В мире игр Михаил Андреев
Гоночная игра Forza Horizon 6 отправилась в печать
За две недели до всеобщего релиза.

Гоночная аркада Forza Horizon 6 доберётся до прилавков в середине мая, и сегодня эта дата была, что называется, отпечатана в бетоне: проект отправился в печать («ушёл на золото»), чем ознаменовал завершение процесса своей разработки. Об этом сообщили представители студии Playground Games.

Обычно отправка игры в печать означает, что дальнейших переносов релиза уже не случится. И хотя прецеденты, в том числе весьма громкие, случались, но в данном случае, всего за две недели до релиза, нам кажется, что непредвиденных ситуаций всё-таки не возникнет.

Напомним, что в Forza Horizon 6 мы отправимся в давным-давно запрашиваемую фанатами серии Японию. Так что ожидайте покатушки как по самым густонаселённым городам планеты, так и по равнинам и горной местности. Релиз — 19 мая для всех и 15 мая для предзаказчиков премиального издания.

