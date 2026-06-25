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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В «М.Видео» Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 оценили в 9999 рублей
Будем наблюдать за тем, как много выстроится желающих купить игру за такие деньги.
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Вчера вечером Rockstar Games сообщила о том, что Grand Theft Auto VI в базовом издании будет стоить $79.99, а в ультимативном — $99.99. Мы сейчас не будем разбирать, что так сильно подорожало в разработке современных видеоигр, кроме, конечно же, аппетитов владельцев франшизы, а просто отметим, что по сравнению с российским предложением от «М.Видео» официальную цену от Rockstar ещё можно даже назвать доступной. Так, пресс-служба сети сообщила о том, что в её магазинах приобрести долгожданную новинку по предзаказу можно будет за 9 999 рублей. Старт предзаказов назначен на начало июля.

Судя по всему, речь идёт о базовом издании игры, и на данный момент неясно, можно ли в магазинах «красной» сети будет приобрести ультимативное издание с массой дополнительного контента. Для сравнения, при переводе по официальному курсу ЦБ РФ на момент публикации данной заметки игра в стандартном издании стоит без малого 6 000 рублей.

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В компании рассчитывают, что первая партия копий Grand Theft Auto VI появится у неё в магазинах к общемировому релизу, назначенному на 19 ноября.

Согласно комментарию Rockstar, в физическом издании Grand Theft Auto VI не будет дисков, только код активации для загрузки с сервисов цифровой дистрибуции. Собственно, такое решение совершенно естественное и справедливое: даже с Blu-ray-дисков скорость чтения уже давно многократно, если не на порядки, уступает скорости загрузки из Сети.

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #rockstar north #grand theft auto vi
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