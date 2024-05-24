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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для SK hynix при выпуске HBM3E важен уровень выхода годной продукции
У производителей памяти HBM и туалетной бумаги есть что-то общее – тяга к увеличению количества слоёв.

Изданию Financial Times недавно удалось пообщаться с руководителем SK hynix, отвечающим за уровень выхода годной продукции Квон Чжэ Суном (Kwon Jae-soon), и тот предсказуемо заявил, что для данного корейского производителя при выпуске микросхем HBM3E приоритетом в краткосрочной перспективе остаётся поддержание высокого уровня выхода годной продукции. Компании удалось достичь показателя почти в 80%, что для столь сложных в производстве микросхем с многоярусной компоновкой весьма трудно.

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Источник изображения: SK hynix

Время производственного цикла при выпуске HBM3E эта компания также сократила на 50%. В условиях активной экспансии производства это важный показатель. При этом SK hynix считает важным в текущем году сосредоточиться на выпуске восьмислойных стеков HBM3E, хотя конкурирующая Samsung рассчитывает начать выпуск 12-слойных стеков HBM3E к концу июня. По словам представителей SK hynix, в настоящий момент клиентами наиболее востребованы именно 8-слойные чипы HBM3E, и низкий уровень брака становится всё более важным критерием, определяющим лидерство на рынке.

#полупроводники #sk hynix #hbm3e
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