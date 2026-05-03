Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи Heroes of Might and Magic Olden Era за три дня достигли 500 тысяч копий
И это в раннем доступе. Похоже, ставка разработчиков на ностальгию сработала.

Всего три дня назад до раннего доступа добралась пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic Olden Era от студии Unfrozen. Надежды на новинку были достаточно высокие, и, похоже, они оправдались как стороны геймеров, так и со стороны разработчиков. И если оправданные надежды со стороны геймеров мы видим по позитивным отзывам, то со стороны девелоперов — по статистике продаж.

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

Так, за упомянутый срок новинка успела разлететься тиражом в 500 тысяч копий в Steam. Пиковый «онлайн» при этом был достигнут около часа назад: по статистике SteamDB, в сервисе от Valve в Heroes of Might and Magic Olden Era одновременно играла без малого 61 тысяча человек.

Как долго Unfrozen намерена «мариновать» своё творение в раннем доступе, досконально неизвестно. Впрочем, торопиться с проектом, призванным обрадовать и фанатов Heroes III, и фанатов Heroes V, не стоит.

#ubisoft #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter