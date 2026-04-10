Это что-то вроде сильно видоизменённого «Инферно» из предыдущих частей серии.

Меньше трёх недель осталось до запуска стратегии Heroes of Might and Magic Olden Era в раннем доступе, и вот, разработчики из студии Unfrozen представили вниманию заинтересованной общественности свежий ролик, посвящённый игровому процессу за фракцию «Улей».

Данная фракция в Olden Era является чем-то вроде смеси зергов из StarCraft и «Инферно» из третьей и пятой номерной частей «Героев». В сражениях «Улей» полагается на больших насекомоподобных юнитов, которые попали под демоническое влияние и усилили свои боевые возможности.

Во внутреннем лоре Olden Era «Улей» расценивается как антагонист, для противостояния которому ряд других игровых фракций создали пусть и непрочный, но всё же альянс.

Релиз Heroes of Might and Magic Olden Era в раннем доступе состоится 30 апреля. Как долго новинку собираются «мариновать» в таком состоянии, неясно. Зато известно, что в раннем доступе можно будет поиграть не только за «Улей», но и за фракции «Храм», «Некрополис», «Роща», «Подземелье» и «Раскол». У каждой фракции есть свои уникальные возможности, а стиль игры за каждую, естественно, различается. Некоторые фракции, такие, например, как «Раскол», являются для серии уникальными, остальные же — в той или иной степени видоизменённые хорошо известные геймерам по предыдущим частям серии.