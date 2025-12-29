В мире игр Михаил Андреев
CD Projekt продала игровой магазин GOG своему соучредителю
Обещают, что данный факт никак не повлияет на работу магазина.

Игровой магазин GOG сложно назвать успешным в масштабах игровой индустрии. Во многом всё сводилось и будет сводиться к тому, что покуда есть Steam, другие сервисы продажи игр не имеют смысла. Тем не менее, определённую аудиторию GOG всё-таки имеет, и сегодня компания CD Projekt, владевшая сервисом с момента его появления в 2008 году, объявила о его продаже.

Новым владельцем GOG стал соучредитель CD Projekt Михал Кичиньский. Сама данная новость как таковая имеет значение разве что для участников договора купли-продажи, поскольку для пользователей сервиса, по крайней мере, если верить пресс-релизу, ровным счётом ничего не изменится.

Обещано, что ключевые принципы, лежащие в основе работы GOG, а именно политика свободы от DRM и продажа старых добрых игр, будут сохранены.

Игры производства студии CD Projekt RED, естественно, останутся на просторах GOG. Сумма сделки в масштабах игровой индустрии достаточно скромная: в пересчёте на доллары — около 25 миллионов.

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Pitfalls
01:29
Тут просто глобальная чистка прошла)
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
