В мире игр Михаил Андреев
Состоялся релиз экшена 007 First Light про юного Джеймса Бонда
На днях новинку завалили позитивными оценками журналисты. Посмотрим, что будет с пользовательскими оценками.
Предзаказчики 007 First Light проходят новинку ещё со вчерашнего дня, ну а те, кто не видят ровным счётом никакого смысла в оформлении предзаказов (потому что его действительно нет), смогли сегодня приступить к отыгрышу роли ещё совсем молодого и никому неизвестного, но подающего большие надежды Джеймса Бонда. Релиз игр в среду — дело весьма сомнительное, но девелоперы из IO Interactive, очевидно, полностью уверены в своём творении, да и громких конкурентов в ближайшее время у него не появится.

Напомним, что в 007 First Light нашему герою предстоит зарекомендовать себя и заслужить право ношения того самого цифрового индекса. Сама игра подразумевает как активное, динамичное прохождение с ликвидацией любых очагов сопротивления, так и в скрытном режиме. Здесь IO Interactive явно задействовала свой колоссальный опыт работы над франшизой Hitman. Ряд заданий, впрочем, скрытно пройти не получится в принципе: таковой была задумка девелоперов.

На днях журналисты очень высоко оценили 007 First Light, и, судя по первым оценкам в Steam, пользователи полностью это мнение разделяют.

Следует отметить, что в российском регионе игра недоступна. Учитывая, что IO Interactive относительно давно является независимой компанией, это означает, что к данному решению никакое издательство её не принуждало, и оно было добровольным. Награждать ли такую компанию своими деньгами, которые она, в общем-то, и не хочет, решать вам.

#io interactive #007 first light
