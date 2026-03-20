В мире игр Михаил Андреев
Альфа-тестирование экшена The Legend of California от экс-геймдиректора Overwatch стартует 26 марта
И продлится вплоть до 30 марта.

Бывший геймдиректор шутера Overwatch от Blizzard Джефф Каплан после ухода из компании долго находился в тени и «не отсвечивал». Учитывая, что вся сознательная трудовая деятельность Каплана была связана с видеоиграми, можно было предположить две вещи: что он либо отправился на пенсию, либо организовал собственную студию и трудится над новым проектом. Правдой оказался второй вариант, и недавно Каплан вместе со своим коллективом Kintsugiyama анонсировал вестерн-выживач The Legend of California.

Источник изображения: Kintsugiyama / Dreamhaven.

До релиза ещё далеко, но альфа-тестирование стартует уже на следующей неделе — 26 марта — и продлится вплоть до 30 марта. Альфа-версия будет ограничена по числу участников — их выберут случайным образом из всех, кто подадут заявки — но вся основная игровая функциональность будет уже на месте. Летом в The Legend of California пройдёт более широкое уже бета-тестирование.

Напомним, что плане жанра The Legend of California представляет собой вестерн-выживач в сеттинге Калифорнии периода Золотой лихорадки. Нам предстоит исследовать окружающий мир, использовать его ресурсы для создания различных приспособлений, охотиться на представителей местной фауны, ну и, конечно же, решать проблемы и вступать в конфликты с противоборствующими фракциями.

#dreamhaven #kintsugiyama #the legend of california
Эффективная реклама для вашего бизнеса

