Культовая для поколения геймеров конца «девяностых» и начала «нулевых» франшиза возвращается.

У геймеров, период взросления которых пришёлся на конец 1990-х — начало 2000-х, название Carmageddon ассоциируется с ураганными гонками на выживание. Удастся ли разработчикам новенькой Carmageddon Rogue Shift вернуть нас в те благословенные с видеоигровой точки зрения времена, вопрос пока даже не открытый, а распахнутый настежь, но попытка — не пытка, и уже сегодня новинка отправилась в печать, о чём сообщили представители студии 34BigThings.

Carmageddon Rogue Shift отправит нас не в такое уж и далёкое будущее — в 2050 год, в котором, по сюжету, на Земле воцарился тотальный постапокалипсис, и неизвестно, кому повезло больше: выжившим или же мутировавшим зомби, которым уже нечего терять. Немногие выжившие теперь сидят по мегаполисам, а одним из способов покинуть эту погибшую планету является турнир Carmageddon, победа в котором даёт право попасть на космодром и рискнуть отправкой в новый мир.

Вот за одного из стремящихся к победе в турнире мы и будем играть. При этом разработчики обещают 15 видов транспортных средств, каждое из которых можно совершенствовать, глубоко модифицировать и оснащать различными видами вооружения.

С точки зрения разработки игр отправка в печать означает завершение работы над проектом и его фактическую готовность к старту продаж. А непосредственно релиз Rogue Shift состоится 6 февраля.