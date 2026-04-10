Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era продемонстрировали игру за фракцию «Улей»
Это что-то вроде сильно видоизменённого «Инферно» из предыдущих частей серии.

Меньше трёх недель осталось до запуска стратегии Heroes of Might and Magic Olden Era в раннем доступе, и вот, разработчики из студии Unfrozen представили вниманию заинтересованной общественности свежий ролик, посвящённый игровому процессу за фракцию «Улей».

Данная фракция в Olden Era является чем-то вроде смеси зергов из StarCraft и «Инферно» из третьей и пятой номерной частей «Героев». В сражениях «Улей» полагается на больших насекомоподобных юнитов, которые попали под демоническое влияние и усилили свои боевые возможности.

Во внутреннем лоре Olden Era «Улей» расценивается как антагонист, для противостояния которому ряд других игровых фракций создали пусть и непрочный, но всё же альянс.

Релиз Heroes of Might and Magic Olden Era в раннем доступе состоится 30 апреля. Как долго новинку собираются «мариновать» в таком состоянии, неясно. Зато известно, что в раннем доступе можно будет поиграть не только за «Улей», но и за фракции «Храм», «Некрополис», «Роща», «Подземелье» и «Раскол». У каждой фракции есть свои уникальные возможности, а стиль игры за каждую, естественно, различается. Некоторые фракции, такие, например, как «Раскол», являются для серии уникальными, остальные же — в той или иной степени видоизменённые хорошо известные геймерам по предыдущим частям серии.

#ubisoft #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter