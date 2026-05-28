Вот ключевая статистика и «подъехала».

Боевик 007 First Light про юного Джеймса Бонда уже успел получить высокие оценки журналистов и конечных игроков. Всё это, конечно, прекрасно и важно, однако для разработчика, который в данном случае сам для себя является издателем, ключевой статистикой были и остаются данные о продажах своего творения. И вот сегодня IO Interactive сообщила о том, что за первые сутки тираж 007 First Light составил 1,5 миллиона копий.

В данную статистику традиционно входят продажи по предварительным заказам. Более полными данными мы будем владеть примерно через месяц: обычно именно в течение этого периода свежий релиз снимает все основные «сливки» с продаж, после чего начинает плавно переходить в категорию бэк-каталога.