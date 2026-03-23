РедакцияНовости Hardware
DOOGEE представила защищённый смартфон S300 Plus с хранилищем 1 ТБ и процессором MediaTek Dimensity 8300
Устройство с программируемой подсветкой Mini-LED и усиленной конструкцией обладает сертификатами защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H
Компания DOOGEE выпускает множество моделей защищённых мобильных устройств, но среди них своим дизайном выделяется линейка S. Взяв за основу уже высокие параметры серии аппаратов S200, компания представила устройства S300 с повышенной производительностью и инструментами для профессионалов из различных сфер деятельности. Также входящие в состав этой серии устройства способны выдавать качественные изображения и обладают фирменным дизайном «Меха».
Ведущим представителем линейки является смартфон S300 Plus. Его уже можно приобрести в магазинах AliExpress и Ozon.
Это аппарат с основной камерой с разрешением 200 Мп, который работает на процессоре MediaTek Dimensity 8300. Впервые предлагается программируемая подсветка на основе мини-светодиодов, способная сделать взаимодействие пользователя с устройством более эффективным.
Отличительной чертой S300 Plus является объём встроенного хранилища 1 ТБ. Этого будет достаточно большинству пользователей для хранения многочисленных крупных файлов, фотографий и видео высокого разрешения. Если кому-то потребуется больше, картами памяти объём хранилища можно увеличить до 2 ТБ. Это устройство для хранения и обработки больших объёмов данных, включая создание нового контента.
За скорость работы с этими данными отвечает система на чипе MediaTek Dimensity 8300 5G. Она создана по современному техпроцессу 4 нм и поддерживает максимальную тактовую частоту 3,5 ГГц. Объём физической оперативной памяти составляет 12 ГБ. Его можно увеличить при помощи виртуальной памяти ещё на 36 ГБ. Это внушительное значение обеспечивает плавность многозадачной работы и сохранение высокой скорости даже при длительных тяжёлых нагрузках.
Основная камера S300 Plus с разрешением 200 Мп способна обеспечить высочайшую детализацию при любых условиях съёмки. Технология объединения 16 пикселей в 1, диафрагма f/1.8 и использование алгоритмов искусственного интеллекта для обработки изображений позволяют получить максимально качественные снимки, в том числе при недостаточном освещении. Это устройство для тех, кому нужна точная цветопередача во время съёмки пейзажей, архитектуры, полевой документации.
Имеется специальная кнопка для работы с камерой, двойное нажатие на которую быстро открывает приложение.
Если необходимы дополнительные варианты съёмки, имеется телеобъектив 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом и гиперзумом до уровня 50x. Благодаря им можно снимать сооружения с дальних расстояний, работать на природе и получать изображения пейзажей с высочайшей точностью. Для съёмки в темноте имеется камера ночного видения с разрешением 20 Мп. Также доступна сверхширокоугольная камера и макрообъектив с разрешениями 8 Мп, которые позволяют уместить в кадре больше объектов или рассмотреть мелкие детали. В результате аппарат является универсальным устройством для съёмки на работе, во время отдыха и для создания творческого контента.
Отличительной чертой устройства является впервые предлагаемая в защищённых смартфонах программируемая мини-светодиодная подсветка. Она состоит из 341 светодиода, обладая способностью показывать выбранную пользователем анимацию и отображать персональные узоры. Если подсветка обладателю устройства не нужна, она остаётся незаметной.
Система мини-светодиодов способна реагировать на воспроизведение аудио, входящие звонки, поступление уведомлений о сообщениях, статусе зарядки, обратный отсчёт при съёмке на камеру, активацию экрана. Это позволяет получать интерактивную обратную связь, повышая эффективность взаимодействия с устройством.
Другой отличительной чертой S300 Plus является дизайн в стиле «Меха», где красота объединяется с прочностью. На степень этой прочности указывает наличие сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Они означают защищённость перед водой, пылью, ударами, падениями, экстремальными условиями окружающей среды.
Конструкция аппарата была усилена благодаря использованию слоёв из поликарбоната, термопластичного полиуретана и композитных материалов. Их главным предназначением является защита от ударов. Каркас выполнен из авиационного алюминия и титана, что помимо прочности обеспечивает улучшенный теплоотвод.
Герметизация устройства была улучшена за счёт метода литья под давлением, что сделало аппарат более водонепроницаемым. В результате можно без опасений применять этот смартфон на строительных площадках, в промышленном окружении и на открытом воздухе при любой погоде.
Использованию за пределами помещений способствует также наличие кремниево-углеродного аккумулятора ёмкостью 11 000 мАч. Его хватает на несколько дней без подзарядки даже при высоких нагрузках.
Среди других характеристик можно назвать экран с диагональю 6,78 дюйма, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Поддерживается превращающая смартфон в рацию технология PoC, также доступно инфракрасное дистанционное управление. В результате S300 Plus является универсальным инструментом для работы и любых других сценариев применения.
Смартфон предлагается в сером (Shadow Gray), золотом (Titanium Gold) и чёрном (Obsidian Black) цветах. DOOGEE S300 Plus сейчас доступен для приобретения на AliExpress и Ozon.