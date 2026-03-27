К приятному удивлению многих, Borderlands 4 удалось не просто сохранить, но и развить дух серии, благодаря чему четвёртая номерная часть серии разошлась достойным тиражом, а теперь пополняется свежим контентом. Так, сегодня новая «Борда» обзавелась первым сюжетным дополнением под названием Mad Ellie and the Vault of the Damned.

Источник изображения: 2k Games / Gearbox Software.

По сюжету, который практически полностью передан в названии аддона, нам вместе с талантливым механиком по прозвищу Бешеная Элли предстоит уничтожить инопланетный монолит и найти вход в загадочное, опасное и явно богатое на артефакты «Хранилище проклятых».

Вместе с новым сюжетом дополнение повысит максимальный уровень персонажа до 60-го, добавит три десятка косметических предметов, двух новых основных боссов и 16 мини-боссов, расширит игровой мир зоной «Шепчущий ледник», а также добавит пятого Искателя Хранилища.