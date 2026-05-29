РедакцияНовости Hardware
Портативный компьютер Blackview MEGA 5 с поддержкой стилуса обеспечит своего владельца скоростью и функциональностью в мобильном формате
реклама
Хотя в наши дни смартфоны есть почти у всех, многие не воспринимают их как основное устройство для работы или просмотра контента. Для некоторых их экраны слишком малы, а ноутбуки ощущаются слишком тяжёлыми и громоздкими даже для несложной работы за пределами дома или офиса.
Непрерывно расширяющая линейку планшетов и многофункциональных интеллектуальных устройств компания Blackview предлагает решение в виде планшета MEGA 5. Это устройство с диагональю экрана 12,2 дюйма и поддержкой современных алгоритмов искусственного интеллекта. При его разработке инженеры компании поставили перед собой задачу дать возможность как работать, так и развлекаться в рамках одного устройства. Оба этих варианта применения выигрывают от наличия в комплекте поставки клавиатуры, стилуса и мыши.
Экран получил разрешение 2,4K при плотности пикселей 236 ppi и занимает 94,2% поверхности планшета. Подобный дисплей обладает высоким уровнем детализации и большим полем обзора. Переменная частота обновления достигает 120 Гц, что означает плавность прокрутки и переходов между окнами. Дисплей получил сертификат TÜV SÜD, который указывает на минимальный уровень излучения синего света. Имеется несколько режимов защиты зрения, которые сокращают нагрузку на глаза при длительном применении планшета.
Поддержка Widevine L1 означает возможность транслировать контент в формате HD с таких сервисов потокового вещания, как Netflix, YouTube и Disney+. Ещё увлекательнее просмотр становится благодаря двум динамикам с настройкой Smart-K, которые обладают глубоким звуком и усиливают эффект погружения.
Достоинства экрана были бы бесполезны без соответствующего процессора, и в данном случае используется UNISOC T7300. Он отвечает за отзывчивость и стабильность работы, демонстрируя в бенчмарке AnTuTu результат 651 582 баллов, который на 64% превосходит показатели множества планшетов на базе распространённого процессора G99.
Объём оперативной памяти достигает 48 ГБ благодаря расширяемой виртуальной памяти. Используется хранилище типа UFS 3.1 объёмом 256 ГБ с возможностью установить карты памяти вместимостью до 2 ТБ. Эти характеристики означают высокую скорость запуска приложений и плавность при работе с ними.
MEGA 5 можно использовать в качестве замены полноценному персональному компьютеру благодаря его режиму работы PC Mode 3.0. Переключение между планшетным интерфейсом и рабочим столом происходит быстро и плавно. В режиме рабочего стола можно открывать восемь окон, а наличие умной панели задач и оптимизированного пользовательского интерфейса повышает удобство многозадачной работы. Опция разделённого экрана Split Screen 2.0 и установленный пакет приложений WPS Office делают возможной работу с документами и различными задачами. Этому способствует также наличие в комплекте поставки беспроводной клавиатуры, мыши и стилуса второго поколения с поддержкой рукописного ввода.
MEGA 5 можно назвать портативным устройством за счёт его корпуса толщиной всего 7,6 мм, который доступен в сером (Space Grey) и синем (Ice Blue) цветовых вариантах. Аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч позволяет на протяжении 9 часов воспроизводить видео, после чего зарядка мощностью 55 Вт восполнит энергию в кратчайшие сроки. Автономность выигрывает от наличия интеллектуального управления питанием.
Если возникнет необходимость фотографировать или снимать видео, для этого сзади есть камера с разрешением 16 Мп, тогда как разрешение передней камеры составляет 13 Мп. Посредством Google Lens можно переводить тексты с иностранных языков, распознавать объекты и получать помощь в повседневных задачах.
MEGA 5 работает под управлением операционной системы Android 16 с программной оболочкой DokeOS_P 5.0. В её состав входит Doke AI 2.0 с наиболее популярными моделями искусственного интеллекта, такими как DeepSeek, ChatGPT и Gemini. Они способны помочь в создании контента и выделении сути из больших текстов, в переводе с языка на язык в режиме реального времени и выполнении голосовых задач. ИИ участвует в съёмке фото и видео, создании музыки, повышая качество каждодневных рабочих и творческих процессов.
MEGA 5 работает в сетях сотовой связи благодаря двум SIM-картам 4G и поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi 6. Помимо стилуса, клавиатуры и мыши в комплект поставки входят защитный чехол, плёнка для экрана и проводные наушники.
Другим анонсом Blackview стали умные очки BV200 AI с возможностью съёмки видео на разрешении 1200p. В них доступен голосовой помощник и перевод с иностранных языков в реальном времени. Обладатели этих очков получат одновременно стильный аксессуар и гаджет на основе самых современных технологий.
Blackview MEGA 5 станет доступен для приобретения в магазине AliExpress уже 1 июня по цене от $216,99. Скидка на него составляет 64%, купон позволит сэкономить ещё $20. Первые покупатели планшета имеют шанс стать бесплатным обладателем наушников AirBuds 100.
Смарт-очки BV200 AI Smart Glasses можно будет приобрести по цене $46,99 со скидкой 58% и сэкономить ещё $10 благодаря купону. Посетив официальный магазин Blackview на AliExpress прямо сейчас, можно стать обладателем этих передовых устройств одним из первых.