Бывший геймдиректор шутера Overwatch от Blizzard Джефф Каплан после ухода из компании долго находился в тени и «не отсвечивал». Учитывая, что вся сознательная трудовая деятельность Каплана была связана с видеоиграми, можно было предположить две вещи: что он либо отправился на пенсию, либо организовал собственную студию и трудится над новым проектом. Правдой оказался второй вариант, и недавно Каплан вместе со своим коллективом Kintsugiyama анонсировал вестерн-выживач The Legend of California.

До релиза ещё далеко, но альфа-тестирование стартует уже на следующей неделе — 26 марта — и продлится вплоть до 30 марта. Альфа-версия будет ограничена по числу участников — их выберут случайным образом из всех, кто подадут заявки — но вся основная игровая функциональность будет уже на месте. Летом в The Legend of California пройдёт более широкое уже бета-тестирование.

Напомним, что плане жанра The Legend of California представляет собой вестерн-выживач в сеттинге Калифорнии периода Золотой лихорадки. Нам предстоит исследовать окружающий мир, использовать его ресурсы для создания различных приспособлений, охотиться на представителей местной фауны, ну и, конечно же, решать проблемы и вступать в конфликты с противоборствующими фракциями.