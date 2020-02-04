Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung разогнала память HBM2E свыше стандартных параметров

+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
2080 Super Gigabyte Gaming резко дешевле чем везде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать
RTX 2080 Super - цена преодолела важный рубеж

Даже если память типа HBM2E не появится в окрестностях графических процессоров Intel, AMD и NVIDIA, она неизбежно будет принята на вооружение ускорителями вычислений. Компания Samsung дождалась выхода обновлённого стандарта JEDEC, чтобы объявить о скором начале массового производства микросхем памяти типа HBM2E.

реклама

Источник изображения: AnandTech

реклама

Сразу поясним, что сам стандарт позволяет создавать стеки памяти HBM2E из 12 ярусов, в каждом из которых располагается микросхема объёмом 2 Гбайт. Таким образом, в одном стеке может находиться до 24 Гбайт памяти. Стандартная скорость передачи информации – 3,2 Гбит/с в пересчёте на контакт. При условии использования 1024-разрядной шины совокупная скорость передачи информации достигает 410 Гбайт/с. Примечательно, что стандарт JEDEC никак не регламентирует высоту стека памяти, а это не очень удобно с точки зрения унификации компонентов в условиях массового производства.

реклама

Источник изображения: Samsung

Компания Samsung, объявляя о готовности начать массовое производство микросхем HBM2E поколения Flashbolt в текущем полугодии, в каких-то параметрах до требований стандарта не дотянула, а где-то их переплюнула. Например, пока высота стека составляет восемь ярусов, что обеспечивает объём памяти в 16 Гбайт. Зато скорость передачи информации, подтверждённая результатами испытаний, превышает стандартную – она достигает 4,2 Гбит/с на контакт, в совокупности это даёт 538 Гбайт/с против стандартных 410 Гбайт/с. Память HBM2E будет выпускаться Samsung по технологии 10-нм класса.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung полупроводники hbm2e
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Samsung разогнала память HBM2E свыше стандартных параметров
+
День защитника от EPYC: на 23 февраля у Intel намечен анонс обновлённых Xeon
1
Январская статистика MindFactory: видеокарты AMD Radeon формировали 43% продаж
16
Новая видеокарта AMD прошла регистрацию в Южной Корее
8
Intel Core i9-7900X на частоте 5960 МГц стал рекордсменом Cinebench R15
5
Nidec: производство электромобилей будет напоминать выпуск ноутбуков
13

Интересные материалы

NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 88
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 22
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
16
Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт
120
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
38
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
42
Выбор видеокарты для белой/серой/серебряной сборки – никаких тестов, только ФенШуй
39
Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой
5

Сейчас обсуждают

Setup99
08:06
у кого что болит тот о том и говорит ! у самого руки в мозолях поди ))) а у меня баба беременная уже будет тебе извесно)
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
no_fate
08:04
Если идет такая громкая реклама - будет фуфло. У АМД так всегда.
Флагманская видеокарта AMD Big Navi с трассировкой лучей может быть анонсирована уже через месяц
Илья Неклеёнов
08:04
Ребята? Вы что? А где же FX???? Он ещё вполне ходовой.
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
Александр Петросян
08:03
https://www.youtube.com/watch?v=ZNx3jNzMBok&feature=youtu.be от комрада из Норвегии, долбо?ба кусок... 6 летний проц с древней архитектурой быстрее и стоит дороже, его за 150 баксов не найти как 2700х...
AMD Ryzen 7 2700 продается по самой низкой цене - 135 долларов
Ринат Бадыртенов
08:00
Сначала 9 версию довели до ума бы, а потом выпускали новую. Вообще ошибкой был переход с 8 андроида на 9.
ASUS ZenFone Max Pro M1 получил бета-версию Android 10
Сильвестр с талоном
07:58
Да не, они выпускают по новому продукту раз полтора-два года
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
Сильвестр с талоном
07:57
Да не ради них, просто в свое время не купил, думаю, тут осталось то ждать недолго и в Стиме возьму, так удобнее мне, все игры в одном магазине
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
ivankrolikov
07:54
Целью выхода Intel 7xx было не выпуск конкурентоспособного графического ускорителя, а широкое внедрение AGP, потому что тогдашние картостроители никак не хотели слазить с PCI.
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась значительно быстрее 7-нм видеокарты AMD Vega
Сильвестр с талоном
07:54
Ну ты же не думаешь, что кто-то имея 200к побежит покупать АМД?))
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
Алексей Румянцев
07:54
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель ...
Epic Games отменила раздачу Pandemic — симулятора борьбы с эпидемиями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем