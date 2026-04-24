В мире игр Михаил Андреев
Энтузиасты сравнили графику оригинальной Assassin’s Creed IV Black Flag с ремейком
В оригинале как будто бы настройки выкручены на средние, если не на минимум.

Хоть Assassin’s Creed IV Black Flag и является относительно молодой игрой — её релиз состоялся в 2013 году — но, возможно, наша, да и всеобщая уверенность в том, что графическое обновление ей ни к чему, на поверку оказывается просто тёплым воспоминанием о связанных с «Чёрным Флагом» навсегда ушедших славных временах. Энтузиасты с портала ElAnalistaDeBits сопоставили видеоряд из анонсирующих видеороликов ремейка игры с кадрами из оригинального проекта.

Выяснилось, что графическая составляющая в обновлённой версии и в самом деле на голову, а то и на две превосходит изначальный проект. В ремейке более «живое» освещение, естественные текстуры и эффекты воды, а также более правдоподобно раскачивающиеся на волнах корабли и развевающиеся на ветру паруса.

За счёт этих нововведений значительно изменилось и восприятие персонажей: теперь тени на их лицах играют более реалистично, что делает их в хорошем смысле неузнаваемыми. Наконец, в ремейке явно задействованы текстуры более высокого разрешения, что отчётливо бросается в глаза.

Значительно увеличились дальность прорисовки и детализация игровых объектов. В сумме с обновлённой системой освещения и в целом похорошевшей графикой это и впрямь даёт новые ощущения от картинки. Не покидает ощущение, что в оригинальной игре графические настройки намеренно занижены, но, возможно, просто в нашей памяти игра осталась более красивой, чем она есть на самом деле.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, а именно так окрестили ремейк разработчики, выйдет 9 июля этого года на всех актуальных платформах — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

#ubisoft #assassins creed #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag #assassins creed black flag resynced
Популярные статьи

Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
5
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

Angel-Vector Xranitel
12:49
Стеклянные ковры (а скорее платформы) такое себе. Сверхбыстро пачкаются, собирают всю пыль, при попадании малейшей песчинки начинается ее размалывание о мышь и стекло, требуют ношения специального рук...
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
MALIKSERGEY
12:27
еще одн доходный рахит лженовости дублирует
Ubisoft официально анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced
MALIKSERGEY
12:25
даунито, нахера ты дублируешь новость! ушлепок ты тормознутый
iQOO может работать над смартфоном на Dimensity 9500 с батареей 8000 мАч и камерой 200 Мп
Людмила Румянцева
12:19
Я очень ждала этих красивых автобусов! Спасибо за такую инвестицию городу!
В Санкт-Петербурге на линии вышли 100 новых белорусских электробусов МАЗ 303Е23
ОХОТНИК
12:17
Теперь процессор вынужден вести расчёты и за камерой из-за "волшебных" лучей куртки.
iQOO может работать над смартфоном на Dimensity 9500 с батареей 8000 мАч и камерой 200 Мп
Иннокентий Васильевич
11:54
«Вы можете ускорить игру, установив более мощный компьютер», — объяснил Халлок. - Это он про энергопотребление и тепловыделение? Да? == Как жиш хорошо то было раньше, до тех Райзенов. Игры оптимизиров...
Вице-президент Intel Роберт Халлок: игры работают медленнее из-за отсутствия оптимизации
newceyre
11:53
Лучше быть дочкой абрамовича, чем по помойкам в поисках ссывона лазить
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
Phantom Lord
11:41
Потому-что АМД постоянно оптимизирует свои драйвера, а нвидия уже давно на игрАков положила огромный болт
Вице-президент Intel Роберт Халлок: игры работают медленнее из-за отсутствия оптимизации
ИСКАНДЕР
11:31
"Всё с начала прочитать!" ))) Специальное зацикливание для дураков, которое пишут подобное! А лучше включить мозги, и вообще подобное не писать. )))
«Ъ»: «Вредные советы» Остера на наличие неправильных установок попросила проверить депутат Бутина
Waramagedon
10:59
Бурятия часть большой страны. или жители лос-анджелеса не пойдут воевать за Вашингтон? а жители Гренландии должны воевать за Данию? включай мозг кастрюля.
Эффект «офисного бумеранга» — принудительный возврат в офис это скрытая потеря дохода
