Возглавит игровое подразделение руководитель ИИ-направления компании Аша Шарма.

Игровой сегмент Microsoft и Xbox в частности уже давно прочно ассоциируется с Филом Спенсером. Но всё в этой жизни рано или поздно заканчивается или меняется: Спенсер покидает компанию, также вместе с ним уходит президент Xbox Сара Бонд. Новым руководителем Microsoft Gaming вместо Фила Спенсера назначена Аша Шарма, возглавлявшая ИИ-направление компании.

Аша Шарма и Фил Спенсер. Источник изображения: WindowsCentral.

По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы, Фил Спенсер принял решение об уходе из Microsoft ещё в прошлом году, но работал над тем, чтобы найти себе достойную замену.

Следует отметить, что процесс ухода Спенсера из Microsoft растянется ещё на несколько месяцев: до лета он будет оказывать новому руководству игрового подразделения компании всю посильную поддержку в роли советника.

Аша Шарма отметила, что в её задачу войдёт создание качественных игр, поддержание Xbox в статусе конкурентоспособной игровой платформы, а также анализ запросов рынка с целью определения «будущего гейминга».

Что до Фила Спенсера, то когда его работа в роли советника закончится, он собирается «открыть новую главу в своей жизни». Обычно под этим почти поэтическим термином люди такого ранга подразумевают то, что будут уделять больше времени себе и своей семье. Тем более что капитал за 38 лет работы в Microsoft Спенсер сколотил более чем приличный, и может себе позволить жить на доходы с него.