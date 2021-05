Китайская компания OUKITEL представляет доступный смартфон-долгожитель, который отличается ёмкой аккумуляторной батареей и доступной ценой. Начиная со дня премьеры, 12 мая, в течение нескольких дней новинка будет доступна со скидкой для первых покупателей. OUKITEL K15 Plus оборудован аккумуляторной батареей, ёмкость которой составляет 10 00 мА*ч. Компания протестировала автономность новинки. В режиме просмотра видео на YouTube через Wi-Fi с включённым адаптером беспроводной связи Bluetooth, 100-процентной яркостью и 100-процентной громкостью время автономной работы составило 23 часа. В обычном режиме использования смартфон проживёт от трёх до четырёх дней.В рамках серии K компания OUKITEL выпускает габаритные смартфоны, оснащённые ёмкими аккумуляторными батареями. В отличие от предшественников новинка может похвастаться относительно компактными размерами. Телефоном удобно пользователя одной рукой, что редко встречается в смартфонах этой категории.OUKITEL K15 Plus получил 6,52-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 720 x 1 600 пикселей. Тыльная сторона оформлена резиной, а на торцах есть металлические вставки. На нижнюю грань вынесен порт USB-C. Его можно использовать для зарядки смартфона, синхронизации с персональными компьютерами, а также для подзарядки других гаджетов. Отметим разъём для подключения проводных наушников, тройной слот для карты памяти и SIM-карт.На борту новинки есть навигационный модуль GPS, мобильный процессор MediaTek Helio A22 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ. Программной платформой служит операционная система Android 10. Прочие характеристики смартфона включают основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп, поддержку технологии Near Field Communication и сканер отпечатков пальцев.Стоимость OUKITEL K15 Plus по скидке составляет 90 долларов. Специальное предложение действует с 12 по 20 мая 2021 года. Но купить смартфон на площадке AliExpress по сниженной цене смогут только первые 300 пользователей.