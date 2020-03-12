Руководство HP Inc уже подстелило соломку генеральному директору на случай победы Xerox
Как уточняет Bloomberg, на этой неделе представители Xerox и HP Inc. опять встретятся для очередного этапа переговоров по сделке с возможным слиянием. В роли покупателя в текущем сценарии продолжает выступать Xerox, которая ещё в прошлом году дала понять, что если добьётся своего, то назначит главой объединённой компании своего генерального директора.
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рекламаСейчас HP Inc. возглавляет Энрике Лорес (Enrique Lores), который был вынужден занять этот пост после решения своего предшественника Диона Вайслера (Dion Weisler) покинуть компанию из-за проблем, связанных со здоровьем близких. До этого Лорес работал главой одного из подразделений HP Inc. Агентство Bloomberg поясняет, что в начале марта HP Inc. изменила формулу расчёта «золотого парашюта» для генерального директора, который будет выплачен в случае перехода управления компанией в другие руки. Ранее Лорес мог рассчитывать на получение $4,9 млн, которые определялись бы его средним заработком за три предыдущих года с учётом премий. Теперь его компенсация будет определяться упущенными доходами за первый год пребывания в должности главы компании в удвоенном размере. В этом случае после «прихода к власти» Xerox Энрике Лорес получит уже $7,2 млн.
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