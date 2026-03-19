Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В студии-разработчике игр серии Tomb Raider прошла очередная волна сокращений
Уже четвёртая за последний год.

Кризисная ситуация в мире вкупе с повсеместным внедрением искусственного интеллекта не могла не отразиться на игровой индустрии. В частности, студия Crystal Dynamics, ответственная за производство современных игр серии Tomb Raider, сообщила об очередной, уже четвёртой за последний год волне сокращений в своём коллективе.

Источник изображения: Crystal Dynamics.

Согласно объявленной информации, своих рабочих мест лишились 20 человек, трудившихся как в операционном отделе, так и непосредственно занимавшихся производством видеоигр. В студии данное решение назвали тяжёлым, но обдуманным и вынужденным. При всём этом, утверждает руководство Crystal Dynamics, это событие не повлияет на процесс разработки новых игр серии Tomb Raider.

Так что, если верить заявлениям руководства студии, то ремейк первой Tomb Raider с подзаголовком Legacy of Atlantis выйдет в этом году, а сиквел — Tomb Raider Catalyst — в 2027-м.

Не берёмся судить, насколько оптимистично в будущее смотрят боссы Crystal Dynamics, но обычно череда сокращений ключевых сотрудников бесследно для компании не проходит. Так что либо под сокращения попали условные художники и аниматоры, труд которых действительно можно заменить работой ИИ, либо нас пытаются успокоить. А вот какой из этих вариантов более правдоподобен — каждый волен решать сам.

#сша #экономика #игровая индустрия #crystal dynamics
+
Написать комментарий (0)
Популярные статьи

DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
4
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
3
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+

Сейчас обсуждают

lion77815
17:59
продолжает раскрываться ... _______________________________
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
Welsper
17:55
А можно просто не брать поделки с 320TBW. Вот SSD (1.6ТБ): на столько стар, что у него склероз и он забыл сдохнуть израсходовав ресурс... На домашней машине такое ушатать просто нечем. PS: что тако...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Михаил Сидоров
17:55
Нейросети и творчество это два взаимоисключающих понятия. Пройдет время, люди наедятся говна и появится спрос на настоящий продукт, у тех кто может его себе позволить. По аналогии массы будут есть жук...
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
Stretch
17:55
Солевой, иди уже лесом ))) Ты посты свои правишь.
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
LastAtlant
17:47
Вот скажи, ты укурился? 2 раза обозначил что это температура В МОЕЙ КОМНАТЕ (скрины)... Еще раз посторяю, при температуре в МОЕЙ комнате 28 градусов, дельта температур 6 градусов при работе процессора...
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
User
17:44
Я учился в школе на двойки и тройки, в бурсе было 12 неаттестаций, потом колледж связи, пятерки и четверки. Вышки нет, никогда не платил за доп курсы, репетиторов и вот результат: работаю, шабашу, тор...
Подготовка к ЕГЭ подорожает: Цены у репетиторов на индивидуальные занятия вырастут до 20%
Giant_calmar
17:41
Возможно, даже порнография...
NVIDIA представила DLSS 5 с нейронным рендерингом в реальном времени
Stretch
17:36
Всё что ты пишешь - это балабольство Не может твой проц долбиться в 95 градусов при мощности 215 ватт, у тебя больше 80 градусов в теории быть не может. У меня в квартире 24 градуса, почему у меня дол...
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
Дмитрий Малинин
17:29
Если есть доступ в Интернет-зачем обычному пользователю-геймеру больше 2 тб? Мне 2 тб ssd хватает!
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
LastAtlant
17:25
Перечитай все, привел абсолютно все цифры и параметры, если у тебя недостает навыка анализа и сопоставления данных это не моя проблема.
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter