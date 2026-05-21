При этом игра находится в раннем доступе, а на достижение этого результата потребовалось всего пять дней.

В середине мая подводное приключение Subnautica 2 добралось до релиза в формате проекта в раннем доступе. Проект даже в незаконченном состоянии привлёк внимание огромного количества пользователей, и вот сегодня мы наконец-то узнали, сколько их конкретно. Согласно пресс-релизу издательства Krafton, за первые пять дней, то есть, с 14 по 19 мая включительно, Subnautica 2 приобрели четыре миллиона человек.

Источник изображения: Unknown Worlds.

Скорость продаж, естественно, снижается: если первый миллион копий был продан за первый час, а второй — за полсуток, то вот четвёртый уже только спустя пять дней. Судя по тенденции, своего пика продаж Subnautica 2 уже достигла, и пятый миллион будет приобретён в лучшем случае через несколько дней, если не недель.

Тем временем ценители жанра продолжают радоваться: в Steam оценки Subnautica 2 очень высокие, и на момент публикации данной заметки средний рейтинг новинки составляет 91%.

Как долго разработчики из Unknown Worlds планируют «мариновать» Subnautica 2 в раннем доступе, пока неизвестно, но вышеупомянутые результаты явно должны ускорить процесс.