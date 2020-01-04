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Intel готовится использовать подложку EMIB в настольном сегменте

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Представители ресурса AnandTech взяли обширное интервью у Рамюн Нагисетти (Ramune Nagisetty), которая в корпорации Intel курирует вопросы компоновочной интеграции. Её подразделение Intel отвечало за разработку подложки EMIB, которая позволяет интегрировать разнородные компоненты – например, мобильные процессоры Kaby Lake-G объединяли дискретную графику AMD и вычислительные ядра Intel. Подводя итоги прошлого года, Intel сообщила, что отгрузила два миллиона продуктов с подложкой EMIB.

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Источник изображения: AnandTech

В масштабах производства Intel это не так много, поэтому редактор AnandTech задал Рамюн вопрос о возможности появления подложки EMIB в массовых продуктах этой марки – например, в настольном сегменте. Ответ был утвердительным. Говоря о сложностях вертикальной интеграции микросхем, представительница Intel в первую очередь сообщила о теплоотводе. Иногда для выравнивания монтажной высоты изделий с разными кристаллами приходится использовать «пустой» кремний или даже целые «кристаллы-пустышки». Технические сложности не пугают Intel, поскольку дальнейшее развитие микроэлектроники немыслимо без подобных компоновочных ухищрений.

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