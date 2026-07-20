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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Инсайдер: Ubisoft может в этом году выпустить переиздание Watch Dogs Legion
Это вместо того, чтобы сделать ремастер первой части.
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Хоть Watch Dogs Legion как третья часть данной «хакерской» франшизы радикально изменила игровой процесс, что одни приняли с восторгом, а другие — в штыки, но первых явно было больше. Такой вывод можно сделать, если принять во внимание сегодняшнюю публикацию авторитетного инсайдера от мира игровой индустрии Тома Хендерсона, заявившего, что компания Ubisoft рассматривает в этом году выпуск переизданной версии «Легиона».

В детали Хендерсон вдаваться не стал, отметив лишь, что обновлённую версию следует воспринимать как некий «апгрейд».

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И хотя такое решение Ubisoft вполне естественно, поскольку мы уже больше десяти лет живём в эпоху повального переиздания и ремастеринга всего подряд, но с точки зрения логики куда правильнее бы было выпустить обновлённую, усовершенствованную версию самой первой Watch Dogs. Ведь в своё время именно она была графически упрощена, дабы воспроизводиться на к тому моменту окончательно, бесповоротно и безнадёжно устаревших консолях PlayStation 3 и Xbox 360, породив тем самым в российской геймерской среде нелицеприятный глагол «уотчдогнуть».

#ubisoft #watch dogs #watch dogs legion
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