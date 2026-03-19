Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Death Stranding 2 стала доступна на ПК спустя девять месяцев после PlayStation 5
Не так уж долго, учитывая, что перед нами проект формально AAA-класса.

Как и было обещано, сегодня, 19 марта, продолжение приключений Сэма Бриджеса в лице Death Stranding 2 On the Beach официально добралось до персональных компьютеров. На то, чтобы перестать быть эксклюзивом PlayStation 5, очередному творению Хидео Кодзимы потребовалось чуть меньше девяти месяцев.

Источник изображения: Kojima Productions.

По сюжету сиквела, нам предстоит отправиться в Австралию, чтобы подключить её к хиральной сети. Естественно, так просто взять и наладить коммуникацию на отдалённом континенте не удастся: он наводнён таинственными монстрами и просто недоброжелательно настроенными персонажами.

Согласно оценкам прессы и, что гораздо важнее, конечных пользователей, Death Stranding 2 превосходит первую часть по проработке сюжета и особенностям игрового процесса.

Без лишних телодвижений в России, впрочем, в сиквел поиграть не удастся. Причина в том, что первая часть издавалась компанией 505 Games, которой индифферентны текущие геополитические «тёрки», а вот продолжение издаётся уже соответствующим подразделением Sony. Как поступать с играми от тех, кто не могут взять себя в руки и отказаться от политизации игровой индустрии, все решают сами.

#kojima productions #death stranding #death stranding 2 #death stranding 2 on the beach
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Dentarg
20:10
Кто-то видел детей на питбайках?
В Подмосковье могут ввести запрет на продажу топлива несовершеннолетним
Dentarg
20:09
Всё очень сильно зависит от локации
Доля автомобилей китайских брендов в России достигла 6,6%
Роман Гессель
20:03
Это же совсем не можно. Деньгов нет. Только бред больного в голову..
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
Роман Гессель
20:00
Дурной? Где просадка? Ты 01 не увидишь. На сейчас 5060 имба за 30К.
Эксперт сравнил GeForce RTX 5060 и RTX 2070 Super в популярных играх с DLSS 4.5
LastAtlant
19:58
Так с чего ты взял что у меня факты наименьшего значения чем твои слова? Ты же воздухан от начала диалога до самого конца) При том долбишься в глаза не читая моих сообщений и придумываешь для себя фак...
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
Роман Гессель
19:57
А кто т о ждал другого? 5060 это 3070.
Эксперт сравнил GeForce RTX 5060 и RTX 2070 Super в популярных играх с DLSS 4.5
LastAtlant
19:56
Ты совсем чумной да дружище? Причина-следствие -ты говоришь что паста noctua лучше - я говорю что либо равна по эффективности моей либо хуже (судя по тестам), Так же при ее неадекватной цене это с тво...
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
Stretch
19:52
Наркоман, катись за новой дозой, пора уже вечер. Тебе про мягкое, ты про тёплое. На свой наркоманский бред сиди и сам отвечай. И твой бред сивой кобылы тебе никаким образом не помог охладить процессор...
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
Роман Гессель
19:48
Ну и кто эти два дебила что поставили минус? Кроме минуса аргументы будут? Нет, это же оверы, помойка рунета.. Кстати для дебилов.. Для общего развития. Такстар это оем производитель для Кингстона. Кл...
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
Dentarg
19:47
Зачем 5G если свободный инет под списками кое-как работает только на 2G.
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter