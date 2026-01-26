Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Blizzard в честь юбилея проведёт серию трансляций с рассказами о будущем своих игровых серий
Хоть узнаем, какое это будущее в представлении девелоперов.

Blizzard Entertainment всё реже фигурирует в сводках игровых новостей. Во многом потому, что активных франшиз у компании стало меньше, а те, что ещё есть, с различной скоростью теряют популярность на фоне появления конкурентов. В феврале Blizzard отметит 35 лет существования на игровом рынке, и, полагая, что раз компания находится в строю так давно, то она явно что-то делает правильно, руководство намерено отметить данный юбилей серией трансляций, в рамках которых Blizzard расскажет о будущем своих основных игровых серий.

Может быть интересно

Первая трансляция пройдёт 29 января в 20:00 по московскому времени и будет посвящена Warcraft. Если не считать крайне сомнительных попыток делать ремастеры культовой классики, то в этой франшизе у Blizzard пока только один живой проект — World of Warcraft, которая до сих пор продолжает генерировать компании баснословную прибыль.

4 февраля в 21:00 по московскому времени Blizzard расщедрится рассказом о перспективах Overwatch, 9 февраля поведает о судьбе Heartstone, ну а 12 февраля поздней ночью — в 01:00 по Москве — поделится новостями о серии Diablo. Про StarCraft никто даже и не вспомнил.

В игровом сообществе ко всем действиям Blizzard принято относиться с колоссальным скептицизмом. Собственно, никто, кроме самой Blizzard, допустившей за последние годы много ошибок, в таком восприятии её деятельности в обществе не виноват.

#blizzard #игровая индустрия
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
20
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1

Сейчас обсуждают

lighteon
21:14
https://www.youtube.com/watch?v=npSBn8U3TSw На злобу дня, вернее ночи (:
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
hiveliberty
20:52
Как будто в РФ мобильный трафик безлимитный.. Уже давным давно такая же байда - 30-40Гб пакет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ark-bak
20:21
Люди в городе, на улице, в клубе, в баре, в бане, а не в экране гаджета.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
ark-bak
20:19
DDR3 в 26-м это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
-AMD-
19:45
12400 деградируют, смысла в интел больше нет
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
-AMD-
19:41
Интел - это конченный хлам
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дима
19:21
Китай №1 в мире, что видно по попыткам удержанию гегемонии в мире со стороны США. Фавориты- Китай, США, РФ. Опять мы " вляпались", непонятно куда и когда это кончится и не кончимся ли мы раньше. ...
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
-AMD-
19:16
Смешной. В сортах ты у нас, как раз разбираешься. Вся комплехтуха с помойки https://www.youtube.com/watch?v=-LyGIK6lmsw
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Дима
19:02
Макс у меня на компе и смарте. Звонил несколько раз без проблем. Жду пока затихнет буря в стакане вокруг. Все эти "максы" раздражают. В "ВК" страшно заходить, там кто только в душу не залез, Вотсап бы...
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter