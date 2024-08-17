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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASUS тизерит материнские платы на чипсетах X870E и X870 для процессоров AMD Ryzen 9000
Представлены пять моделей разных ценовых сегментов.

Компания ASUS опубликовала тизер, демонстрирующий материнские платы нового поколения на чипсетах X870E и X870, оптимизированные для процессоров AMD Ryzen, включая недавно выпущенную серию Ryzen 9000.

На представленном изображении можно заприметить аж пять моделей, представляющих различные серии: TUF Gaming, энтузиастскую ROG Crosshair HERO, ROG Strix, бюджетную Prime и ProArt. Все эти серии уже давно знакомы пользователям, но с появлением чипсетов X870E и X870 материнские платы получат новые функции для более эффективной работы с процессорами Ryzen 9000.

В прошлом месяце ASUS уже анонсировала две материнские платы на чипсете X870E — TUF и ROG Maximus — с поддержкой новых технологий, таких как Heavy Load Dynamic CO Stabilizer и All Core Safe CO Svalue to Switch to. Первая позволяет переключаться с разгона на PBO при высокой нагрузке, а вторая автоматически настраивает оптимальные параметры для стабильной работы процессора.

Ожидается, что материнские платы ASUS на чипсетах X870 и X870E позволят раскрыть весь потенциал процессоров Ryzen 9000 и обеспечат более высокую производительность по сравнению с платами на чипсетах X670 и X670E. На данный момент Ryzen 9000 могут работать на материнских платах с чипсетами X670/X670E и B650/B650E, но новые платы X870/X870E должны поступить в продажу уже в сентябре.

ASRock и MSI уже демонстрировали свои материнские платы на чипсетах X870E и X870 на выставке Computex, но информация о ценах пока не разглашается. С официальным релизом процессоров Zen 5 можно ожидать, что цены на новые материнские платы будут объявлены в ближайшее время. ASUS планирует провести презентацию своих новых плат 20 августа на выставке Gamescom.

#amd #asus #материнские платы #ryzen 9000 #чипсеты #x870e #x870
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Куда они там прорываются все время, да изобретают. Где фактическое приминение!? Мне нужно 4-6 слойные платы, я на этом говне смогу их делать?! Нет, так нахер это не нужно.
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RangerXP
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После фиаско нового поколения процессоров полагаю что они на... никому не будут нужны. Разве что под выход новых х3Д процессоров.
ASUS тизерит материнские платы на чипсетах X870E и X870 для процессоров AMD Ryzen 9000
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