В мире игр Михаил Андреев
CD Projekt RED официально анонсировала новое сюжетное дополнение к The Witcher 3 Wild Hunt
Совершенно верно. И никаких опечаток в заголовке нет.
Если при чтении заголовка этой новости вам вдруг показалось, что вы перенеслись в прошлое примерно на десяток лет, то данное чувство вполне естественное. Ведь формально контентная поддержка ролевой игры The Witcher 3 Wild Hunt давным-давно окончена, мы ждём уже следующей полноценной части серии, как вдруг, словно гром среди ясного неба, разработчики из CD Projekt RED выступают с известием о работе над дополнением к третьей номерной части «Ведьмака».

Источник изображения: CD Projekt RED.

Как следует из официального пресс-релиза, дополнение называется «Баллады прошлого» (Songs of the Past), в нём мы снова примем роль Геральта из Ривии, ну а релиз аддона запланирован на следующий год на всех актуальных «больших» платформах.

Разработка дополнения ведётся CD Projekt RDD совместно с коллективом Fool’s Theory, в котором трудятся многие бывшие девелоперы «Ведьмака». Так что аддон явно будет полностью соответствовать заданным разработчиками стандартам качества.

В подробности того, чем Геральт будет заниматься в «Балладах прошлого», авторы проекта пока не поделились.

#cd projekt red #the witcher 3 #the witcher 3 wild hunt #fools theory
