В мире игр Михаил Андреев
Авторы Total War Warhammer 40,000 допустили возможность появления в игре космических сражений
Впрочем, не факт, что это случится на релизе. Возможно, в виде дополнения.

Когда студия Creative Assembly официально анонсировала новую стратегию Total War в долгожданном сеттинге Warhammer 40,000, ряд геймеров предположили, что нам дадут поуправлять флотом Империума и устроить масштабные космические сражения. Пока что достоверно наличие такой геймплейной возможности не подтверждено, но разработчики позволяют себе даровать геймерам надежду.

Источник изображения: Sega / Creative Assembly.

Так, руководитель франшизы Total War Роджер Коллум заявил, что он, как и вся команда разработчиков Creative Assembly, желает увидеть в грядущей игре космические сражения, поскольку они являются частью лора данной вселенной. Но вот когда они появятся, пока сказать сложно: по весьма расплывчатым словам Коллума, не факт, что это случится на релизе.

Проще говоря, девелоперы намекнули на желание и готовность внедрить в Total War Warhammer 40,000 космических баталий, но, вероятнее всего, скроют эту возможность за одним из грядущих многочисленных DLC. Что, конечно, было бы неприятно, но вполне предсказуемо, учитывая реальность современной игровой индустрии.

На сегодняшний день Total War Warhammer 40,000 не имеет даже приблизительной даты выхода, так что не исключено, что с течением времени и на фоне запроса сообщества контентное наполнение базовой версии игры изменится.

#sega #creative assembly #total war warhammer 40000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter