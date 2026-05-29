Изначально игра должна была выйти ещё в прошлом году.

У новой игры во франшизе Fable, у которой, как ни странно, ещё осталось большое количество фанатов, всё идёт не так, как изначально планировалось. Подробности проекта публикуются в год по чайной ложке, а релиз регулярно откладывается либо по реальным, либо по откровенно надуманным причинам.

Сегодня, например, пресс-служба игрового подразделения Microsoft сообщила о том, что новую Fable перенесли с осени текущего года на февраль 2027 года. Официально обозначенная причина — чтобы не попадать в излишне конкурентные условия в этом и без того нашпигованном ожидаемыми играми году.

С одной стороны, такое решение вполне здоровое: на ровном месте срезать себе аудиторию и, как следствие, заработок, это неразумно. С другой стороны, действие Microsoft означает, что в компании недостаточно верят в новую Fable. Ведь, как правильно отметили рэдмондцы, вторая половина этого года и впрямь перенасыщена игровыми релизами, но перенос по этой причине затронул только Fable.

В общем, игровое сообщество сходится во мнении, что насыщенность игрового календаря — это лишь удобный предлог, а по факту новинка в данной фэнтезийной франшизе попросту не готова к релизу, и разработчикам вот так завуалированно дали дополнительные несколько месяцев.