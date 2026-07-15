Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Режим «Стадион» в Overwatch утратил популярность — Blizzard частично прекратит его поддержку
А как всё начиналось: чуть ли не как конкурент Marvel Rivals.
реклама

Конкуренция в игровой индустрии, как и во всех других отраслях человеческой деятельности, всегда была путём к развитию. Годами топтавшийся на месте два месяца назад отметивший десятилетие геройский шутер Overwatch хоть и остаётся относительно популярной игрой, но не все его режимы одинаково актуальны.

Так, сегодня разработчики из Blizzard объявили о том, что режим «Стадион», в своё время появившийся в игре как ответ на переток части игроков в Marvel Rivals, практически полностью утратил свою популярность, из-за чего его поддержка студией будет частично прекращена.

реклама

Девелоперы продолжат выпускать для «Стадиона» сезонные обновления и обнулять ранги, но перестанут внедрять в него дополнительных персонажей и карты. Согласно опубликованной статистике, лишь 3% игроков заходят в «Стадион» и ещё 3% в его соревновательную версию, и ради них тратить время и ресурсы на поддержание режима — нецелесообразно.

Не будем сейчас говорить, что режим «Стадион» постигла ровно та участь, которая была очевидна в первый же день с его запуска в таком виде. Для сравнения: в режим «Быстрой игры» заходят 57% ценителей Overwatch, а в режим «Соревновательной игры» — 37%. Именно эти режимы в их текущем основном виде являются для Overwatch главными.

По этой причине Blizzard решила с этими основными режимами немножко поэкспериментировать в надежде сделать их лучше. Так, с 16 по 19 июля в игре в качестве теста запустят режим Flex Queue, являющийся своего рода гибридом между открытым режимом и режимом игры 5v5. В режиме Flex Queue игроки будут бодаться между собой с 1 танком, 3 персонажами-флексами (могут переключаться между классом «Урон» и «Танк») и двумя заранее выбранными «саппортами». При этом игроки класса «Урон» могут во время игры менять своего персонажа на «Танка»: в таком случае на поле боя может быть до двух (но не более) «Танков» одновременно.

Второй эксперимент пройдёт с 30 июля по 2 августа. Разработчики назвали его Dynamic Queue. Суть следующая: приоритетно игра будет набирать в матчи по 2 «танка», 2 «дамагера» и 2 «саппорта», но если время ожидания превысит определённый предел, то игра переключится на вышеописанный режим Flex Queue.

Проще говоря, разработчики пытаются вернуться к прежнему куда более сбалансированному формату игры 6v6. Круг замкнётся, когда откажутся от предустановленных форматов матчей и позволят геймерам сражаться как встарь: в 6 «дамагеров». Без танков и бойцов поддержки. И ведь выигрывались же такие матчи в своё время, и ждать подбора игроков не приходилось минутами и десятками минут в зависимости от уровня игры.

#blizzard #overwatch
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter