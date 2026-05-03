И это в раннем доступе. Похоже, ставка разработчиков на ностальгию сработала.

Всего три дня назад до раннего доступа добралась пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic Olden Era от студии Unfrozen. Надежды на новинку были достаточно высокие, и, похоже, они оправдались как стороны геймеров, так и со стороны разработчиков. И если оправданные надежды со стороны геймеров мы видим по позитивным отзывам, то со стороны девелоперов — по статистике продаж.

Так, за упомянутый срок новинка успела разлететься тиражом в 500 тысяч копий в Steam. Пиковый «онлайн» при этом был достигнут около часа назад: по статистике SteamDB, в сервисе от Valve в Heroes of Might and Magic Olden Era одновременно играла без малого 61 тысяча человек.

Как долго Unfrozen намерена «мариновать» своё творение в раннем доступе, досконально неизвестно. Впрочем, торопиться с проектом, призванным обрадовать и фанатов Heroes III, и фанатов Heroes V, не стоит.