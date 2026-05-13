С вероятностью, близкой к ста процентам, дата релиза же никуда не сдвинется.

Две недели осталось до выхода экшена 007 First Light, и сегодня разработчики из студии IO Interactive известили общественность о прохождении данным проектом нового важного этапа в его жизни: игра отправилась в печать («ушла на золото»).

Источник изображения: IO Interactive

В наши дни, когда увидеть компакт-диски уже практически невозможно, поскольку скорость закачки контента через интернет давно многократно превзошла скорость считывания контента даже с Bluray-накопителей, первоначальный смысл этого события утратился, но традиция осталась. Вот девелоперы всех мастей и номиналов ей и следуют. Сейчас по факту отправки проекта в печать можно судить о том, что работа над ним завершена, и ранее обозначенная дата выхода уже не изменится.

А выйдет 007 First Light уже 27 мая. Игра повествует о приключениях совсем молодого Джеймса Бонда, которому ещё только предстоит получить свой известный на весь мир цифровой индекс.