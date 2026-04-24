Потенциальным покупателям даётся выбор из нескольких моделей, таких как S300 Pro, S300 Plus и S300 Plus Thermal
Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания DOOGEE представила смартфоны серии S300. В них сочетается производительность флагманского уровня, инструменты для использования профессионалами из различных сфер промышленности и продвинутые способности обработки изображений. Расширяя достоинства уже успешной линейки смартфонов S200, производитель приносит четыре основных усовершенствования, поднимая планку возможностей мобильных устройств для применения в экстремальном окружении.
Смартфоны S300 Plus и S300 Plus Thermal могут привлечь внимание покупателей объёмом хранилища 1 ТБ, которого будет достаточно для огромного количества изображений высокого разрешения, видеороликов, протоколов инспекций и файлов проектов. Это предложение для работающих в полевых условиях специалистов, которые взаимодействуют с большим объёмом данных.
Объём постоянной памяти в модели S300 Pro составляет 512 ГБ, чего также будет достаточно для решения повседневных задач и сохранения высокого уровня эффективности работы.
За скорость обработки данных и взаимодействия с пользователем отвечает система на чипе MediaTek Dimensity 8300 5G, которая производится по техпроцессу 4 нм. Она даёт производительность премиального уровня при высокой энергоэффективности. Этот процессор без труда справляется с задачами вроде обработки данных и изображений или навигацией.
Для съёмки фото и видео аппараты предлагают воспользоваться основной камерой с разрешением 200 Мп. Она станет незаменимой при проведении инспекций строительных объектов или промышленного оборудования. К тому же здесь есть продвинутые возможности ночного видения, что позволяет работать при недостаточном освещении, в том числе ночью.
Модели S300 Pro и S300 Plus обладают первой в аппаратах своей категории подсветкой типа Mini-LED. Она состоит из 341 светодиода и способна выдавать анимацию, а при необходимости полностью исчезать, делая устройство менее заметным. Если сравнивать со вспомогательными дисплеями, которые располагаются на обратной стороне некоторых смартфонов, такая конструкция является более энергоэффективной и прочной, что важно для защищённых смартфонов.
Как очевидно из названия, отличительной чертой смартфона S300 Plus Thermal является наличие встроенного тепловизора. Датчик с разрешением 640 х 512 работает совместно с камерой ночного видения 64 Мп и моделью искусственного интеллекта Night God 4.0. Совместно они способны выдавать тепловизионные изображения с высоким разрешением 1440 х 1080. Это означает высокий уровень детализации даже при полном отсутствии освещения, что может оказаться большим преимуществом перед другими смартфонами для представителей экстренных служб во время чрезвычайных ситуаций и при проведении технических инспекций и обслуживания.
Все представители линейки S300 поддерживают рацию на основе технологии POC (Push-to-Talk over Cellular) и дистанционное инфракрасное управление. Это превращает их в универсальные инструменты координации действий сотрудников команды во время проведения полевых операций.
Другим достоинством устройств является их дизайн Mecha, одновременно прочный и футуристический. Он отвечает требованиям наиболее строгих стандартов прочности, выдерживая падение с высоты и продолжая функционировать даже при работе в воде и экстремальном окружении. Это подтверждает наличие сертификатов IP68 / IP69K / MIL-STD-810H, которые указывают на полную водонепроницаемость, пылезащиту и ударопрочность корпуса. Выполненные из поликарбоната, термопластичного полиуретана и композитных материалов слои дают устойчивость к царапинам и ударам. Прочный титановый каркас не только делает устройство прочнее, но и отвечает за эффективность теплоотвода.
Помимо защиты, работающему в полевых условиях мобильному устройству нужна автономность хорошего уровня. За неё отвечают аккумуляторы ёмкостью 11000 мАч, с которыми можно обходиться без розетки на протяжении нескольких суток.
Сочетание подобных характеристик делает аппараты серии S300 интересными для сотрудников строительных, энергетических и инспекционных бригад, работающих на открытом воздухе специалистов с необходимостью в инструментах документирования и связи, подразделений экстренного реагирования, надзора за инфраструктурой и пожарной службы. Также эти устройства способны помочь в создании контента в любом окружении, в том числе в темноте.
Модель S300 Pro предлагается с объёмом памяти 16 ГБ и хранилищем 512 ГБ. Помимо основной камеры, в её состав входят камера ночного видения 20 Мп, сверхширокий и макрообъектив 8 Мп, телеобъектив также 8 Мп и передняя камера 32 Мп. Мощность зарядки этого устройства равна 66 Вт.
Модель S300 Plus предлагает более продвинутую конфигурацию с объёмом памяти 12 ГБ и хранилищем 1 ТБ, таким же сочетанием камер и зарядкой мощностью 120 Вт. Версия S300 Plus Thermal отличается наличием тепловизора и камеры ночного видения 64 Мп.
Модели S300 Pro и S300 Plus Thermal доступны в официальном магазине производителя по ценам $679,99 и $839,9 соответственно. Сделав выбор в пользу одного из этих устройств, покупатели получат неуязвимого мобильного помощника с неограниченными функциональными возможностями.