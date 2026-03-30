В наши дни игровая индустрия объективно перегрета: новых проектов выходит столько, что никакой жизни, не говоря уже о свободном времени у взрослого вынужденного ходить на работу человека, на всё это не хватит даже теоретически. Тем не менее, почти все крупные игровые издатели продолжают жить прошлым и воспринимать игровую индустрию так, будто кроме них в ней никого нет.

На прошлой неделе состоялся релиз первого сюжетного дополнения к лутер-шутеру Borderlands 4, и на сегодняшний день его пользовательский рейтинг в Steam вошёл в «красную» зону с 29% положительных отзывов. Причина достаточно простая и распространённая среди проектов крупных издателей: тотальное несоответствие стоимости и продолжительности. Как пишут игроки, за $30, что для дополнения, в общем-то, крайне немало, аддон добавляет всего около 2—4 часов контента в зависимости от стиля прохождения.

При этом саму сюжетную линию в этом формально сюжетном дополнении геймеры называют «скомканной», неубедительной и невнятной, боссов — слабыми и скучными, а косметический контент — на любителя.

Сколько времени должно потребоваться, чтобы крупные представители игровой индустрии перестроились и начали работать в современных реалиях, вопрос пока открытый.