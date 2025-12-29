Игровой магазин GOG сложно назвать успешным в масштабах игровой индустрии. Во многом всё сводилось и будет сводиться к тому, что покуда есть Steam, другие сервисы продажи игр не имеют смысла. Тем не менее, определённую аудиторию GOG всё-таки имеет, и сегодня компания CD Projekt, владевшая сервисом с момента его появления в 2008 году, объявила о его продаже.

Новым владельцем GOG стал соучредитель CD Projekt Михал Кичиньский. Сама данная новость как таковая имеет значение разве что для участников договора купли-продажи, поскольку для пользователей сервиса, по крайней мере, если верить пресс-релизу, ровным счётом ничего не изменится.

Обещано, что ключевые принципы, лежащие в основе работы GOG, а именно политика свободы от DRM и продажа старых добрых игр, будут сохранены.

Игры производства студии CD Projekt RED, естественно, останутся на просторах GOG. Сумма сделки в масштабах игровой индустрии достаточно скромная: в пересчёте на доллары — около 25 миллионов.