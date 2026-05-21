Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи подводного приключения Subnautica 2 превысили 4 миллиона копий
При этом игра находится в раннем доступе, а на достижение этого результата потребовалось всего пять дней.

В середине мая подводное приключение Subnautica 2 добралось до релиза в формате проекта в раннем доступе. Проект даже в незаконченном состоянии привлёк внимание огромного количества пользователей, и вот сегодня мы наконец-то узнали, сколько их конкретно. Согласно пресс-релизу издательства Krafton, за первые пять дней, то есть, с 14 по 19 мая включительно, Subnautica 2 приобрели четыре миллиона человек.

Источник изображения: Unknown Worlds.

Скорость продаж, естественно, снижается: если первый миллион копий был продан за первый час, а второй — за полсуток, то вот четвёртый уже только спустя пять дней. Судя по тенденции, своего пика продаж Subnautica 2 уже достигла, и пятый миллион будет приобретён в лучшем случае через несколько дней, если не недель.

Тем временем ценители жанра продолжают радоваться: в Steam оценки Subnautica 2 очень высокие, и на момент публикации данной заметки средний рейтинг новинки составляет 91%.

Как долго разработчики из Unknown Worlds планируют «мариновать» Subnautica 2 в раннем доступе, пока неизвестно, но вышеупомянутые результаты явно должны ускорить процесс.

#krafton #subnautica 2 #unknown worlds
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter