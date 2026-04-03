В мире игр Михаил Андреев
Стратегия Xenonauts 2 в стиле X-COM про отражение инопланетной угрозы вышла из раннего доступа
Формально проект существует ещё с 2023 года, но особой популярности не добился.

Игры про вторжение инопланетян на Землю и героическую оборону со стороны человечества стары настолько же, насколько стара сама игровая индустрия. Проект Xenonauts, ставший идейным и духовным наследником тех самых первых игр серии X-COM, в 2023 году обзавёлся сиквелом, вышедшим в Steam по программе раннего доступа, и вот теперь он добрался до полноценного релиза.

Источник изображения: Goldhawk Interactive.

Напомним, что по сюжету в Xenonauts альтернативный 2009 год: Советский Союз не распался, Холодная война не окончилась, а неготовность военно-политических блоков к мирному сосуществованию дошла до предела. И тут, как будто бы что-то зная, инопланетяне начинают вторжение на Землю. Что, собственно, и побуждает людей к объединению на фоне общей угрозы.

Как и в своём прародителе в лице X-COM, в Xenonauts 2 необходимо не только отражать атаки инопланетных кораблей и их десанта, но и заниматься исследованиями, изучая пришельцев, их оружие и технологии, дабы нивелировать технологическое отставание от незваных гостей.

На момент написания данного материала актуальный пользовательский рейтинг Xenonauts 2 в Steam составляет 84%. Самих обзоров, правда, совсем немного: всего несколько сотен. Чтобы отметить полноценный релиз, разработчики из Goldhawk Interactive сделали на своё творение двухнедельную 35-процентную скидку. Таким образом, приобрести Xenonauts 2 в Steam до 16 апреля можно будет за 974 рубля.

#hooded horse #xenonauts 2 #goldhawk interactive
