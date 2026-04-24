В оригинале как будто бы настройки выкручены на средние, если не на минимум.

Хоть Assassin’s Creed IV Black Flag и является относительно молодой игрой — её релиз состоялся в 2013 году — но, возможно, наша, да и всеобщая уверенность в том, что графическое обновление ей ни к чему, на поверку оказывается просто тёплым воспоминанием о связанных с «Чёрным Флагом» навсегда ушедших славных временах. Энтузиасты с портала ElAnalistaDeBits сопоставили видеоряд из анонсирующих видеороликов ремейка игры с кадрами из оригинального проекта.

Выяснилось, что графическая составляющая в обновлённой версии и в самом деле на голову, а то и на две превосходит изначальный проект. В ремейке более «живое» освещение, естественные текстуры и эффекты воды, а также более правдоподобно раскачивающиеся на волнах корабли и развевающиеся на ветру паруса.

За счёт этих нововведений значительно изменилось и восприятие персонажей: теперь тени на их лицах играют более реалистично, что делает их в хорошем смысле неузнаваемыми. Наконец, в ремейке явно задействованы текстуры более высокого разрешения, что отчётливо бросается в глаза.

Значительно увеличились дальность прорисовки и детализация игровых объектов. В сумме с обновлённой системой освещения и в целом похорошевшей графикой это и впрямь даёт новые ощущения от картинки. Не покидает ощущение, что в оригинальной игре графические настройки намеренно занижены, но, возможно, просто в нашей памяти игра осталась более красивой, чем она есть на самом деле.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, а именно так окрестили ремейк разработчики, выйдет 9 июля этого года на всех актуальных платформах — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.