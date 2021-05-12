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OUKITEL K15 Plus – смартфон-долгожитель с аккумулятором на 10 000 мА*ч за 90 долларов

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Китайская компания OUKITEL представляет доступный смартфон-долгожитель, который отличается ёмкой аккумуляторной батареей и доступной ценой. Начиная со дня премьеры, 12 мая, в течение нескольких дней новинка будет доступна со скидкой для первых покупателей.



OUKITEL K15 Plus оборудован аккумуляторной батареей, ёмкость которой составляет 10 00 мА*ч. Компания протестировала автономность новинки. В режиме просмотра видео на YouTube через Wi-Fi с включённым адаптером беспроводной связи Bluetooth, 100-процентной яркостью и 100-процентной громкостью время автономной работы составило 23 часа. В обычном режиме использования смартфон проживёт от трёх до четырёх дней.



В рамках серии K компания OUKITEL выпускает габаритные смартфоны, оснащённые ёмкими аккумуляторными батареями. В отличие от предшественников новинка может похвастаться относительно компактными размерами. Телефоном удобно пользователя одной рукой, что редко встречается в смартфонах этой категории.



OUKITEL K15 Plus получил 6,52-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 720 x 1 600 пикселей. Тыльная сторона оформлена резиной, а на торцах есть металлические вставки. На нижнюю грань вынесен порт USB-C. Его можно использовать для зарядки смартфона, синхронизации с персональными компьютерами, а также для подзарядки других гаджетов. Отметим разъём для подключения проводных наушников, тройной слот для карты памяти и SIM-карт.



На борту новинки есть навигационный модуль GPS, мобильный процессор MediaTek Helio A22 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ. Программной платформой служит операционная система Android 10. Прочие характеристики смартфона включают основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп, поддержку технологии Near Field Communication и сканер отпечатков пальцев.



Стоимость OUKITEL K15 Plus по скидке составляет 90 долларов. Специальное предложение действует с 12 по 20 мая 2021 года. Но купить смартфон на площадке AliExpress по сниженной цене смогут только первые 300 пользователей.
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