Кризисная ситуация в мире вкупе с повсеместным внедрением искусственного интеллекта не могла не отразиться на игровой индустрии. В частности, студия Crystal Dynamics, ответственная за производство современных игр серии Tomb Raider, сообщила об очередной, уже четвёртой за последний год волне сокращений в своём коллективе.

Согласно объявленной информации, своих рабочих мест лишились 20 человек, трудившихся как в операционном отделе, так и непосредственно занимавшихся производством видеоигр. В студии данное решение назвали тяжёлым, но обдуманным и вынужденным. При всём этом, утверждает руководство Crystal Dynamics, это событие не повлияет на процесс разработки новых игр серии Tomb Raider.

Так что, если верить заявлениям руководства студии, то ремейк первой Tomb Raider с подзаголовком Legacy of Atlantis выйдет в этом году, а сиквел — Tomb Raider Catalyst — в 2027-м.

Не берёмся судить, насколько оптимистично в будущее смотрят боссы Crystal Dynamics, но обычно череда сокращений ключевых сотрудников бесследно для компании не проходит. Так что либо под сокращения попали условные художники и аниматоры, труд которых действительно можно заменить работой ИИ, либо нас пытаются успокоить. А вот какой из этих вариантов более правдоподобен — каждый волен решать сам.