уровня. В системе Android заранее установлен мессенджер WhatsApp. Продолжительность работы без подзарядки в режиме ожидания достигает 12 дней, что позволит оставаться на связи вдали от розетки и в случае чрезвычайных ситуаций.



На защищённость устройства указывает наличие сертификатов IP68 и IP69K, а также стандарта военного уровня MIL-STD-810H. Это означает устойчивость перед пылью и водой, в том числе под высоким давлением и при длительных погружениях на глубину. Аппарат способен пережить падение на твёрдые поверхности, поэтому можно не бояться случайно выронить его из рук.



Несмотря на наличие кнопок, имеется и сенсорный экран с диагональю 2,8 дюйма. Подобный гибридный интерфейс даёт плавность навигации и тактильную отдачу кнопок. Работать с Armor Mini 5 удобно даже в толстых перчатках и при плохой видимости.



Ёмкость съёмного аккумулятора равна 2 500 мАч, что вместе с оптимизацией управления питанием обеспечивает без малого две недели работы. Затем можно будет установить запасной аккумулятор и сохранить связь, даже если возможности подзарядить устройство в данный момент нет.



Armor Mini 5 обеспечивает высокое качество голосовой связи и передачи СМС благодаря поддержке большого числа диапазонов сети 4G. Сигнал остаётся стабильным даже вдали от больших городов и в сложном промышленном окружении.



Таким образом, Armor Mini 5 обеспечивает высокий уровень базовой связи, убирая всё лишнее, и позволяет сосредоточиться на работе. Стать обладателями этого аппарата могут пользователи из любой точки мира, посетив официальный магазин Ulefone.



В течение ограниченного времени Armor Mini 5 предлагается здесь по цене $89,99 вместо обычной стоимости $109,99. Также покупку можно совершить в других крупных магазинах, включая AliExpress и Amazon. Дополнительная информация доступна на официальном сайте производителя ulefone.com.
#ulefone
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов
5 научно-фантастических сериалов 70-х, которые актуальны и по сей день: по версии Slashfilm
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter