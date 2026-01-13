Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Electronic Arts официально отключила серверы неудачного экшена Anthem от BioWare
Отныне проект окончательно стал историей.

Фантастический боевик Anthem от студии BioWare волею судьбы и структурных изменений в игровой индустрии прошёл, что называется, во всех смыслах мимо кассы. И игровой процесс не вызвал интереса у публики, и с точки зрения сюжета у геймеров возникли вопросы, да и в целом качество игры, особенно её технической части, оставляло желать лучшего.

Далее последовала череда решений, которые, собственно, и похоронили Anthem: сначала разработчики дали геймерам надежду, пообещав полную переработку экшена, а ещё спустя несколько месяцев отказались от собственной же идеи. Как итог, проект угасал, пока летом прошлого года издательство Electronic Arts не приняло решение об отключении его серверов. Игрокам дали время до начала января 2026-го, и вот, вчера поздним вечером «рубильник» был переставлен в положение «Выкл.».

При всём этом следует отметить, что для провального во всех отношениях продукта Anthem «пробарахтался» весьма долгое время. Сами посудите: игра была признана неудачей практически сразу, в начале 2019 года, однако так или иначе смогла просуществовать на системе жизнеобеспечения целых семь лет. Если сравнить это с другими громкими провалами, которые закрывались спустя месяцы, а то и вовсе считанные недели, то может сложиться впечатление, что у Anthem всё в конечном счёте оказалось не так уж и плохо. Так что всё познаётся в сравнении.

#electronic arts #bioware #anthem
