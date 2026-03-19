Идей и планов было много, а вот технически их реализовать получилось только очень «криво».

С момента выхода градостроительного симулятора Cities Skylines II прошло уже два с половиной года. Проект был признан провалом со стороны игрового сообщества и не оправдавшим ожиданий геймеров — со стороны разработчиков. Основных причин, по которым события пошли именно по такому сценарию, две: контентная бедность новинки по сравнению с предшественницей и очень плохо проведённая работа по оптимизации.

Источник изображения: Paradox Interactive.

Последняя причина ещё долго будет преследовать девелоперов, которые продолжают вынужденно оправдываться. Так, в интервью изданию PC Gamer руководитель студии Colossal Order Марина Халикайнен отметила, что когда разработчики выбрали для Cities Skylines II движок Unity, они «полностью переоценили» его возможности.

По словам госпожи Халикайнен, движок технически не был готов к реализации всех идей, которые разработчики заложили в проект нового градостроительного симулятора. Девелоперы хотели сделать Cities Skylines II долгоиграющим проектом, не теряющим актуальность с течением времени, но инструментарий не был под это заточен.

В результате, добавила руководитель студии, разработчикам пришлось добавлять в движок недостающую функциональность, искать обходные пути или отказываться от нерабочих решений. Всё это в конечном счёте и привело к общей нестабильности и проблемам с оптимизацией игры.

В прошлом году Colossal Order отстранили от работы над Cities Skylines II, передав проект одной из внутренних студий Paradox Interactive. И, судя по всему, им ничего «танцевать» не мешает: пользовательский рейтинг градостроя хоть и далёк от идеала, но всё-таки потихоньку пополз вверх.