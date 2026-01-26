Хоть узнаем, какое это будущее в представлении девелоперов.

Blizzard Entertainment всё реже фигурирует в сводках игровых новостей. Во многом потому, что активных франшиз у компании стало меньше, а те, что ещё есть, с различной скоростью теряют популярность на фоне появления конкурентов. В феврале Blizzard отметит 35 лет существования на игровом рынке, и, полагая, что раз компания находится в строю так давно, то она явно что-то делает правильно, руководство намерено отметить данный юбилей серией трансляций, в рамках которых Blizzard расскажет о будущем своих основных игровых серий.

Первая трансляция пройдёт 29 января в 20:00 по московскому времени и будет посвящена Warcraft. Если не считать крайне сомнительных попыток делать ремастеры культовой классики, то в этой франшизе у Blizzard пока только один живой проект — World of Warcraft, которая до сих пор продолжает генерировать компании баснословную прибыль.

4 февраля в 21:00 по московскому времени Blizzard расщедрится рассказом о перспективах Overwatch, 9 февраля поведает о судьбе Heartstone, ну а 12 февраля поздней ночью — в 01:00 по Москве — поделится новостями о серии Diablo. Про StarCraft никто даже и не вспомнил.

В игровом сообществе ко всем действиям Blizzard принято относиться с колоссальным скептицизмом. Собственно, никто, кроме самой Blizzard, допустившей за последние годы много ошибок, в таком восприятии её деятельности в обществе не виноват.