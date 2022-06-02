Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC будет перенимать опыт производителей памяти в области трёхмерной компоновки чипов
Знание – сила.
анонсы и реклама
!! <b>3080 Gigаbyte Gaming дешевле 100тр</b>
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Руководство TSMC не раз давало понять, что будущее отрасли зависит от развития технологий трёхмерной компоновки чипов, включая объединения нескольких разнородных кристаллов. Будучи ведущим контрактным производителем, TSMC просто не может оставаться в стороне от этой тенденции, а потому готова перенимать опыт у других участников рынка.

реклама

Сайт DigiTimes сообщает, что TSMC готова расширять взаимодействие с производителями твердотельной памяти типа SK hynix и Micron Technology, которые уже выпускают многослойные микросхемы 3D NAND на собственных предприятиях.

Источник изображения: Micron Technology

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Наверняка такое сотрудничество будет полезно и производителям памяти, поскольку они расширят собственные возможности интеграции продукции с изделиями сторонней разработки. Те же AMD и NVIDIA выпускают ускорители вычислений с интегрированной на уровне упаковки памятью типа HBM, а SK hynix микросхемы этого типа поставляет. И AMD, и NVIDIA являются клиентами TSMC, поэтому сближение с SK hynix в технологической сфере теоретически способно принести пользу и первым двум компаниям.

#tsmc #micron #sk hynix #3d nand
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай увеличил степень зависимости от техпроцессов TSMC в два раза за последний год
AMD всё ещё не готова раскрыть, по какому техпроцессу будет выпускать Radeon RX 7000
Расходы участников полупроводниковой отрасли на закупку оборудования выросли на 5%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
129
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
29
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
42
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
14
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
14
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
47
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
14
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

Zorro
12:49
Tак это уже 3 HDD.
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
УдалЁн
12:49
А ты из тех кто новости жопой читает? Уже боевые самолёты летают. Скорее всего Тайвань скоро вернётся домой в Китай. Для информации в Тайване живут китайцы. Хоть некоторые из них и считают себя пони,...
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
Нешешбек
12:49
Ууу Шпак налажил
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Infinity78
12:48
ну ты что, почитай ветку по ssd, там каждый второй по 2тб берет, 1тб - это для лохов. И у всех самсунг самый крутой. Просто модно. Еще попробуй написать что у тебя 128 гигов адата или апачер какой-ниб...
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Василий Сорокин
12:48
вот незадачка выше скин где занято 1.29Тб а ты кидаешь 1,55Тб )))))))))) реально твое вранье уже достало ))) Хотя хватило первого вранья про ссд, где оно было конкретное и дальше понятно что следовало...
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Игорь Виноградов
12:48
Да кому нужна эта 3050 за 40к, если в Сисилинке сейчас 6600хт sapphire nitro+ за 49к продают
Стартаперы собрали $20 млн долларов на пистолет со сканером отпечатка пальцев
Rey.B.
12:47
Автор как-то не заметил, что частота северного моста у него разная. В случае 3466MHz используется CR1 с частотой 3990. Тайминги? Нет, именно это на работу порца и влияет. Другой интересный аспект, на ...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Zorro
12:45
вот игры. место еще много.
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Infinity78
12:44
Бюджет рассчитывают из курса доллара, так как 38.1% бюджета - нефтегазовый. Возьми и прочти закон о бюджете, зачем врешь то
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
Денис Новоселов
12:44
а мне сериал зашел, играл в хало 4 и "бесконечность". Может я просто отнесся к сериалу как к не связанному с игрой, но по сюжету вполне себе годно и жду продолжения.
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем