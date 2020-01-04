Intel готовится использовать подложку EMIB в настольном сегменте
Представители ресурса AnandTech взяли обширное интервью у Рамюн Нагисетти (Ramune Nagisetty), которая в корпорации Intel курирует вопросы компоновочной интеграции. Её подразделение Intel отвечало за разработку подложки EMIB, которая позволяет интегрировать разнородные компоненты – например, мобильные процессоры Kaby Lake-G объединяли дискретную графику AMD и вычислительные ядра Intel. Подводя итоги прошлого года, Intel сообщила, что отгрузила два миллиона продуктов с подложкой EMIB.
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