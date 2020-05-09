Blackview представила бюджетный защищённый смартфон BV5500 Plus и умные часы X1
Китайская компания Blackview анонсировала два новых продукта. Это бюджетный Android-смартфон BV5500 Plus в защищённом корпусе и смарт-часы X1.
Blackview BV5500 Plus работает под управлением операционной системы Android 10. Новинка исполнена в стиле игрового смартфона Xiaomi Black Shark и заключена в защищённый корпус с габаритными размерами 152,2 х 75,5 х 14 мм. Масса новинки составляет 225 г. Модель отличается небольшой толщиной, которая повышает удобство использования.
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Смартфон переживёт попадание под дождь и падение в воду за счёт защиты по стандартам IP68 и IP69K. Под водой устройство может провести до получаса на глубине до 1,5 метра. Также производителем заявлена защита по нормам американского военного стандарта MIL-STD-810G.
На лицевой стороне смартфона установлен дисплей формата HD+ с разрешением 1440 х 720 точек. Размер составляет 5,5 дюйма по диагонали. Сзади в Blackview BV5500 Plus расположилась сдвоенная основная камера. Она объединяет два оптических модуля на 8 Мп, представленных датчиком изображения от Sony. Ёмкость встроенной батареи составила 4400 мАч.
Смартфон поддерживает сети четвёртого поколения и работает на базе процессора MediaTek MT6739. Однокристальную систему поддерживает оперативная память в объёме 3 ГБ. Вместимость флэш-модуля для хранения пользовательских данных составляет 32 ГБ.
Умные часы Blackview X1 обладают классическим дизайном. Носимый гаджет оборудован сенсором для измерения частоты сердечных сокращений, который работает в режиме 24/7. Корпус имеет защиту от воды Маркировка – 5АТМ. В часах можно плавать, но не рекомендуется нырять.
Программное обеспечение поддерживает девять режимов тренировок, включая бег, ходьбу и велотренажёр. Blackview X1 отличается неплохой автономностью. Умные часы на одном заряде аккумулятора могут проработать в течение десяти дней. Ёмкость батареи компания не раскрывает. Гаджет предлагается с оранжевым или чёрным ремешком и поддерживает работу со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS.
Смартфон и часы китайского производителя уже доступны на AliExpress. В течение ограниченного периода времени купить Blackview BV5500 Plus можно по скидке в размере 39%. Акционная стоимость смартфона составляет 79,29 доллара. Заказать часы Blackview X1 можно за 70 долларов. Более того, сейчас компания предлагает возможность выиграть носимый гаджет.
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