А как всё начиналось: чуть ли не как конкурент Marvel Rivals.

Конкуренция в игровой индустрии, как и во всех других отраслях человеческой деятельности, всегда была путём к развитию. Годами топтавшийся на месте два месяца назад отметивший десятилетие геройский шутер Overwatch хоть и остаётся относительно популярной игрой, но не все его режимы одинаково актуальны.

Так, сегодня разработчики из Blizzard объявили о том, что режим «Стадион», в своё время появившийся в игре как ответ на переток части игроков в Marvel Rivals, практически полностью утратил свою популярность, из-за чего его поддержка студией будет частично прекращена.

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Девелоперы продолжат выпускать для «Стадиона» сезонные обновления и обнулять ранги, но перестанут внедрять в него дополнительных персонажей и карты. Согласно опубликованной статистике, лишь 3% игроков заходят в «Стадион» и ещё 3% в его соревновательную версию, и ради них тратить время и ресурсы на поддержание режима — нецелесообразно.

Не будем сейчас говорить, что режим «Стадион» постигла ровно та участь, которая была очевидна в первый же день с его запуска в таком виде. Для сравнения: в режим «Быстрой игры» заходят 57% ценителей Overwatch, а в режим «Соревновательной игры» — 37%. Именно эти режимы в их текущем основном виде являются для Overwatch главными.

По этой причине Blizzard решила с этими основными режимами немножко поэкспериментировать в надежде сделать их лучше. Так, с 16 по 19 июля в игре в качестве теста запустят режим Flex Queue, являющийся своего рода гибридом между открытым режимом и режимом игры 5v5. В режиме Flex Queue игроки будут бодаться между собой с 1 танком, 3 персонажами-флексами (могут переключаться между классом «Урон» и «Танк») и двумя заранее выбранными «саппортами». При этом игроки класса «Урон» могут во время игры менять своего персонажа на «Танка»: в таком случае на поле боя может быть до двух (но не более) «Танков» одновременно.

Второй эксперимент пройдёт с 30 июля по 2 августа. Разработчики назвали его Dynamic Queue. Суть следующая: приоритетно игра будет набирать в матчи по 2 «танка», 2 «дамагера» и 2 «саппорта», но если время ожидания превысит определённый предел, то игра переключится на вышеописанный режим Flex Queue.

Проще говоря, разработчики пытаются вернуться к прежнему куда более сбалансированному формату игры 6v6. Круг замкнётся, когда откажутся от предустановленных форматов матчей и позволят геймерам сражаться как встарь: в 6 «дамагеров». Без танков и бойцов поддержки. И ведь выигрывались же такие матчи в своё время, и ждать подбора игроков не приходилось минутами и десятками минут в зависимости от уровня игры.