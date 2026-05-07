В мире игр Михаил Андреев
Глава Take-Two назвал Civilization VII успешным проектом с точки зрения прибыли
Здесь главное — не говорить, какие были ожидания, а просто заявить, что прибыль есть.

У игр серии Sid Meier’s Civilization есть одна очень вредная традиция: выходить в крайне неготовом к релизу состоянии. И если четвёртая, пятая, шестая номерная части, а также ответвление Beyond Earth были попросту «голыми», что впоследствии исправлялось контентными дополнениями, то вот седьмая номерная часть привнесла с собой ряд неудачных нововведений. Многие из которых приходится «откатывать» и выдавать это за большой прогресс.

Источник изображения: Firaxis Games / 2K Games.

Как вы понимаете, продажам этот расклад вовсе не поспособствовал, однако компания Take-Two Interactive, владеющая помимо Rockstar Games ещё и издательством 2K Games, распространяющим игры серии Sid Meier’s Civilization, результатами «семёрки» вполне довольна. По крайней мере, глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что Civilization VII «прибыльная».

Кроме того, по словам Зельника, разработчики из Firaxis сейчас активно работают над исправлением ошибок и доведением проекта до ума. Чего глава Take-Two не уточнил, так это того, какие у компании от новой «Цивы» были финансовые ожидания. Назвать проект прибыльным, конечно, можно, но слишком уж это понятие растяжимое.

Напомним, что масштабное обновление Test of Time, которое вернёт в игру возможность проходить всю партию за одну цивилизацию, переработает механику побед, добавит систему триумфов и ряд других функций, выйдет 19 мая. Возможно, после его выхода рецензии на Civilization VII придётся переписывать, но самозабвенно в это верить мы бы не стали.

#2k games #firaxis games #civilization vii #sid meiers civilization vii
