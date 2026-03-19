Не так уж долго, учитывая, что перед нами проект формально AAA-класса.

Как и было обещано, сегодня, 19 марта, продолжение приключений Сэма Бриджеса в лице Death Stranding 2 On the Beach официально добралось до персональных компьютеров. На то, чтобы перестать быть эксклюзивом PlayStation 5, очередному творению Хидео Кодзимы потребовалось чуть меньше девяти месяцев.

По сюжету сиквела, нам предстоит отправиться в Австралию, чтобы подключить её к хиральной сети. Естественно, так просто взять и наладить коммуникацию на отдалённом континенте не удастся: он наводнён таинственными монстрами и просто недоброжелательно настроенными персонажами.

Согласно оценкам прессы и, что гораздо важнее, конечных пользователей, Death Stranding 2 превосходит первую часть по проработке сюжета и особенностям игрового процесса.

Без лишних телодвижений в России, впрочем, в сиквел поиграть не удастся. Причина в том, что первая часть издавалась компанией 505 Games, которой индифферентны текущие геополитические «тёрки», а вот продолжение издаётся уже соответствующим подразделением Sony. Как поступать с играми от тех, кто не могут взять себя в руки и отказаться от политизации игровой индустрии, все решают сами.