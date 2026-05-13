Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Экшен 007 First Light про юного Джеймса Бонда отправился в печать
С вероятностью, близкой к ста процентам, дата релиза же никуда не сдвинется.

Две недели осталось до выхода экшена 007 First Light, и сегодня разработчики из студии IO Interactive известили общественность о прохождении данным проектом нового важного этапа в его жизни: игра отправилась в печать («ушла на золото»).

Источник изображения: IO Interactive

В наши дни, когда увидеть компакт-диски уже практически невозможно, поскольку скорость закачки контента через интернет давно многократно превзошла скорость считывания контента даже с Bluray-накопителей, первоначальный смысл этого события утратился, но традиция осталась. Вот девелоперы всех мастей и номиналов ей и следуют. Сейчас по факту отправки проекта в печать можно судить о том, что работа над ним завершена, и ранее обозначенная дата выхода уже не изменится.

А выйдет 007 First Light уже 27 мая. Игра повествует о приключениях совсем молодого Джеймса Бонда, которому ещё только предстоит получить свой известный на весь мир цифровой индекс.

#io interactive #007 first light
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter