Ведущий производитель прочных мобильных устройств Ulefone представит свою продукцию в рамках главной выставки потребительской электроники в Латинской Америке
Успешно посетив в начале года выставку MWC 2026 в Барселоне и завоевав признание обозревателей и потенциальных покупателей, входящая в число лидеров рынка защищённых смартфонов компания Ulefone и её независимый бренд-партнёр RugOne анонсировали планы принять участие в Eletrolar Show 2026. Так называется крупнейшее в Латинской Америке мероприятие, посвящённое потребительской электронике. Выставка пройдёт с 22 по 25 июня в бразильском городе Сан-Паулу в культурно-выставочном комплексе Distrito Anhembi. Посетители смогут ознакомиться с предложениями этих производителей на стенде I38.
Взяв на вооружение слоган «ИИ развивает вашу защиту», Ulefone и RugOne привезут в Бразилию всеобъемлющую линейку устройств, призванных вывести на новый уровень взаимодействие с искусственным интеллектом, предложить производительность флагманского уровня, элегантный внешний вид и неуязвимость. Это устройства в первую очередь для почитателей активного отдыха, работников промышленных сфер деятельности, любителей передовых технологий. Модели 2026 года являются максимально прочными без ущерба для привлекательности.
Ulefone продемонстрирует на выставке революционную экосистему, в рамках которой самые современные возможности искусственного интеллекта объединяются с высочайшим уровнем прочности. Премиальным предложением среди смартфонов является Armor 28 Ultra. Это устройство на процессоре MediaTek Dimensity 9300+ с двумя экранами и продвинутой системой сверхточной съёмки на основе сенсора размером 1 дюйм. Способности к съёмке у этого аппарата превосходят то, что обычно предлагают защищённые мобильные устройства.
Более универсальным смартфоном является Armor 34 Pro+ с ёмкостью аккумулятора 25 500 мАч. Он сочетает в себе скорость флагманского уровня и встроенный проектор, универсальное светодиодное освещение и сигнальный фонарь, которые могут оказаться полезными как при работе, так и на отдыхе и в развлечениях.
Устройством для работы в экстремальном окружении является RugKing 5 Pro. Аппарат обладает аккумулятором ёмкостью 20 000 мАч и светодиодным фонарём яркостью до 1200 лм. Также в темноте может оказаться востребованной специальная камера ночного видения с разрешением 20 Мп.
Среди планшетов будет показан портативный защищённый Armor Pad 5 Ultra с поддержкой стандарта связи 5G. Он основан на чипе Dimensity 7400X 5G и предлагает возможности персонального компьютера в компактном форм-факторе. Длительную работу без розетки обеспечивают аккумулятор ёмкостью 24 200 мАч и зарядка мощностью 120 Вт. Имеется встроенная подставка и сверхъяркий проектор, основная камера с разрешением 64 Мп и поддержкой алгоритмов ИИ и камера ночного видения с таким же разрешением.
На выставке состоится официальный дебют умных часов Armor Watch Ultra. Среди их передовых функций будут доступны отслеживание вариабельности сердечного ритма (HRV), офлайн-карты и быстрые ответы в мессенджере WhatsApp. Существует также модель Armor Watch Pro с функциональностью искусственного интеллекта AI Chat и AI Watch Faces. Все эти часы обладают сертификатами защиты военного уровня MIL-STD-810H и рейтингами 5ATM, IP68 и IP69K, указывающими глубину возможного погружения и степень защищённости от воды и пыли.
Что касается премиального бренда RugOne, который впервые будет представлен на выставке как самостоятельная единица, он предложит модульные устройства с высокой степенью адаптивности, персонализации и экологичности. Наиболее интересным может оказаться Xsnap 7 Pro со съёмной экшн-камерой, которая расширяет возможности мобильной фотографии. Данная модель работает на основе процессора MediaTek Dimensity 8400 5G, обладает экраном AMOLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1,5K и аккумулятором ёмкостью 9 300 мАч.
Линейка устройств Xever 7 поддерживает горячую замену аккумуляторов без необходимости выключать аппарат. Xever 8 идёт ещё дальше и предлагает опцию плавной горячей замены, когда наиболее важные задачи продолжают выполняться.
Xever 8 является обладателем динамика SonicX Super Speaker, который по громкости не уступает уличным акустическим системам.
Посетителей может заинтересовать спортивная рация Xlink 7 с возможностью работать в сетях 4G и поддержкой искусственного интеллекта. Она даст связь командам по всему миру в тот момент, когда не работают классические рации. Также здесь есть поддержка полнодуплексных голосовых вызовов в режиме реального времени, что позволяет общаться трём пользователям таких раций одновременно.
Посетив выставку Eletrolar Show 2026, любители мобильных технологий смогут узнать о потенциале современных мобильных защищённых устройств с поддержкой искусственного интеллекта. Демонстрация их работы в реальном окружении позволит оценить степень защиты от воды, устойчивость перед ударами и узнать, как работает система смены аккумуляторов Swappable Battery 2.0.