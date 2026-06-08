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Armor Mini 5 с продолжительностью работы 12 суток помимо кнопок обладает и привычным сенсорным управлением
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Входящий в число лидеров на рынке защищённых мобильных устройств производитель Ulefone начинает мировые продажи Armor Mini 5. Это защищённый смартфон с физическими кнопками, который может использоваться в качестве вспомогательного устройства.
Новинка сочетает в себе высокий уровень надёжности и функциональности. Аппарат предназначен для тех, кому нужно не только прочное устройство, но и кто хочет отдохнуть от нагрузок современной цифровой жизни.
Создатели Armor Mini 5 устранили значительный недостаток кнопочных телефонов в виде проблем с многоязычным вводом текста и ограниченными вариантами связи. Наличие чистой версии операционной системы Android и механизма двойного управления позволяет эффективно решать каждодневные задачи и ни на что не отвлекаться, как это зачастую происходит при использовании обычных Android-смартфонов. Будет ли этот аппарат применяться в качестве основного в суровом окружении или как вспомогательный телефон, он позволит всегда оставаться на связи.
Привычно для продукта Ulefone, Armor Mini 5 обладает защищённостью военного уровня. В системе Android заранее установлен мессенджер WhatsApp. Продолжительность работы без подзарядки в режиме ожидания достигает 12 дней, что позволит оставаться на связи вдали от розетки и в случае чрезвычайных ситуаций.
На защищённость устройства указывает наличие сертификатов IP68 и IP69K, а также стандарта военного уровня MIL-STD-810H. Это означает устойчивость перед пылью и водой, в том числе под высоким давлением и при длительных погружениях на глубину. Аппарат способен пережить падение на твёрдые поверхности, поэтому можно не бояться случайно выронить его из рук.
Несмотря на наличие кнопок, имеется и сенсорный экран с диагональю 2,8 дюйма. Подобный гибридный интерфейс даёт плавность навигации и тактильную отдачу кнопок. Работать с Armor Mini 5 удобно даже в толстых перчатках и при плохой видимости.
Ёмкость съёмного аккумулятора равна 2 500 мАч, что вместе с оптимизацией управления питанием обеспечивает без малого две недели работы. Затем можно будет установить запасной аккумулятор и сохранить связь, даже если возможности подзарядить устройство в данный момент нет.
Armor Mini 5 обеспечивает высокое качество голосовой связи и передачи СМС благодаря поддержке большого числа диапазонов сети 4G. Сигнал остаётся стабильным даже вдали от больших городов и в сложном промышленном окружении.
Таким образом, Armor Mini 5 обеспечивает высокий уровень базовой связи, убирая всё лишнее, и позволяет сосредоточиться на работе. Стать обладателями этого аппарата могут пользователи из любой точки мира, посетив официальный магазин Ulefone.
В течение ограниченного времени Armor Mini 5 предлагается здесь по цене $89,99 вместо обычной стоимости $109,99. Также покупку можно совершить в других крупных магазинах, включая AliExpress и Amazon. Дополнительная информация доступна на официальном сайте производителя ulefone.com.